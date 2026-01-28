Уряд готується до втілення державної програми «Скринінг здоров’я 40+». Із 31 січня українці та українки віком понад 40 років почнуть отримувати в застосунку «Дія» запрошення на проходження безоплатного базового медичного обстеження. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Першими запрошення отримають громадяни, які народилися в перших числах року. Майже 1 мільйон українців уже отримали в Дії інформацію про програму.

До участі у програмі зареєструвалися понад 640 медичних закладів у всій країні. Це лікарні, які відповідають встановленим вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання медичних послуг. Перелік закладів, де можна пройти «Скринінг здоров’я 40+», постійно оновлюється та доступний за посиланням: https://screening.moz.gov.ua/.

Програма дає змогу українцям віком понад 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження та на ранніх етапах виявити серцево­судинні захворювання, цукровий діабет і порушення у стані психічного здоров’я. Усі обстеження можна буде пройти швидко і в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря та пошуку направлень.

«У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях», — наголосила Юлія Свириденко.

Як долучитися до програми «Скринінг здоров’я 40+»?

1. Через 30 днів після вашого дня народження 2026 року в застосунку «Дія» надійде сповіщення.

2. Після підтвердження участі 2000 грн, які можна використати тільки на «Скринінг здоров’я 40+», автоматично зараховуються на Дія.Картку протягом кількох днів.

3. Якщо ви не користуєтеся Дією, через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП — там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів.

Уряд продовжує працювати над тим, щоб підтримувати громадян і створювати умови для збереження здоров’я та добробуту навіть у найскладніші часи.

Як зауважує Міністерство охорони здоров’я, таку програму ініціювали в Україні вперше, розробивши її за зразками найкращих європейських практик. Як працює «Скринінг здоров’я 40+», хто і як може ним скористатися — про це представники МОЗ України та медики розповіли під час брифінгу.

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» — це програма, що допомагає людям віком понад 40 років виявити серцево­судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми ментального здоров’я ще на ранніх етапах, часто до появи симптомів, контролювати стан здоров’я й запобігати ускладненням.

Щоденно понад 1000 людей в Україні помирають від серцево­судинних захворювань — саме вони спричиняють 60% передчасних смертей в нашій країні. Нині понад 1,2 мільйона українців та українок живуть із цукровим діабетом, а майже половина людей навіть не здогадується, що в них є цей діагноз.

За статистикою, саме після 40 років ризики розвитку серцево­судинних захворювань та цукрового діабету зростають надто стрімко.

Ці цифри приголомшують ще більше: майже 10 мільйонів українців та українок можуть зіткнутися з ментальними проблемами. Така кількість, вочевидь, пов’язана з наслідками війни.

«Скринінг здоров’я 40+» — це насамперед про мотивацію не відкладати турботу про себе. Так, і сьогодні людина може звернутися до сімейного лікаря, але на практиці бачимо, що профілактику часто відкладають на потім. Саме тому ми створили окрему національну програму і заклали в неї конкретні мотиваційні інструменти: запрошення в Дії, зручні умови для проходження обстеження, цільові кошти, які можна використати тільки на скринінг. Це механізм, який допомагає людям зробити перший крок до власного здоров’я не колись, а вже сьогодні. За лічені дні для участі у програмі подались майже 400 закладів охорони здоров’я у всій країні, і цей перелік розширюватиметься. Це означає, що система готова, а медичні команди хочуть бути частиною змін і допомагати людям дбати про своє здоров’я вчасно», — зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Усі етапи — запрошення, запис, результати досліджень, маршрут пацієнта — інтегровано в електронні процеси, а дані про здоров’я пацієнтів зберігаються в електронній медкартці. Перші місяці проходитиме підключення першої хвилі медзакладів та напрацювання технічної логістики. Очікуємо, що 2026 року «Скринінг здоров’я 40+» пройдуть майже 5 мільйонів українців та українок», — зазначає заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» містить доказовий перелік медичних інтервенцій: анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево­судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я), фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок. Усе це можна пройти безплатно за один візит у зручному місці. Після отримання результатів лікар надасть рекомендації щодо подальших дій. Після проходження скринінгу людина отримає індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. Лікар у разі потреби може одразу призначити певні ліки.

Цих обстежень достатньо, щоб оцінити загальний стан здоров’я, вчасно виявити наявні ризики або ранні порушення, взяти їх під медичний контроль та своєчасно призначити лікування чи спрямувати людину на додаткові обстеження.

«На жаль, пацієнти часто звертаються вже тоді, коли з’являються симптоми або стан потребує складнішого лікування. У таких ситуаціях ми втрачаємо час, який міг би працювати на збереження здоров’я. Скринінг здоров’я — інструмент, який допомагає людині усвідомлено подбати про себе, а лікареві — вчасно скоригувати спосіб життя, призначити необхідні обстеження чи лікування. Такі програми формують культуру регулярної турботи про здоров’я і дають шанс запобігти ускладненням, з якими пацієнти надто часто приходять уже запізно», — зауважує сімейна лікарка Ольга Данчівська.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ Міністерство охорони здоров’я