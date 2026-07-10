Громади повинні завчасно провести всі необхідні закупівлі та забезпечити якісне харчування для всіх школярів із 1 вересня. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. «Для цього уряд розподілив між місцевими бюджетами додатково понад 7,4 мільярда гривень», — зазначила очільниця уряду.

За словами Прем’єр­міністра, уряд оновив порядок організації харчування, щоб зняти будь­які бюрократичні обмеження. Відтепер харчування можна організовувати не лише у приміщеннях шкільних їдалень — головною умовою залишаються дотримання санітарних вимог, безпечність і якість харчових продуктів. Юлія Свириденко наголосила, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачено безпрецедентний обсяг фінансування цієї програми — 14,4 млрд грн.

Розширення програми — частина реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування до 2027 року, яку впроваджують з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

«Держава завчасно спрямовує громадам потрібний фінансовий ресурс, щоб з 1 вересня безоплатне гаряче харчування стало доступним для всіх учнів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Це дає громадам змогу заздалегідь підготуватися до нового навчального року, вчасно провести всі закупівлі та якісно організувати харчування дітей», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень — для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для всіх громад незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які мають підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Там діятиме окремий механізм фінансування харчування учнів початкової школи — 35 гривень на одного учня за рахунок державної субвенції та 15 гривень — за програмою підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Для кожної області обсяг державної субвенції визначали з урахуванням реальної потреби. Під час розподілу коштів враховували: кількість учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі; кількість навчальних днів; коефіцієнт відвідуваності учнів; вартість одноразового гарячого харчування; модель організації харчування у громаді. Розподіл коштів проводитимуть обласні та Київська міська державні адміністрації, що дасть змогу врахувати потреби кожної громади та спрямувати фінансування туди, де воно найбільш потрібне.

Зміни передбачають системний моніторинг організації харчування учнів, що допоможе надалі точніше планувати фінансування та враховувати реальні потреби громад. За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) розробляють цифровий інструмент, який дасть змогу відстежувати ціни на продукти та вартість послуг харчування у школах.

Національні бригади відновлення

З ініціативи Міністерства розвитку громад та територій втілюють проєкт з формування національних бригад відновлення. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів. Бригади допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських атак, відновлювати критичну інфраструктуру та повертати людям світло, тепло і воду після обстрілів. Ініціатива передбачає створення механізму, який дасть змогу залучати до аварійно­відновлювальних робіт кваліфікованих спеціалістів, техніку та необхідне обладнання з різних регіонів країни туди, де вони потрібні найбільше.

«Ми масштабуємо ефективний торішній досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці. Національні бригади швидко залучатимуть кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні. Ідеться про відновлення об’єктів тепло­, водо­ та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Формування національних бригад відновлення координуватиме АТ «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають необхідні компетенції та виконують аварійно­відновлювальні роботи, на підставі звернень таких підприємств. Рішення стало відповіддю на виклики, з якими Україна стикається через постійні російські атаки. Минулої зими після масованих російських атак до аварійно­відновлювальних робіт у Києві було додатково залучено понад 100 аварійних бригад і більш як 400 фахівців. Серед них працівники комунальних підприємств з різних областей України та АТ «Укрзалізниця». Лише за два місяці вони відновили системи опалення, водопостачання та каналізації у 748 житлових будинках столиці.

Пошкодження енергетичної, комунальної та житлової інфраструктури потребують швидкого реагування, однак у багатьох громадах не вистачає аварійних бригад і вузькопрофільних спеціалістів — зварників, слюсарів, сантехніків та інших працівників, які виконують невідкладні ремонтні роботи. Саме тому уряд створює систему, яка дасть змогу швидко об’єднувати ресурси держави та громад і спрямовувати їх туди, де виникла найгостріша потреба. Національні бригади працюватимуть на відновленні об’єктів тепло­, водо­ та електропостачання, водовідведення, а також житлового фонду, пошкодженого внаслідок обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій.

Національні бригади формуватимуться на виконання рішень Державної комісії з питань техногенно­екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням обласних військових адміністрацій і підприємств. Координацію їхньої роботи здійснюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Постановою затверджено порядок реалізації експериментального проєкту. 2026 року його фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а також місцевих бюджетів.

Крок до євростандартів

Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що головна мета цих змін — поступово узгодити українські правила з європейськими стандартами та підвищити безпеку дорожнього руху.

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу: 15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ); 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

«Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним з важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах», — зазначив Ігор Клименко.

Особливу увагу відведено водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, з огляду на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення щоп’ять років з обов’язковим проходженням медичного огляду.

Важливо знати: видані раніше постійні посвідчення водія залишаються чинними до дати, вказаної на документі; під час обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій

Міністерство освіти і науки

Міністерство внутрішніх справ