Президент Володимир Зеленський у День пам’яті та перемоги над нацизмом заявив, що український народ знову змушений зупиняти зло, оновлену версію нацизму, що має маркування: «сделано в россии». Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Укрінформ.

«День, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття — війни, після якої мав би бути тільки справжній мир. Саме так тоді мріялось, коли гармати Другої світової почали замовкати», — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Президент нагадав, що втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло.

«На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло — теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: «сделано в россии», — зауважив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що здолати російську агресію сьогодні може і має об’єднаний вільний світ. «І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя. Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від путіна — це абсолютно достойне вшанування пам’яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ», — акцентував глава держави.

Він ушанував пам’ять усіх тих, хто бився проти нацизму та звільнив людей. «Світла пам’ять усім невинним жертвам Другої світової війни. Слава кожному захиснику життя!» — сказав Президент.

«Через територію нашої держави фронт проходив двічі, а втрати України становили близько 8 мільйонів людей, з яких 5 мільйонів — цивільні. Наслідки війни торкнулися майже кожної української родини», — зазначила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Але це не стало попередженням для росії — держави, яка розпочала і досі веде агресивну війну проти України і всієї Європи, виправдовуючи її культом «великої перемоги».