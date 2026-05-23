Під час робочої поїздки у Славутич Президент за онлайн­участі урядовців провів зустріч із представниками територіальних громад Київської та Чернігівської областей

У режимі відеоконференції до обговорення практичних питань, які потребують оперативного вирішення, долучилися: Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр оборони Михайло Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко і тимчасовий виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Глава держави подякував керівникам громад Київщини та Чернігівщини за їхню роботу й розповів про безпекові виклики в регіонах, зокрема про загрози на чернігівсько­київському напрямку.

«Ці загрозливі дії з початку війни не закінчувалися. Всі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення посилити особовий склад на чернігівсько­київському напрямку. На зустрічі також обговорили посилення фортифікаційних споруд і засобів протиповітряної оборони для захисту кордону.

«Міністр оборони знає цей пріоритет — має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде, є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами. Фінансування для всіх наших оборонних заходів на чернігівсько­київському напрямку теж є. Якщо виникають питання актуальні — питання техніки, ресурсу — і громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти», — сказав глава держави.Окрему увагу було відведено повній реалізації планів енергетичної стійкості регіонів.

«Я хочу подякувати за те, що план виконується вашими громадами дуже непогано. Але остаточний результат нам потрібен на дев’ятий місяць — таке ми ставили завдання, щоб ми були з альтернативними можливими інструментами живлення, навіть якщо буде непросто», — наголосив Президент.

Також обговорили ремонт доріг на території Чернігівщини та Київщини. Юлія Свириденко зазначила, що уряд планує спрямувати 3,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету для ремонту місцевих доріг, зокрема на прифронтових територіях, на умовах співфінансування. Олексій Кулеба доповів, що 1 червня розпочнуться ремонтні роботи в Чернігівській та Київській областях.

Ішлося про підтримку бізнесу в громадах прикордонних регіонів. Президент наголосив, що підприємці в цих громадах повинні отримати додаткові преференції, які має опрацювати уряд. Крім того, йшлося про підвищення грошового забезпечення колективу ЧАЕС. Денис Шмигаль поінформував про відповідну роботу над вирішенням цього питання. Сергій Марченко пообіцяв, що в червні будуть рішення щодо зарплат.

У Славутичі Президентові України доповіли про виконання його доручень з розвитку енергетичної та безпекової інфраструктури. Під час попередньої робочої поїздки до Славутича глава держави доручив зокрема розробити стратегію розвитку місцевої лікарні та облаштувати шкільні укриття. Начальник Київської ОВА Микола Калашник і Славутицький міський голова Юрій Фомічев доповіли, що в чотирьох школах міста облаштовано укриття з кімнатами відпочинку, медичними пунктами та їдальнями. Завершено реконструкцію 43 квартир для внутрішньо переміщених осіб, а в серпні заплановано закінчення будівництва ще 54 квартир.

До червня планують завершити створення енергетичного хаба. Проєкт, який профінансував Європейський Союз, передбачає загальну потужність генерації на рівні 2,2 МВт. Енергетичний хаб містить когенераційні установки, обладнання для сонячної генерації та системи накопичення енергії і здатний забезпечити понад 60% потреб міста.

У Славутичі облаштовують безбар’єрний маршрут завдовжки 2,5 кілометра. Триває посилення заходів оборони в місті та Київській області, зокрема антидронового захисту.

З допомогою ініціативи United24, Енергетичного співтовариства та Фонду підтримки енергетики України в головному корпусі Славутицької міської лікарні провели ремонт покрівлі й встановили сонячні панелі та акумулятори. За підтримки Євросоюзу реконструйовано Центр розвитку дитини, фізкультурно­оздоровчий комплекс «Богатир» і міський басейн.

