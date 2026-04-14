Напередодні Великодня в Софії Київській президентське подружжя Зеленських та Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провели цікаві заходи для дітей і дорослих

Глава держави та перша леді зустрілися з дітьми­сиротами з Києва та Київщини, чиї батьки віддали життя за нашу країну, і передали їм подарунки з нагоди Великодня.

У Софії Київській для маленьких українців організували екскурсію, провели квест, під час якого вони шукали писанки на території національного заповідника. А також діти співали веснянки та гаївки і взяли участь у майстер­класі з виготовлення вітражів.

«Хочемо вас привітати з усіма святами. Безумовно, бажаємо тепла, добра і світла. У вас такі усмішки прекрасні, не втрачайте їх. І перемоги вам усім бажаємо», — зазначив глава держави.

Захід відбувся в межах благодійної платформи соціально відповідального бізнесу «Дітям наших Захисників», що об’єднала майже 90 представників бізнесу й підприємців і державу. За підтримки Міністерства у справах ветеранів, Державної служби у справах дітей і Міжнародної торгової палати вони опікуються дітьми­сиротами в різних регіонах України. Зокрема, організовують екскурсії, розважальні заходи та відпочинок у таборах.

Президент наголосив, що під час війни бізнесу та підприємцям важливо бути соціально відповідальними й підтримувати дітей, чиї батьки віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Напередодні Великодня Прем’єр­міністр Юлія Свириденко взяла участь в об’єднавчому писанковому майстер­класі у сакральному місці — Хлібні Софії Київської.

«Дякую всім, хто знайшов час долучитися. Захисники, ветерани, рятувальники, енергетики, комунальники, громадські діячі, батьки­вихователі з дітками, яким довелося залишити рідний дім через дії ворога, — усі різні, але те, що кожен і кожна з них робить щодня на своєму місці, тримає нашу країну. Як і традиції українського народу, які ми бережемо і продовжуємо», — звернулася до присутніх очільниця уряду.

Розпис писанок здавна був таїнством. Це процес, у якому своє сокровенне можна втілити у візерунках. Нині українці об’єднані єдиним бажанням перемоги і миру. Цей майстер­клас — про спільнодію і спільні цінності, які зшивають і об’єднують.

Юлія Свириденко подякувала Оксані Цибух, яка показала красу процесу народження головного символу Великодня. Разом учасники відтворили візерунок однієї з писанок, які вдалося врятувати з Бахмутського народного дому 2022 року. Це про силу символів, які ворогові не вдасться знищити.

Додамо, що пані Оксана виховала неймовірну світлу і сильну доньку Ірину Цибух, парамедика, захисницю, громадську активістку. Ірина загинула два роки тому на Харківщині під час евакуації поранених. Але вона поруч щодня, коли продовжуємо її справу, дотримуємося хвилини мовчання, розвиваємо культуру пам’яті, сповідуємо українські традиції.

«Великдень — це перемога світла над темрявою. І ця перемога обов’язково настане для всіх нас», — наголосила Юлія Свириденко.

