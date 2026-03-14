У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для тих із них, хто навчається коштом державного замовлення у приватних вишах

Днями запрацювала Національна рада з питань молоді при Кабінеті Міністрів України. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Провели перше установче засідання. Рада вітати активну молодь з різних областей України, зокрема із прифронтових громад, у стінах Будівлі уряду. Сьогодні ми фактично започатковуємо цю системну роботу», — зазначила очільниця уряду.

За її словами, Національна рада стане постійним майданчиком для діалогу між державними інституціями та молоддю. Пропозиції, які вона напрацьовуватиме, мають враховувати в молодіжній політиці та інших рішеннях уряду. Для цього створено тематичні робочі групи за десятьма напрямами: молодіжна робота та волонтерство, економічна група, підтримка громадянського суспільства, міжнародна співпраця, підтримка фізичного та ментального здоров’я, безбар’єрність, доступне житло, освіта, учнівське та студентське самоврядування, утвердження української ідентичності, аналітика й дослідження молодіжної політики. На засіданні обговорили важливість напрацьовувати рішення щодо прифронтових територій у кожній з тематичних груп.)

Приклад взаємодії

Стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення. Про це повідомила Прем’єр­міністр. Із 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії обсягом щонайменше 4000 грн. Цього року мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025­м.

Кошти для стипендій передбачено бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.

«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — наголосила Прем’єр­міністр. Вона запросила представників Національної ради долучитися до відкритої частини засідання Кабінету Міністрів.

Як перший практичний крок Національна молодіжна рада буде долучена до підготовки цьогорічної Конференції з відновлення України (URC 2026).

«Наше завдання — щоб ідеї української молоді знаходили втілення в конкретних рішеннях і змінах», — резюмувала Юлія Свириденко.

Програму енергопідтримки ФОП розширили

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що передбачає істотне оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Ці зміни спрямовано на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням.

На 12 березня за програмою «Енергопідтримка ФОП» виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Головні оновлення програми:

продовження термінів подання заяв на отримання допомоги на два місяці — до 31 травня 2026 року (раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року), що дасть змогу залучити до програми ширше коло підприємців, які потребують інвестицій в обладнання для автономного енергозабезпечення;

розширення переліку КВЕДів — до програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності, тепер отримати допомогу зможуть підприємці, чий основний КВЕД відповідає таким категоріям: харчове виробництво — перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51), виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82), водопостачання — забір, очищення та постачання води (36.00), спеціалізована роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно­технічними виробами (47.52), спортивним інвентарем (47.64), квітами, рослинами, насінням, добривами, свійськими тваринами та кормами для них (47.76), освіта — допоміжна діяльність в галузі освіти (85.60).

Реалізація цих змін дасть змогу малому та середньому бізнесу забезпечити безперервність своєї роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції. Підтримка бізнесу в умовах енергетичної нестабільності — запорука стабільних надходжень до бюджету та забезпечення населення критично важливими послугами.

Програму реалізують в межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд грн.

Програма «Енергопідтримка ФОП» — державна ініціатива з надання одноразової грошової допомоги фізичним особам­підприємцям для придбання обладнання автономного енергозабезпечення. Мета програми — підтримати малий бізнес, що надає населенню критично важливі товари та послуги в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених воєнними діями. Усі актуальні програми енергопідтримки для бізнесу зібрано на офіційному порталі energy.kmu.gov.ua.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства