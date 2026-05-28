Президент і Прем’єр­міністр взяли участь у ток­шоу «Вдома краще!», який організував Офіс глави держави спільно з Міністерством молоді та спорту

Кожній людині важливо насамперед бути там, де вона потрібна, а українці потрібні своїй країні зараз і завжди. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час участі в ток­шоу «Вдома краще!». У заході наживо взяли участь майже 300 українських студентів, 200 з них виїжджали за кордон через російську агресію, але з часом повернулися. В онлайн­режимі долучилися 80 українських студентів, що навчаються в Берліні, Варшаві, Празі й Мадриді.

Спілкуючись із молоддю, Президент зазначив, що й у воєнний, і в мирний час людина насамперед має відчувати, що вона потрібна й не самотня.

«У будь­який час, коли ми приїжджаємо кудись, ми все одно, на мій погляд, не вдома. І тому я вважаю, що бути там, де ти потрібен, — це набагато важливіше. Тому що ти потрібен людям. Передусім рідним та близьким. І потрібен своїй батьківщині. Безумовно, це не про те, що в мене мають бути якісь поради людям. Ми всі дорослі люди. Ви самі вирішуєте. Але я дуже вдячний тій молоді, людям, які в Україні, які повертаються в Україну», — додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що багато українських сімей перебувають на відстані, бо чоловіки залишилися захищати Україну, а їхні дружини та діти були змушені виїхати за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

«Коли ми бачимо таких сильних людей на фронті, вони — знайте — думають про вас. Їм потрібна ваша підтримка. Тому повертайтеся. Якщо не можете повернутися, дзвоніть, будь ласка, підтримуйте своїх рідних, близьких, бо вони сьогодні захищають, до речі, не тільки Україну, а всі ті держави, у яких перебувають мільйони українців, бо рускій ворог туди не дійшов саме через українців», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо глава держави акцентував, що важливо зберігати єдність між українцями, які залишилися вдома, та нашими людьми, які зараз перебувають за кордоном.

«Війна — найголовніший виклик, ризик. Багато людей поїхали через те, що боялися війни. Це все абсолютно зрозуміла причина. Іноді ми будуємо стіну через те, що ми не готові сказати одне одному правду — і передусім самому собі. Що я поїхав через війну і не повертаюся через ризики, через різні страхи, а не через те, що є відстань між молоддю. Я впевнений, що відстань між українською молоддю, яка тут, в Україні, і між молоддю, яка за кордоном, набагато менша, ніж між молоддю України та молоддю інших держав», — сказав Президент.

Говорячи про можливості для розвитку та реалізації, Володимир Зеленський зауважив: через війну в Україні зменшилася конкуренція, що є негативним для економіки, але коли війна закінчиться, люди в нашій країні матимуть більше можливостей починати свою справу.

«Після війни буде великий підйом в Україні. Це природно. Буде відбудова, будуть гроші. Гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси. І тому це можливості», — наголосив Президент.

За словами глави держави, нові ринки та прихід інвестицій відкриє членство нашої країни у Європейському Союзі.

«Україна буде частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті, все це стовідсотково буде. Такої країни — територіально великої, з можливостями і яка ще не у Європейському Союзі, але наближена найбільше з усіх до європейськості, — на європейському континенті сьогодні немає. Тому я вважаю, що це все можливості», — підсумував Володимир Зеленський.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, виступаючи на ток­шоу, зазначила, що Україна сьогодні не лише пише історію, а й будує нову економіку та нові можливості. Саме нині час для української молоді брати відповідальність і робити зміни.

За словами очільниці уряду, обговорили, як молодь може реалізувати себе в Україні: «Для цього держава створює можливості: програми працевлаштування та менторства, гранти на власну справу, житлові програми, а також можливості роботи у держсекторі через молодіжні ради при міністерствах і Кабміні та програму Create Ukraine для молодих фахівців, які повертаються з­за кордону».

Юлія Свириденко наголосила, що саме тут кожен може бути частиною великих змін і створювати нове для своєї країни.

Міністерство молоді та спорту спільно з Офісом Президента України створило унікальний майданчик для відвертої розмови. Разом з молоддю думками, реальними можливостями та головними пересторогами щодо повернення ділилися підприємці, креативники, відомі артисти, спортсмени, волонтери та урядовці.

Важливість ціннісного зв’язку з державою та створення умов для нового покоління підкреслив і очільник Мінмолодьспорту.

«Кожен з нас відчуває поклик рідного дому, адже вдома справді найкраще. Проте, окрім емоційного зв’язку, нам важливо дати молоді реальні інструменти для реалізації. Вони мають бачити свій кар’єрний та особистий трек в Україні, відчувати себе співтворцями змін. Наша молодь має відчувати, що «держава — це і є я». І саме від них залежатиме, якою буде наша Україна», — наголосив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Українці з­за кордону й ті, хто вже повернувся, відверто порушували гострі питання — від безпекових ризиків до програм грантів, іпотечного кредитування та пошуку першого робочого місця. Студенти та молоді лідери чітко дали зрозуміти: вони хочуть бути не просто спостерігачами, а безпосередніми інвесторами своїх знань та енергії в розвиток рідної країни. Урядовці, підприємці та волонтери наголосили, що потреба в молодих кадрах в Україні нині надзвичайно велика.

Ток­шоу «Вдома краще!» продемонструвало головне: українська молодь, незалежно від того, де вона тимчасово перебуває, хоче бути частиною великої відбудови. Бо вдома — це місце, де твій голос звучить найгучніше.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ