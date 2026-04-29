Україна та Польща готуються до проведення Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться в червні цього року

Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко під час візиту в Польщу провела зустріч із Прем’єр­міністром Республіки Польща Дональдом Туском.

«Подякувала всьому польському народові за послідовну підтримку України. Символічно, що зустріч відбулася в Жешуві — місті, яке з початку повномасштабного вторгнення прийняло тисячі українців і отримало від Президента України статус «Місто­рятівник», — зазначила очільниця уряду. — Українсько­польська співпраця має насичений порядок денний. Ми приділили увагу насамперед обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури. Найближчим часом очікуємо на укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску та врегулювання технічних питань, пов’язаних із реєстрацією українських перевізників у системі SENT/RMPD. Посилюємо співпрацю між енергетичними компаніями Нафтогаз та ORLEN».

Юлія Свириденко подякувала Дональду Туску за особистий внесок у розблокування 20­го пакета санкцій та позики ЄС обсягом 90 млрд євро.

«Для нас важливо, щоб найближчим часом надійшла перша її частина для підтримки нашої обороноздатності та бюджетних потреб. Ми також очікуємо якнайшвидшого початку переговорів за всіма кластерами в контексті набуття членства України в ЄС», — наголосила Прем’єр­міністр України.

Очільниця уряду висловила вдячність Польщі за підготовку до проведення цьогорічної Ukraine Recovery Conference у Ґданську та запросила Дональда Туска взяти участь у Четвертому міжнародному саміті міст та регіонів України, який відбудеться у травні в Києві напередодні URC 2026.

Україна та Польща готуються до проведення Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться в червні цього року. Уперше щорічна міжнародна конференція з питань відновлення України матиме окремий вимір безпеки та оборони. Про це повідомила Юлія Свириденко, виступаючи в Жешуві на заході «На шляху до URC».

Юлія Свириденко наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення виробничі спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли у 50 разів.

«Для нас особливо цінно, що вперше ця щорічна конференція матиме окремий вимір безпеки та оборони, — це ключовий складник відбудови України разом з енергетикою, розвитком приватного сектору, людського капіталу і відновленням інфраструктури на шляху до членства в ЄС», — зазначила очільниця уряду.

Майже половину озброєння, яке застосовують Сили оборони, вироблено в Україні. Прем’єр­міністр зазначила, що наша країна має один з найшвидших циклів інновацій у світі: від ідеї до активного бойового застосування минає приблизно три місяці. Українські дрони, наземні та морські рішення, засоби РЕБ, контрдронові заходи, нові типи ракет уже зараз змінюють характер сучасної війни. У цьому досвіді вже зацікавлений світ.

«Ми готові розширювати співпрацю та інтегрувати український ОПК в європейський простір. Ініціативи «Build with Ukraine» і «Build in Ukraine» створюють інструменти для розвитку спільних підприємств і локалізації виробництва в Україні і в країнах­партнерах. Це спільна інвестиція в безпеку на нашому континенті», — сказала Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр подякувала українським виробникам оборонної продукції, які представили свої розробки в Жешуві, й наголосила, що Україна готова до нових оборонних партнерств. Подальший розвиток співпраці обговорюватимуть на конференції у Ґданську в червні.

