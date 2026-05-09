Про втілення планів стійкості та підготовку до наступної зими йшлося на зустрічах представників центральної і місцевої влади

В Офісі Президента відбулася зустріч голів парламентських комітетів та обласних адміністрацій, в якій взяв участь Президент Володимир Зеленський. Такий формат роботи представників комітетів Верховної Ради та областей започаткували для того, щоб докладніше опрацьовувати наявні проблеми та можливості на рівні взаємодії між парламентом і регіонами.

Глава держави акцентував, що потрібно реалізувати всі плани стійкості до початку опалювального сезону. Він також зазначив: важливо робити змістовною комунікацію на всіх рівнях між регіонами та центральною владою — урядом і парламентарями.

Серед основних питань обговорення — оновлення захисту інфраструктури, логістика, забезпечення додаткових спроможностей енергетики та відновлення після російських ударів. Представники обласних адміністрацій доповіли про виконання поставлених завдань. Учасники зустрічі також обговорили необхідні законодавчі зміни, які дадуть змогу розв’язати проблемні питання для ефективної реалізації планів стійкості.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що перші результати мають бути вже найближчими місяцями. Присутні визначили завдання на літо й домовилися про подальшу координацію. На зустрічі йшлося про інші потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, реалізацію програми «єОселя» та додаткове фінансування для громад.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко разом з народними депутатами та урядовцями провела зустріч з головами обласних рад з усіх регіонів України. Це перша зустріч для урядової команди в такому форматі. Голови обласних рад щодня працюють із громадами й добре розуміють реальні потреби регіонів. Саме тому вони важливі партнери у втіленні державних програм і рішень на місцях.

Головна тема — енергетика та підготовка до наступної зими. Зокрема, обговорено реалізацію планів стійкості регіонів. Загальна потреба на їхнє виконання становить 278 млрд грн. Як зауважила очільниця уряду, частину фінансування забезпечує держава, але велика відповідальність лежить на місцевих бюджетах.

«Уряд уже виконав значну частину роботи: надано 22,8 мільярда гривень на побудову першочергового захисту енергетичних об’єктів та підключення наявних когенераційних установок і блочно­модульних котелень. Також визначили механізм співфінансування з урахуванням особливих потреб прифронтових регіонів: для більшості областей зберігаємо співфінансування на рівні не менш як 20%, для прифронтових — менше навантаження, до 10%», — наголосила Юлія Свириденко.

Окремо обговорили питання макрофінансової стабільності держави. Очікується надходження першого траншу позики ЄС в межах нового пакета підтримки загальним обсягом 90 млрд євро, який буде спрямовано на потреби оборони та бюджетної підтримки, зокрема соціальних виплат. У фокусі також залишаються питання соціальної стабільності громад: якісна медицина на місцях у межах Програми медичних гарантій, розширення переліку препаратів програми «Доступні ліки», безпечна і якісна освіта, ремонти доріг, зокрема й головних для оборонної логістики. Особлива увага — прифронтовим громадам, які попри щоденні обстріли продовжують жити і працювати.

«Вдячна головам обласних рад за конструктивну розмову. Для нас важливо, щоб регіони були активними учасниками підтримки життєзабезпечення держави в умовах воєнних викликів, а підсумком цієї роботи ставали рішення, які працюють для людей на місцях», — зазначила Юлія Свириденко.

