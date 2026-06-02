У Вінниці перша леді Олена Зеленська і міністр молоді та спорту Матвій Бідний ознайомилися з прикладами безбар’єрних рішень у регіоні

Дружина Президента відвідала професійний коледж сфери послуг Вінницької обласної ради. У межах проєкту «EU4Skills: модернізація інфраструктури системи професійно­технічної освіти в Україні» в закладі створено безбар’єрний HORECA­простір для навчання студентів з інвалідністю, зокрема з порушеннями слуху.

Також Олена Зеленська побувала в центрі комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля». Завдяки ПРООН та за фінансової підтримки уряду Японії тут створено майданчик для вивчення технік користування кріслом колісним та майданчик для орієнтування у просторі для людей з порушеннями зору.

Перша леді ознайомилася з безбар’єрними рішеннями, створеними у Вінницькому обласному українському академічному музично­драматичному театрі ім. Миколи Садовського. У залі театру облаштували місця для перебування на кріслі колісному, для відвідувачів з порушенням слуху та зору створено навігацію, запроваджено супровід та інформаційну підтримку. За сприяння Українського культурного фонду «Культура без бар’єрів» театр започаткував послугу аудіоопису для осіб з порушеннями зору.

Олена Зеленська також відвідала міський центр соціально­психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю «Гармонія». Мета закладу — відновлення й підтримка фізичного та психологічного стану дітей і молоді з інвалідністю, їхня соціальна адаптація, розвиток та інтеграція в суспільство.

Дружина Президента ознайомилася з роботою молодіжного центру — безкоштовного простору для розвитку молоді. Перша леді взяла участь в обговоренні флагманського проєкту Міністерства молоді та спорту і Офісу Президента «Хаби майбутнього» — створення просторів для планування життєвої траєкторії, професійного самовизначення та розвитку економічної самостійності молоді, а також у тренінгу «Картування можливостей» з визначення наявних перспектив для молоді у громаді.

«Було важливо побачити рішення в межах державної програми безбар’єрності для жителів Вінниці — дорослих і дітей. Обговоримо з відповідальними посадовцями, як зробити найкращі рішення нормою для всієї України», — наголосила перша леді.

Під час спеціального заходу «Мова гідності» письменниця й засновниця ГО «Видимі» Олена Пшенична провела тематичну лекцію щодо коректного мовлення.

«Хоч ми сьогодні й підбиваємо підсумки тижня безбар’єрності, роботу продовжуємо. Усі тижні, місяці й роки мають стати в Україні безбар’єрними. Бо у людських прав і можливостей не має бути ніяких обмежувальних термінів і обмежень», — зазначила дружина Президента.

За словами Олени Зеленської, під час тижня безбар’єрності відбулося понад 3700 заходів у всій країні.

«У створенні рівних можливостей для всіх та інформуванні про них були задіяні не тільки столиця та обласні центри, а й безліч громад країни. Якщо на рівні найменших громад безбар’єрність є свідомим вибором, поступово вона стане нормою для кожного українця», — зазначила перша леді.

Лише третина українських підлітків будує плани щодо майбутнього навчання чи кар’єри. Про це свідчать підсумки дослідження «Індекс майбутнього», яке провела Фундація Олени Зеленської. Саме тому Міністерство молоді та спорту реалізує флагманський проєкт «Хаби майбутнього» — мережу просторів, де молодь може одержати підтримку у плануванні життєвої траєкторії, професійному самовизначенні, розвитку навичок та посиленні економічної самозарадності.

У межах візиту делегація, яку очолювали Олена Зеленська та Матвій Бідний, відвідала Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат». Нині це приклад простору, де молодь може розвивати власні ідеї, реалізовувати творчі, наукові, соціальні та громадські ініціативи. У центрі відбувся тренінг «Картування майбутнього», на якому учасники визначали наявні можливості для молоді у своїх громадах. Захід став одним з перших кроків у реалізації проєкту «Хаби майбутнього» в пілотних регіонах. Особливість тренінгу — підхід «рівний рівному», коли молоді після навчання самі стають наставниками й амбасадорами можливостей для однолітків.

Олена Зеленська і Матвій Бідний поспілкувалися з учасниками тренінгу та обговорили, які інструменти й можливості потрібні для впевненого планування свого майбутнього. Говорили також про важливість безбар’єрної комунікації як основи середовища, де кожен може бути почутим та одержати необхідну підтримку.

Проєкт «Хаби майбутнього» передбачає створення безбар’єрних просторів на базі молодіжних центрів, розвиток соціальних і м’яких навичок, підтримку професійного самовизначення та формування індивідуальних траєкторій розвитку для молоді віком від 14 до 35 років.

«Хаби майбутнього» покликані стати місцем довіри та підтримки, де кожна молода людина зможе знайти нові можливості для розвитку, повірити у власні сили та впевнено будувати своє майбутнє в Україні.

Тренінг проводять у межах флагманського проєкту Міністерства молоді та спорту «Хаби планування майбутнього», що реалізують на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року та ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів».

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство молоді та спорту