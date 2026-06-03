Прем’єр­міністр Юлія Свириденко підбила підсумки робочого візиту в Литовську Республіку, за підсумками якого досягнуто важливих домовленостей у галузях оборони та енергетичної безпеки. За словами очільниці уряду, домовленості посилять і Україну, і наших союзників та партнерів у регіоні.

Під час візиту сторони підписали Спільну декларацію щодо обміну українським досвідом реагування на виклики повномасштабного вторгнення. Документ визначає дорожню карту в контексті безпекових викликів для всієї Європи.

«Це вже не просто про партнерство — разом створюємо нову безпекову архітектуру Європи», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр подякувала Литві за послідовну підтримку України, довіру та спільне бачення європейського майбутнього.

Спільне оборонне виробництво

У Вільнюсі під час консультацій урядів України та Литви обговорили проєкти спільного оборонного виробництва, зокрема дронів­перехоплювачів, для реалізації угоди Drone Deal, яку президенти обох держав підписали 13 травня. Литва стала першою країною

НАТО, з якою Україна уклала таку угоду. Про це повідомила Прем’єр­міністр.

За словами очільниці українського уряду, окрему увагу приділили співпраці в морському домені, виробництву морських дронів та можливостям реалізації проєктів з виробництва боєприпасів.

Юлія Свириденко також поінформувала, що Україна підтвердила готовність відрядити своїх військових експертів для підтримки розвитку спроможностей Литви в захисті повітряного простору та протидії сучасним безпековим викликам. Литва підтвердила намір використовувати механізм SAFE для фінансування спільних оборонних проєктів.

«Ми вдячні литовському народові за незмінну солідарність з Україною, яка підкріплена конкретними діями: наданими пакетами військової допомоги та рішенням Литви з 2024 року щороку спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на підтримку оборони та безпеки України. Обидва наші народи знають ціну свободі й готові обстоювати її разом», — наголосила Прем’єр­міністр України.

Україна й Литва започатковують Brave Lithuania — спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних розробок. Програма покликана посилити співпрацю між оборонними інноваційними екосистемами України й Литви, а також прискорити створення та впровадження технологій, що відповідають актуальним потребам сучасної війни.

Про втілення програми повідомила Юлія Свириденко. Ініціативу спільно впроваджуватимуть Міністерство національної оборони Литовської Республіки, Міністерство оборони України та кластер Brave1. Оголошення про впровадження програми відбулося спільно із Прем’єр­міністром Литви Інгою Ругінене.

За словами Юлії Свириденко, Brave Lithuania допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення у пріоритетних напрямах defence tech. Ідеться зокрема про розробки безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій, які потрібні на полі бою вже сьогодні.

«Українська оборонна промисловість сьогодні є однією з найдинамічніших у світі. З 2022 року наші виробничі спроможності зросли у 50 разів — з 1 мільярда до 50 мільярдів доларів», — зазначила Прем’єр­міністр України.

Вона зазначила, що Україна набула унікального досвіду створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва — один з наших найближчих партнерів у галузі безпеки та оборони.

«Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок», — наголосила Юлія Свириденко і додала, що такі партнерства зміцнюють обороноздатність України та посилюють безпеку всієї Європи.

Лист про наміри

Підписання листа про наміри щодо втілення програми відбулося за участі Прем’єр­міністрів України і Литовської Республіки. Документ підписали заступник міністра оборони України Сергій Боєв і заступниця міністра національної оборони Литовської Республіки Віталія Зумерене. Програма також передбачатиме спільні заходи для розробників, спрямовані на пошук нових технологічних рішень і розвиток партнерств між українськими й литовськими інноваторами.

Підписання відбулося 1 червня під час другого NATO — Ukraine Defence Innovators Forum у Вільнюсі, який організували НАТО, Міністерство національної оборони Литви й Brave1.

Brave Lithuania стане ще одним кроком до розбудови міжнародної мережі оборонних інновацій, що допоможе швидше створювати технології для фронту, посилювати обороноздатність України й зміцнювати безпеку європейських партнерів.

В Україну постачатимуть більше скрапленого природного газу з Балтики. Угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди досягли під час міжурядових консультацій у Вільнюсі. Про це повідомила Прем’єр­міністр України.

«Скраплений природний газ можна постачати і від американських, і від близькосхідних виробників. Український Нафтогаз уже приймав такі партії. Наші домовленості дадуть змогу посилити цей канал», — зазначила очільниця українського уряду, наголосивши, що це важливий крок для нашої стійкості.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство оборони