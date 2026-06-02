Уряд ухвалив рішення, яке розширює можливості для масштабування українського оборонно­промислового комплексу та нарощування виробництва озброєння для потреб Сил оборони. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, на період воєнного стану спрощується передача державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонної промисловості. Ідеться насамперед про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

За словами очільниці уряду, новий механізм дасть змогу швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони. Скористатися спрощеною процедурою зможуть підприємства, які мають статус критично важливих і Міністерство оборони внесло їх до реєстру виконавців державних контрактів.

«Українські виробники здатні істотно наростити виробництво і відповідно перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе, щоб Україна була сильна і озброєна», — наголосила Юлія Свириденко.

Зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів від 27 травня 2022 року №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».

Доступ до держмайна без аукціону

До цього рішення орендувати державне майно без аукціону могли лише серійні виробники ракетних комплексів, визначені критично важливими для економіки в особливий період. Тепер право на оренду поширюється також на підприємства, що розробляють нові, модернізовані або модифіковані зразки ракетного озброєння; виробляють вибухові матеріали військового призначення.

Для отримання держмайна в оренду підприємство має одночасно відповідати трьом критеріям: визначене Міноборони критично важливим для ОПК або потреб Збройних Сил в особливий період; внесене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів; належить до однієї з перелічених категорій виробників або розробників.

Як працює механізм оренди держмайна для ОПК

Підприємство подає письмову заяву орендодавцеві з посиланням на документ про статус критично важливого та рішення про внесення до реєстру виконавців держконтрактів. Орендодавець протягом трьох робочих днів надсилає заяву балансоутримувачу та Міністерству оборони. Міноборони протягом п’яти робочих днів підтверджує або спростовує відповідність критеріям і повідомляє орендодавця.

Договір оренди укладають протягом трьох робочих днів після отримання орендодавцем звіту про оцінку майна. Місячна орендна плата становить 8% річної вартості майна, визначеної незалежною оцінкою, поділеної на 12. Інформація про об’єкт оренди, договір та акт приймання­передачі в електронній торговій системі не публікується — документи мають закритий статус.

Постанова також передає від ліквідованого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості до Міноборони функцію підтвердження відповідності підприємств встановленим критеріям, відповідно до постанови Кабміну від 21 липня 2025 року №905. Реалізація постанови дає змогу підприємствам ракетної галузі та виробникам вибухових матеріалів оперативно задіяти незавантажені об’єкти держвласності для нарощування та релокації виробничих потужностей.

Нагадаємо, Міноборони забезпечило бюджетне фінансування для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності підприємств оборонно­промислового комплексу України.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство оборони