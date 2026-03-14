Днями запрацювала Національна рада з питань молоді при Кабінеті Міністрів України. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Провели перше установче засідання. Рада вітати активну молодь з різних областей України, зокрема із прифронтових громад, у стінах Будівлі уряду. Сьогодні ми фактично започатковуємо цю системну роботу», — зазначила очільниця уряду.
За її словами, Національна рада стане постійним майданчиком для діалогу між державними інституціями та молоддю. Пропозиції, які вона напрацьовуватиме, мають враховувати в молодіжній політиці та інших рішеннях уряду. Для цього створено тематичні робочі групи за десятьма напрямами: молодіжна робота та волонтерство, економічна група, підтримка громадянського суспільства, міжнародна співпраця, підтримка фізичного та ментального здоров’я, безбар’єрність, доступне житло, освіта, учнівське та студентське самоврядування, утвердження української ідентичності, аналітика й дослідження молодіжної політики. На засіданні обговорили важливість напрацьовувати рішення щодо прифронтових територій у кожній з тематичних груп.)
Приклад взаємодії
Стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення. Про це повідомила Прем’єрміністр. Із 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії обсягом щонайменше 4000 грн. Цього року мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025м.
Кошти для стипендій передбачено бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.
«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — наголосила Прем’єрміністр. Вона запросила представників Національної ради долучитися до відкритої частини засідання Кабінету Міністрів.
Як перший практичний крок Національна молодіжна рада буде долучена до підготовки цьогорічної Конференції з відновлення України (URC 2026).
«Наше завдання — щоб ідеї української молоді знаходили втілення в конкретних рішеннях і змінах», — резюмувала Юлія Свириденко.
Програму енергопідтримки ФОП розширили
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що передбачає істотне оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Ці зміни спрямовано на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням.
На 12 березня за програмою «Енергопідтримка ФОП» виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.
Головні оновлення програми:
- продовження термінів подання заяв на отримання допомоги на два місяці — до 31 травня 2026 року (раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року), що дасть змогу залучити до програми ширше коло підприємців, які потребують інвестицій в обладнання для автономного енергозабезпечення;
- розширення переліку КВЕДів — до програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності, тепер отримати допомогу зможуть підприємці, чий основний КВЕД відповідає таким категоріям: харчове виробництво — перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51), виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82), водопостачання — забір, очищення та постачання води (36.00), спеціалізована роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарнотехнічними виробами (47.52), спортивним інвентарем (47.64), квітами, рослинами, насінням, добривами, свійськими тваринами та кормами для них (47.76), освіта — допоміжна діяльність в галузі освіти (85.60).
Реалізація цих змін дасть змогу малому та середньому бізнесу забезпечити безперервність своєї роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції. Підтримка бізнесу в умовах енергетичної нестабільності — запорука стабільних надходжень до бюджету та забезпечення населення критично важливими послугами.
Програму реалізують в межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд грн.
Програма «Енергопідтримка ФОП» — державна ініціатива з надання одноразової грошової допомоги фізичним особампідприємцям для придбання обладнання автономного енергозабезпечення. Мета програми — підтримати малий бізнес, що надає населенню критично важливі товари та послуги в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених воєнними діями. Усі актуальні програми енергопідтримки для бізнесу зібрано на офіційному порталі energy.kmu.gov.ua.