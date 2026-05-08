Глава держави наголосив, що піхота є основою української армії. За словами Володимира Зеленського, хоч на фронті велике значення для ураження ворога мають дрони й кожен, хто їх застосовує, саме присутність українського піхотинця визначає, де проходить лінія фронту.

«Армія тримається на вас, армія тримається на піхоті. Зараз, у травні, наше військове командування, Міністерство оборони, наш уряд упроваджують нові кроки, які дадуть змогу Україні посилити піхотинців і нашу армію загалом. Це більш сильні контракти для піхотинців, це більш сильна підтримка, більш відчутний фінансовий ресурс, більше постачання всього необхідного обладнання — від FPV до НРК, а головне — це значно більша увага держави до піхоти», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський акцентував: маємо пам’ятати, що позиції української піхоти у війні — це кров і біль, сміливість і гордість українців, які б’ються заради України та віддають життя. Пам’ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Цього звання посмертно удостоєні такі захисники Батьківщини.

Лейтенант Олег Куцин. 2014 року сформував та очолив окрему добровольчу роту «Карпатська Січ», яку в грудні 2023­го перейменували в 49 окремий штурмовий батальйон «Карпатська Січ». Військові під його керівництвом обороняли донецький аеропорт, захищали Україну біля Пісок, Опитного та Водяного на Донеччині. У березні — квітні 2022 року лейтенант Куцин брав участь у розробленні та реалізації оборонної операції у Великій Димерці, деокупації та зачистці у Вишгородському та Бучанському районах Київщини. Олег Куцин загинув 19 червня 2022 року на Харківщині під час ворожого обстрілу.

Солдат Олександр Свіщ. На початку повномасштабного російського вторгнення брав участь в обороні Києва, пізніше виконував бойові завдання на запорізькому, херсонському та донецькому напрямках. З листопада 2022 року до вересня 2023­го збирав інформацію про місцеперебування ворога та брав участь у боях поблизу Бахмута. У лютому 2023 року разом зі штурмовою групою вийшов з оточення, ліквідувавши 11 окупантів. Олександр Свіщ загинув 11 вересня 2023 року під час ворожого артобстрілу біля Андріївки на Донеччині.

Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» рідним загиблого солдата Анатолія Мусієнка. 2024 року він брав участь у боях на Донеччині. Неодноразово виявляв ворожі штурмові групи та бойові позиції загарбників, брав участь у їх знищенні. Лише за один з тижнів особисто ліквідував майже 30 окупантів. 29 жовтня 2024 року разом з побратимами стримав наступ окупантів на позицію одразу з кількох напрямків, ліквідував чотирьох ворогів та ще двох узяв у полон. Цього самого дня під час стрілецького бою Анатолій Мусієнко загинув унаслідок кульового поранення.

Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка».

Солдат Ярослав Коломієць. 351 добу безперервно перебував на позиціях на Донеччині і разом з побратимами тримав оборону поблизу Оріхово­Василівки Бахмутського району. Вчасно виявляв штурмові групи ворога та вступав у бій, завдяки цьому окупанти не мали змоги просуватися. Зокрема, 21 січня під час російського штурму особисто знищив трьох ворогів і за підтримки артилерії українські захисники утримали позицію, запобігши просуванню загарбників.

Капітан Олексій Михайлов. 2022 року зі своїм підрозділом стримував ворога на Запоріжжі, Донеччині та брав участь у визволенні Херсонщини. Протягом 2023 року провів 343 дні на ротно­опорному пункті в Запорізькій області й не допустив жодних позиційних втрат на ділянці завдовжки 1,5 км. У 2025—2026 роках організував і забезпечив оборону своїх позицій в умовах постійних ворожих обстрілів, дронових атак та штурмів.

Глава держави вручив ще п’ятьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали такі бійці та командир.

Солдат Ярослав Жилін. Ліквідовував штурмові та диверсійні групи окупантів, кулеметні розрахунки, наводив на ворога артилерію і зривав спроби обходу позицій. 2026 року під вогнем окупантів переніс побратимам боєкомплект, що дало змогу втримати рубіж. Під час виконання одного з бойових завдань зазнав поранення внаслідок атаки ворожого дрона, але попри це та неможливість евакуюватися продовжував оборону, перебуваючи на позиції 220 діб.

Солдат Борис Капелько. З 2024 року як оператор БпЛА виконує бойові вильоти у складі мобільних FPV­груп. Упродовж 2024—2025 років знищив майже 150 окупантів, ще 200 було поранено. Уразив більш ніж 10 танків, 20 БМП, 12 складів боєприпасів та понад 230 бліндажів і пунктів дислокації ворога.

Полковник Віталій Нащубський. Командир 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Із жовтня 2025 року керує штурмовими діями на Дніпропетровщині. Воїни бригади зупинили просування ворога, знищили його наступальний потенціал і визволили Новоолександрівку, Олексіївку, Вишневе та Вербове. За час проведення операції підрозділи бригади ліквідували більш ніж 2 тис. окупантів, іще понад 500 поранили і 22 взяли в полон.

Солдат Дмитро Тернопол. Із серпня 2025­го до березня цього року захищав Україну на костянтинівському напрямку, перебуваючи на бойових позиціях понад 220 діб. Під час одного з боїв точно визначив координати ворожої техніки та укріплень. Завдяки цьому було знищено дві БМП, гармату і три спостережні пункти. Особисто ліквідував трьох окупантів і ще чотирьох поранив. Виконував бойові завдання навіть попри контузію внаслідок удару ворожого дрона.

Солдат Артем Яковенко. Минулої осені та зими у Краматорському районі відбивав з побратимами штурми ворога, запобігаючи проривам. Під час однієї з найінтенсивніших атак окупантів самостійно корегував артилерію та вів стрілецький бій, коли всі побратими на позиції були поранені. Взяв у полон одного окупанта й здобув важливу розвідувальну інформацію, десять росіян було ліквідовано. Артем Яковенко надав допомогу двом пораненим побратимам і забезпечив їх евакуацію.

Крім того, Президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І—ІІІ ступенів та «За мужність» І—ІІІ ступенів, медаллю «За врятоване життя».

Глава держави відзначив бойовими прапорами 151 та 156 окремі механізовані бригади та відзнаками «За мужність та відвагу» 23, 115 та 116 окремі механізовані бригади.

