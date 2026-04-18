Однією з ударних сил, яка стримує навалу окупантів на Донеччині, були і є підрозділи важких бомберів

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті, бо саме тут ворог проводить найбільше штурмових дій. Про ситуацію на полі бою, логістику під вогнем та еволюцію важких дронів розповіли командир взводу важких бомберів з позивним «Тигр» та головний сержант цього підрозділу «Прайс».

Режим полювання та десятикілограмові «аргументи»

Як розповідає головний сержант взводу важких бомберів батальйону «Свобода» «Прайс», нещодавно дронарі спалили мотоцикл та знищили ворожого штурмовика.

«Був штурм піхоти та мотоциклістів. Ворог, користуючись поганими погодними умовами, намагався просочуватися. Доки ми долетіли, наші підрозділи та суміжники вже майже все знищили. Ми знайшли тільки одненького штурмовика. Побажали йому гарного життя в потойбічному світі. А потім помітили рух. Підлетіли і знищили ще й мотоцикл. Тож штурм було зупинено. Усі щасливі та задоволені», — уточнює він.

Працювати вдень по живій силі окупантів стало вже звичною справою для важких бомберів, розповідають представники батальйону «Свобода». Якщо на іншому напрямку їхні польоти відбувалися лише вночі, то на покровському ситуація диктує нові умови, адже ворожа піхота пересувається й вдень, і вночі. Тому бойові завдання треба виконувати й удень.

«На нашому напрямку велика кількість механізованих, піших та мотоштурмів. Було кілька хвиль великих механізованих штурмів. Тож усі наші екіпажі літали — і танки атакували, наскільки це було можливо, і БМП. Але зазвичай техніки ми уражаємо небагато. Нею найчастіше займаються FPV. Коли ми прилітаємо, більшість техніки вже уражено. І нас тоді направляють проти піхоти, яка ховається в кущах чи ще десь. FPV іноді важко до них дістатися. А ми важковаговики: кинули десятикілограмову бомбу — і вже й кущів немає, і всі росіяни стали хорошими», — каже головний сержант.

У такому режимі полювання доводиться працювати часто. Хоч іноді виходить літати ще й за лінією бойового зіткнення.

«У ворожі гармати в нас теж є влучання. Це цікаві цілі. Вони завдають багато шкоди нашій піхоті, екіпажам БпЛА. Це для нас гарна ціль, і ми маємо неабиякі успіхи», — додає «Прайс».

Пріоритет бомберів — наша піхота

Попри потужне озброєння, головним завданням підрозділу залишається підтримка тих, хто тримає лінію оборони на нулі, підтверджує командир взводу важких бомберів «Тигр».

«Логістика зараз у поганому стані. Усі під’їзди сильно цинкуються. Оскільки ми можемо підіймати багато і нести далеко, цим і займаємося. Наш пріоритет — піхота. Їм треба нести боєкомплект, воду, майно для облаштування позицій. Бо якщо ми не занесемо їм те, що потрібно, ворог дійде вже до нас», — каже «Тигр».

Крім піхоти, екіпажі важких бомберів часто допомагають своїм колегам — пілотам розвідувальних дронів.

«Наприклад, переправляємо «мавіки» розвідникам. Бо розвідка — це наші очі. І без них ми не можемо працювати», — пояснює він.

Обидва захисники України працюють з важкими дронами ще з 2023 року. За цей час маленький колектив, де було четверо людей, збільшився до взводу. Хлопці знайомі з більшістю важких дронів, які існують.

«Зараз ми зупинилися на кількох основних типах бортів, кожен з яких має виконувати конкретне завдання. За роки спів праці з виробниками налагодили гарну взаємодію: забезпечення, обслуговування, ремонт, швидке реагування виробників на наші потреби», — розповідає командир взводу.

«Тигр» зазначає, що за ці роки рівень технологій зріс у рази, перетворивши дрони на універсальний інструмент. Якщо раніше важкі БпЛА вважали суто нічними бомбардувальниками, то нині вони мультифункціональні.

«Підрозділ важких дронів виконує в загальному, мабуть, більшість завдань. Логістика, ураження, мінування. Іноді навіть доводиться проводити розвідку. Буває, що за добу екіпажі здійснюють майже 30 вильотів. Це колосальне навантаження. А ще й великий ризик для екіпажів і техніки, коли треба літати вдень. Але ж роботу треба робити, тому літаємо», — розповідає командир.

За красивими кадрами уражень ворога стоїть важка праця та постійний ризик, додає «Прайс».

«Якщо жартома, то у всіх нас болить спина. Адже важкі бомбери насправді важкі. А ще чимало важать пакунки для нашої піхоти та подарунки для ворога. А якщо серйозніше, один з найбільших викликів нині — це ворожі FPV­перехоплювачі. Серце розривається, коли вже бачиш ціль у приціл, а твій борт збивають на підльоті», — зітхає боєць.

А ще на наші екіпажі постійно полюють вороги і не шкодують ніяких засобів.

«Бувало, що за тиждень одна позиція робила три чи чотири перекати. Тому що постійно ми в планових цілях. Дуже часто загарбники працюють із КАБами. Буває, що за добу в нашу смугу влучають майже 30 КАБів», — підтверджує «Тигр».

Та попри все це екіпажі постійно виходять на роботу.

«Квитки до кобзона виписуємо справно, піхота нагодована, а стежки, якими ходять окупанти, рясно засіяні їхніми кінцівками», — підсумовують воїни.

Нині батальйон проводить рекрутинг. Хлопці кажуть, що не мають вимог щодо досвіду та навичок. Обіцяють новобранцям усього навчати.

Олександр МАРЧЕНКО,

АрміяInform, онлайн­видання Міноборони