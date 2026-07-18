16 липня відбулося засідання нового складу Кабінету Міністрів, на якому урядовці визначили першочергові пріоритети подальшої роботи.
«Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат», — наголосив Прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд працюватиме над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою.
Напередодні, виступаючи з парламентської трибуни, новообраний Прем’єр-міністр зазначив, що стійкість України має два фундаменти: це наша армія — військові, які тримають передову, і люди, які попри всі жахіття війни живуть тут, працюють, відновлюють, розбудовують і ментально тримаються.
«Саме тому перед урядом стоять чіткі завдання, виконання яких очікує українське суспільство і які є вимогою часу. Вичерпне забезпечення Сил оборони. Масштабування нашого ВПК. Підтримка населення України. Соціальний захист. Особлива увага для прифронтових громад, там де зараз найскладніша ситуація. Підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. І, безумовно, вступ України в ЄС. Ми маємо посилювати підтримку внутрішньо переміщених осіб. Безумовний наш пріоритет — ветерани та їхні родини. Люди, які віддають найцінніше заради всіх нас. Держава підтримувала ветеранів і продовжить це робити», — пообіцяв очільник уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.