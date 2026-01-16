Прем’єр-міністр Юлія Свириденко вручила державні нагороди рятувальникам та поліцейським з різних регіонів України, які самовіддано виконують роботу в умовах війни. Вона наголосила, що українські рятувальники приїжджають на обєкти, доки вони ще димлять після ворожих ударів. Працюють у морози, серед вогню й диму — тихо й відповідально роблять свою роботу.

«Кожен наш ранок після найстрашніших обстрілів починається з новин про врятовані життя, ліквідовані пожежі, розібрані завали — саме завдяки їм. Мала честь поспілкуватися і нагородити рятувальників і поліцейських з різних регіонів України: Києва та Київської області, Черкащини, Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Чернігівщини», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона зазначила: варто знати і пам’ятати, хто стоїть за теплом і світлом у наших оселях навіть у такі часи: «Це зокрема вони, герої без зброї, які щодня ризикують здоров’ям і життям, щоб допомагати людям. Дуже цінно почути історії рятувальників».

Олександр багато років працював на Херсонщині, ліквідовував наслідки підриву Каховської ГЕС. Тепер очолює новий підрозділ — енергетичний загін ДСНС, координує забезпеченням резервним теплом і світлом у всій державі. Розповідає, перші півтори доби після обстрілу Києва рятувальники працювали без відпочинку, щоб налагодити роботу резервних джерел живлення. Роботу вже налаштовано, працюють позмінно.

Владислав з Білої Церкви і Тарас із Житомирщини забезпечують безперебійну роботу генераторів великої потужності для житлових кварталів на лівому березі Києва. Поділилися, що роботу техніки і людей істотно ускладнюють морози. Але вже напрацювали протоколи навіть у таких умовах.

Психолог ДСНС Валентин чергує в пунктах незламності в Дарницькому районі. Розповідає, що дуже тішить, коли рятувальникам дякують люди, допомогти в наметах приходять діти. Це зігріває і розраджує, адже зміни на морозі тривають цілу добу.

«Таких героїв у ДСНС тисячі — їхня героїчна робота дає змогу країні, всім нам продовжувати жити, а ворогові не вдається посіяти паніку і зневіру», — наголосила Юлія Свириденко та висловила вдячність всім рятувальникам, хто працює для ліквідації наслідків постійних російських ударів по житлових будинках, енергетичних об’єктах, хто допомагає разом з енергетиками повертати світло в будинки. Завдяки таким сміливим людям Україна тримається і обов’язково переможе.

Прем’єр-міністр провела координаційну нараду щодо захисту енергосистеми з міністром оборони, міністром енергетики, командувачем Повітряних сил, керівництвом провідних енергетичних компаній, керівниками КМВА та Київської ОВА.

«Продовжуємо посилювати захист енергооб’єктів у координації з військовими. Рівень викликів надзвичайно серйозний, і це потребує повної готовності від усіх елементів захисту», — наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду повідомила, що учасники зустрічі обговорили виконання попередніх завдань та скоординували зусилля для подальшого забезпечення захисту нашої енергосистеми.

«Головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат для всієї нашої держави, наших міст та громад», — зазначила Юлія Свириденко.

