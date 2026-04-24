Глава держави подякував Міністерству оборони Іспанії, Прем’єр­міністрові Педро Санчесу та іспанському народові за послідовну підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Президент зазначив, що місяць тому був продуктивний візит до Іспанії, підсумком якого стало багато домовленостей.

«Дуже вірю, що всі наші домовленості реалізуються найближчим часом. Безумовно, ми зацікавлені в копродукції новітніх технологій разом з Іспанією. Наша група була в Іспанії щодо наших домовленостей щодо радарів — ми дуже очікуємо ці надходження в Україну й хочемо все це перевірити в бойових умовах», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на розширення програми SAFE і появу нових продуктів спільного виробництва. Саме ця тема, а також зміцнення української ППО були головними під час обговорення.

Глава держави подякував за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до Hawk і Patriot. Це озброєння дефіцитне, і тому допомога Іспанії дуже важлива під час відбиття масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр оборони Іспанії запевнила в подальшій підтримці України.

«Ми знаємо стан справ, адже стежимо за ситуацією. Зараз можу сказати, що ситуація поліпшилася. Як ви знаєте, ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти вашій ППО», — наголосила вона.

Президент відзначив Маргариту Роблес орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, благодійність і популяризацію нашої держави у світі.Зустріч з міністром оборони Іспанії також провів міністр оборони України Михайло Федоров. Сторони узгодили головні напрями співпраці, зорієнтовані на посилення обороноздатності обох країн, зокрема щодо протиповітряної оборони.

Українська сторона подякувала Іспанії за рішення спрямувати я1 млрд допомоги 2026 року. На зустрічі обговорили, як максимально ефективно використати ці ресурси відповідно до пріоритетів України.

Також було відзначено важливість пакета допомоги, оголошеного під час візиту, що складається з бронемашин VAMTAC та партії снарядів 155 мм.

Українська делегація наголосила на важливості спрямування підтримки на основні напрями: посилення ППО, забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами, масштабування виробництва українських дронів.

На зустрічі заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв представив українську стратегію, яка передбачає збільшення втрат ворога, удари по його економічному потенціалу та нарощування власного оборонного виробництва. Окрему увагу сторони приділили посиленню системи протиповітряної оборони.

Зима 2025—2026 років стала найскладнішою за період повномасштабної війни: росія значно наростила інтенсивність атак, зокрема вдвічі збільшила застосування балістичних ракет і ударних дронів.

Українська сторона подякувала Іспанії за посилення ППО, зокрема за внесок у механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та підтримку в межах постачання ракет до систем Patriot. Це мало критичне значення для захисту українського неба та збереження інфраструктури.

Партнери також обговорили інтеграцію різних типів ракет до наявних систем протиповітряної оборони та підвищення ефективності їх застосування.

Окремим напрямом співпраці визначено розвиток спроможностей систем ППО. Україна працює над модернізацією засобів, знятих з виробництва, і планує поглиблювати стратегічну кооперацію з Іспанією для розширення їхніх можливостей.

Крім того, обговорено роль Іспанії у спільному європейському проєкті з антибалістичних рішень. Україна розраховує на подальше поглиблення співпраці з Іспанією для зміцнення оборонних спроможностей і реалізації пріоритетів Плану війни.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство оборони