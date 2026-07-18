16 липня відбулося засідання нового складу Кабінету Міністрів, на якому урядовці визначили першочергові пріоритети подальшої роботи.

«Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат», — наголосив Прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд працюватиме над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою.

Напередодні, виступаючи з парламентської трибуни, новообраний Прем’єр-міністр зазначив, що стійкість України має два фундаменти: це наша армія — військові, які тримають передову, і люди, які попри всі жахіття війни живуть тут, працюють, відновлюють, розбудовують і ментально тримаються.