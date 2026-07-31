Уряд схвалив і подав до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси

Як повідомив Прем’єр­міністр Сергій Корецький, зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються податком на додану вартість. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та гармонізувати українські правила із законодавством Європейського Союзу. При цьому приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безплатно, як і раніше, не оподатковуватимуть.

«Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки», — зазначив глава уряду.

Нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, набудуть чинності не раніше 2027 року. Бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.

Прем’єр­міністр доручив Міністерству фінансів та всім відповідальним органам якісно опрацювати це питання з парламентарями на рівні комітетів і з представниками всіх фракцій та груп, а також детально роз’яснити громадськості норми законопроєкту та необхідність його ухвалення.

Як повідомило Міністерство фінансів, урядовий проєкт закону йде в пакеті з основним законопроєктом №15112­д про зміни до Податкового кодексу, який перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Разом ці два документи створюють цілісну правову базу для запровадження в Україні сучасної європейської моделі оподаткування дистанційного продажу товарів.

Під час підготовки нового законопроєкту використано підсумки консультацій та збережено без змін всі узгоджені рішення і підходи, напрацьовані під час активного діалогу з народними депутатами, бізнесом, операторами поштового зв’язку та експрес­перевізниками.

Чинна система податкових пільг для іноземних онлайн­продавців створює нерівні умови для українського бізнесу та стримує розвиток національного виробництва. Ухвалення цього пакета — важливий крок для гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС та один із структурних маяків меморандуму з МВФ.

Уряд на черговому засіданні оновив статут Енергоатому, що дасть змогу перезавантажити управління компанією та сформувати топменеджмент. Про це повідомив Прем’єр­міністр.

«Державний Енергоатом — це компанія, від стабільної роботи якої залежить енергетична безпека держави. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління», — зазначив глава уряду.

Також уряд розподілив 419 млн грн для шести обласних військових адміністрацій: Сумської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Ці кошти буде спрямовано на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.

«Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов’язок — надати всю необхідну підтримку», — зазначив Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр повідомив, що над відновленням нормальної роботи портів працюють уряд, дипломатичний корпус та всі відповідальні державні інституції у режимі 24/7. Це питання на особистому контролі у Президента України. Він наголосив, що це має критичне значення для нашої економіки та глобальної продовольчої безпеки.

«Ми координуємо роботу з міжнародними партнерами, працюємо над диверсифікацією каналів постачання», — зазначив Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр підкреслив особливу роль і залученість військових, оскільки «від них багато залежить».

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ