Потрібно максимально об’єднуватися й розвивати ресурси, спроможності та виробництво у Європі, щоб справді мати спільну оборонну політику та спільні європейські оборонні спроможності. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на саміті «Бухарестської дев’ятки» за участю країн Північної Європи.

Реальний досвід в реальній війні

Глава держави зазначив, що цей формат об’єднує Північну та Центральну Європу — ту частину, яка перебуває під прямою російською загрозою. За словами Президента, базовими елементами спільної безпеки є гарантування того, що росію буде зупинено в її спробах вести війну.

«Ми вже зробили багато, щоб стримати росію та показати їй, що війна більше ніколи не принесе перемоги й не дозволить уникнути руйнівних наслідків для самого агресора. Насамперед я хочу щиро подякувати всім вам за вашу велику підтримку», — сказав Володимир Зеленський.К

Президент наголосив: Україна розраховує, що європейський пакет підтримки обсягом 90 млрд євро запрацює не пізніше початку червня, а першу частину фінансування буде спрямовано зокрема на виробництво дронів.

«І нам потрібно відкрити перший кластер і дати чіткий поштовх членству України в Європейському Союзі. Усе готове для першого кластера. І цей політичний крок надіслав би дуже правильний сигнал — про силу ЄС та політичну поразку росії», — акцентував глава держави.

За його словами, Європа не може залежати від мінливих геополітичних настроїв, тому має об’єднувати зусилля й розвивати ресурси, спроможності та виробництво, створювати спільну оборонну політику, яка посилить кожну з країн.

Президент акцентував на необхідності формування багаторівневої системи захисту, зокрема від дронів і комбінованих повітряних атак. Український досвід уже допомагає партнерам у країнах Затоки, на Близькому Сході та Південному Кавказі, розпочато роботу в Європі.

«Переконаний, що всім нам потрібні двосторонні Drone Deals — угоди, які допоможуть інтегрувати кожен елемент національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи виробничі можливості Європи та українську експертизу, доведену реальною обороною в реальній війні», — зауважив він.

Глава держави наголосив, що в сучасній війні потрібен ще й реальний досвід їх застосування та швидкість адаптації до змін. Такий досвід мають лише українці, тому важливо розвивати й масштабувати такі програми як SAFE, що дає Європі змогу переозброїтися вже зараз, а також PURL, яка допомагає купувати засоби для захисту життів в Україні.

«Звичайно, ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на москву разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма вашого тиску працює», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав усіх, хто має відповідні спроможності, долучатися до антибалістичної коаліції, яка формується. За словами Президента, найближчі тижні потрібно використати для того, щоб визначити, як працюватиме Коаліція охочих і які безпекові гарантії можна запровадити.

«кремль атакує гаманці європейців так само, як атакує їхні права. Саме тому що сильнішими ми є, то більше стабільності матимуть наші люди», — підсумував Володимир Зеленський.

11­й саміт «Бухарестської дев’ятки» відбувся в Бухаресті. У ньому взяли участь Президент Естонії Алар Каріс, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Польщі Кароль Навроцький, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Словаччини Петер Пеллегріні, Президент Чехії Петр Павел, представники Болгарії та Угорщини. На саміт запросили Президента України Володимира Зеленського. Долучилися Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр­міністр Данії Метте Фредеріксен, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, заступник Державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно, представники Ісландії, Норвегії та Швеції.

Країна перебуває в позиції сили

У Бухаресті Володимир Зеленський провів зустріч з Гітанасом Наусєдою, на якій лідери підписали угоду про співпрацю в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal. Угода має посилити обидві країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності: Україна підтримує партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист. Цей документ відкриває нові можливості для співвиробництва оборонної продукції, передачі технологій, спільних виробництв українських та литовських компаній.

Україна та Литва розвиватимуть оборонно­промислову й технологічну співпрацю, зокрема напрями протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотних систем. Ідеться і про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися досвідом у побудові системи ППО, боротьбі з БпЛА та застосуванні дронів. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.

У межах саміту «Бухарестської дев’ятки» Володимир Зеленський провів зустріч із Каролем Навроцьким. Глава нашої держави зазначив, що участь України в цьому саміті — важливий сигнал підтримки нашої країни, і це сприяє зміцненню безпеки на східному фланзі НАТО. Президент України відзначив усю допомогу від Польщі за час повномасштабної російської агресії.

«Ми дуже вдячні Польщі, польському народові за вашу підтримку. Я щасливий, що ми маємо дуже конструктивний діалог на особистому рівні», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про дипломатичну роботу для закінчення війни, зокрема про контакти з представниками команди Президента США, і наголосив, що важлива єдність між Європою та Сполученими Штатами в дипломатичних зусиллях.

Едгарсу Рінкевичсу Володимир Зеленський запропонував підписати угоду у форматі Drone Deal для побудови багаторівневої системи захисту неба від різних типів загроз. Україна відряджає в Латвію своїх експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору. Президенти України та Латвії мають спільну позицію: першопричина всіх викликів і загроз — це росія та її агресія.

Також Президент України провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили дипломатичні зусилля для закінчення війни росії проти України та роль Європи в цьому процесі. Президент Фінляндії поінформував про свої оцінки ситуації та контакти з партнерами.

«Україна перебуває в набагато сильнішій позиції, фактично в позиції сили. Тепер ви в Європі є контрибутором безпеки, а не її споживачем. Я переконаний, що Європа потребує вас із вашим досвідом. І ми будемо продовжувати разом працювати в цьому напрямі», — сказав Александр Стубб.

Команди України та Фінляндії вже працюють над підготовкою Drone Deal, і лідери розраховують на оперативний результат. Окремо Президент України відзначив внесок Фінляндії в програму PURL, яка дуже допомагає захищати життя в Україні, зокрема на тлі масованих повітряних ударів ворога.

У Бухаресті Президент України провів зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.

«Важливо, що ми рухаємося з партнерами в напрямі технологічної кооперації», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава нашої держави запропонував співпрацю у спеціальному форматі Drone Deal та поінформував, що Україна вже підписала відповідну угоду з Литвою. Лідери обговорили втілення домовленостей у різних галузях, досягнутих під час візиту Президента України в Бухарест у березні.

