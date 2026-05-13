Президент України Володимир Зеленський подякував міністрові Борису Пісторіусу та його команді, уряду Німеччини, канцлерові Фрідріху Мерцу, який прибув у нашу країну вже всьоме, і німецькому народові за всю допомогу від початку повномасштабної російської агресії. Загальний обсяг військової підтримки від ФРН за цей час сягнув понад 28,6 млрд євро.

«Гадаю, що це справжній крок уперед. Ми вже можемо розраховувати на шість проєктів, але я думаю, що це лише початок нашої військово­технічної співпраці. Я хочу обговорити з вами Drone Deal на десять років, спільне виробництво між Україною та Німеччиною», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив і домовленості з Німеччиною щодо посилення протиповітряної оборони України та підписані у квітні відповідні документи. Це важливо для захисту енергетичної інфраструктури, зокрема після цієї зими, яка була дуже складною для нашої країни. Глава держави наголосив, що Європа має бути самодостатньою в захисті від будь­яких загроз, особливо балістичних, тому потрібно збільшувати антибалістичні спроможності й розвивати відповідне виробництво. На зустрічі обговорили, як можна рухатися в цьому напрямі.

Володимир Зеленський і Борис Пісторіус приділили увагу дипломатичному процесу для досягнення миру та місцю Європи в ньому. Сторони погоджуються, що участь Європи в переговорному процесі обов’язкова, оскільки саме від неї багато залежить і в мирному врегулюванні, і у відбудові нашої країни. Глава держави та міністр оборони Німеччини також обговорили багатосторонню роботу з партнерами в ЄС і НАТО.

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany — спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. Програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами defense tech.

Brave Germany буде реалізовано разом з кластером оборонних інновацій Brave1 та спрямовано на розвиток рішень у напрямах, які визначають майбутнє війни. Ідеться зокрема про безпілотні технології, штучний інтелект, лазери, нові рішення в галузі зв’язку, ракетні технології, інші критичні напрями defense tech.

Михайло Федоров подякував Німеччині та особисто Борисові Пісторіусу за лідерство і системну підтримку України. Німеччина нині — країна номер один у світі за обсягом безпекової допомоги Україні, яка становить приблизно третину всієї підтримки.

Міністр окремо висловив вдячність Німеччині за рішення, які посилюють українську протиповітряну оборону. Ідеться про закупівлі сотень ракет до Patriot, фінансування дронів­інтерсепторів, підтримку механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та критичну ініціативу, яка допомогла Україні отримати ракети Patriot у найважчий період зими.

Михайло Федоров подякував за понад $1 млрд на розвиток deep strike та middle strike; підтримку дроново­штурмових підрозділів — Німеччина стала першою країною, яка підтримала цей інноваційний напрям; допомогу в постачанні далекобійних артилерійських боєприпасів через чеську ініціативу.

Очільник Міноборони поінформував німецьку сторону про підсумки реалізації української стратегії оборони: захистити небо, зупинити ворога на фронті та завдати удару економіці росії.

У повітрі Україна збиває майже 90% ворожих дронів і 80% крилатих ракет. Балістика залишається складним викликом, однак Україна розраховує розв’язати це питання разом з Німеччиною зокрема через створення власної європейської протибалістичної спроможності. Перші кроки у цьому проєкті вже роблять: українська та німецька промисловості співпрацюватимуть над розвитком власних протибалістичних рішень. Для цього сторони спростять обмін даними між оборонними індустріями.

На фронті наступ росії поступово втрачає силу. У березні та квітні втрати росії досягли показника понад 35 тисяч військових щомісяця. Українські middle strike спроможності зупиняють логістику ворога. Deep strike спрямований на російську військову економіку. Українські дрони демонструють, що для росії більше немає безпечного місця, куди не може долетіти український дрон.

Україна розраховує, що 2026 рік може стати переломним, коли ініціатива в повітрі, на фронті та в економіці перейде до України. Для цього наша держава має план домінування за ураженнями на всіх рівнях: тактичному — знищувати 50 тисяч російських військових щомісяця; оперативному — зупинити ворожу логістику через middle strike; стратегічному — завдати непоправної шкоди російській економіці через deep strike.

Міністр оборони представив плани з розвитку рішень на основі штучного інтелекту, реформи контрактної системи для підвищення якості та кількості війська, а також інструментів когнітивної війни. Для реалізації цих планів потрібні додаткові фінансові ресурси. На зустрічі з Борисом Пісторіусом очільник Міноборони обговорив, як залучити більше країн до якісної підтримки. Україна розраховує, що Німеччина стане прикладом європейського лідерства в акумулюванні ресурсів на підтримку України.

Сторони також обговорили подальші кроки win­win співпраці. Україна не лише отримує допомогу, а й надає партнерам цінність: доступ до екосистеми DELTA, українських технологій та можливість спільного тренування ШІ­моделей на основі реальних бойових даних.

Під час візиту іноземній делегації показали українські ракети та безпілотники, які вже довели свою ефективність. Михайло Федоров підкреслив, що Україна та Німеччина — природні лідери європейської безпеки, а відповідальність за Європу починається з досягнення справедливого і сталого миру.

Також німецькій делегації продемонстрували роботу ППО. У супроводі делегації Міноборони на чолі із заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергієм Боєвим партнери ознайомилися з пунктом управління та засобами протидії безпілотникам типу «шахед». Зокрема, делегація побачила роботу мобільної вогневої групи, яка має на озброєнні дрони­перехоплювачі. Окремо гості відвідали енергетичний об’єкт, який зазнав російських атак.

Джерело:

Офіс Президента

Міністерство оборони