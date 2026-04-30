Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером. У зустрічі взяли участь представники банку: керівник інвестиційної команди в Україні Маттео Рівелліні, керівник регіонального хабу у Східній Європі Крістіна Мікулова та заступники міністра фінансів Ольга Зикова і Олександр Кава.

Сторони обговорили підсумки співпраці 2025 року, стан реалізації поточного портфеля проєктів, підтримку державних підприємств, відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури. Ішлося також про підготовку портфеля проєктів на 2026 рік. Попередній перелік проєктів ЄІБ в Україні у межах програми Ukraine Facility на наступні два роки сягає 600 млн євро.

«Ми високо цінуємо стратегічне партнерство з Європейським інвестиційним банком та його вагомий внесок у відновлення критичної інфраструктури України. Наш пріоритет — забезпечити ефективне збалансоване фінансування зокрема із залученням грантової складової та гарантій Європейського Союзу, що дасть змогу підтримати фінансову стійкість державних підприємств і прискорити відбудову країни, серед іншого відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону», — зазначив Сергій Марченко.

Портфель ЄІБ в Україні залишається одним з найбільших серед міжнародних фінансових інституцій і налічує 27 проєктів загальним обсягом 4,7 млрд євро. Проєкти охоплюють розвиток транспортної інфраструктури, відновлення соціальних об’єктів, енергоефективність громадських будівель, модернізацію енергетичної та критичної інфраструктури, а також розвиток міського транспорту.

За підсумками 2025 року на державному рівні забезпечено високий рівень вибірки коштів ЄІБ — майже 145 млн євро, а також підписано п’ять угод загальним обсягом 390,5 млн євро, зокрема чотири кредитні угоди на суму 374 млн євро та одну грантову угоду обсягом 16,5 млн євро. Зокрема йдеться про проєкти створення системи екстреної допомоги за номером 112, відновлення соціальної інфраструктури в межах програми Ukraine Recovery III, відновлення систем водопостачання та водовідведення, а також поліпшення мереж автомобільних доріг у межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності». Три з підписаних угод на суму 240 млн євро вже ратифікувала Верховна Рада України, вони набрали чинності.

Торік загальний обсяг фінансування ЄІБ для державного та приватного секторів України досяг 1,5 млрд євро. Уперше було підписано угоди з державними компаніями без залучення державних гарантій на загальну суму 420 млн євро під покриттям гарантій ЄС: 300 млн євро для НАК «Нафтогаз України» на екстрені закупівлі природного газу та 120 млн євро для ПрАТ «Укргідроенерго» на відновлення пошкодженого обладнання гідроелектростанцій. Сторони відзначили ефективність нового підходу до фінансування державних підприємств і наголосили на важливості його подальшого застосування.

Окрему увагу приділили підтримці державних підприємств, зокрема АТ «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз України» та НЕК «Укренерго». Учасники зустрічі наголосили на необхідності поєднання пільгового кредитування зі значною грантовою складовою для забезпечення фінансової стійкості підприємств і відновлення пошкодженої енергетичної і транспортної інфраструктури до наступного опалювального сезону.

Сторони домовилися продовжити тісну координацію для забезпечення сталого фінансування спільних проєктів найближчими роками.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль також провів зустріч із Карлом Негаммером. Вони обговорили розширення співпраці в енергетичному секторі.

«Співпраця з ЄІБ уже охоплює вісім проєктів на суму 1,3 мільярда євро. Вдячні за послідовну підтримку, яка допомагає зміцнювати стійкість енергосистеми України», — зазначив Денис Шмигаль.

Серед окреслених пріоритетів: підготовка до наступного осінньо­зимового періоду, відновлення пошкодженої інфраструктури та реалізація середньо­ і довгострокових проєктів.

«Звернулися із проханням розширити портфель проєктів і підтримати нові ініціативи, зокрема в захисті енергетичної інфраструктури, відновленні генерації, мережах і газовому секторі, а також створенні резервів обладнання», — повідомив за підсумками зустрічі Денис Шмигаль.

Серед конкретних напрямів співпраці: новий проєкт стійкості електромереж; підтримка захисту підстанцій; розвиток міждержавних інтерконекторів та інтеграція з ENTSO­E; проєкти декарбонізації; розвиток гідроенергетики.

«Розраховуємо на подальшу участь ЄІБ у фінансуванні основних проєктів, які посилюють стійкість української енергосистеми», — наголосив очільник Міненерго.

Джерела:

Міністерство фінансів

Міністерство енергетики