Під час робочого візиту на Кіпр Володимир Зеленський узяв участь у засіданні глав держав та урядів Європейського Союзу, а також провів важливі зустрічі

Україна пропонує Європі створити повноцінну систему оборони, яка зможе захистити її кордони та інфраструктуру й протидіяти дроновим загрозам. Про це глава держави заявив, звертаючись до учасників засідання глав держав та урядів Європейського Союзу на Кіпрі. Він подякував Євросоюзу за схвалення 20­го пакета санкцій проти росії й наголосив, що Україна розраховує якомога швидше отримати перший транш із пакета підтримки на 90 млрд євро.

«Ці кошти призначені для нашої армії, і ми готові використовувати їх для закупівлі озброєння, зокрема ППО. Це також фінансування, яке допоможе нам підготуватися до зими, і робота із захисту нашої енергосистеми вже розпочалася, а європейські кошти також нададуть підтримку в цьому», — зазначив він.

Президент закликав Євросоюз посилювати санкції проти росії, особливо на тлі послаблення окремих обмежень з боку США.

«Зараз ситуація на фронті в Україні особлива. Наші позиції стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, а росія щомісяця втрачає щонайменше 30—35 тисяч військових. Для кремля це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони, адже росія продовжує масовані удари й через війну в Ірані наша країна відчуває дефіцит ракет для протидії балістичним загрозам.«Сполучені Штати спрямовують більше постачань до Близького Сходу й регіону Затоки. Тож, будь ласка, підтримайте наші зусилля із закупівлі ракет для систем Patriot — програму PURL і всі формати виробництва засобів протиповітряної оборони в Європі. Це життєво необхідно», — зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, наша держава активно взаємодіє в цьому напрямі із країнами Близького Сходу та регіону Затоки, а також готує співпрацю з регіоном Кавказу та веде переговори з іншими партнерами.

«Наприклад, арабські держави мають сильну ППО від ракет, а ми допомагаємо їм вибудувати захист від «шахедів» і на морі. Саме таку інтегровану оборону потрібно створити і для Європи, щоб захищати кордони, узбережжя, море, інфраструктуру і все, що може стати ціллю. Я вважаю, що це має бути справді європейський проєкт», — зауважив глава держави.

Володимир Зеленський закликав посилити реалізацію програми SAFE та докласти спільних зусиль для протидії дроновим загрозам.

«Нам потрібно координуватися і створити спільний європейський інструмент — програму щодо дронів. Ми готові інвестувати наш досвід, нашу промисловість і наш потенціал. Незалежно від того, якими будуть амбіції росії, одне очевидно: Європа разом з Україною зможе себе захистити. І я вважаю, що як підсумок нашого захисту Європи і наших реформ Україна має отримати повноправне членство в Європейському Союзі», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що важливо у травні перейти до розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу.

«Ми прагнемо такого самого повноправного членства, яке має кожна держава ЄС — від Кіпру до Польщі. Єдине, про що ми просимо, — це прискорення повноправного членства із чіткою датою його початку», — наголосив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, процедура прискореного вступу України до Євросоюзу дасть змогу запобігти спробам росії послабити Європу та блокувати нашу євроінтеграцію.

Підштовхнути агресора до дипломатії

Перед початком спеціального засідання глав держав та урядів Європейського Союзу на Кіпрі Президент провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава нашої держави подякував за рішення щодо розблокування фінансової підтримки України на 90 млрд євро на 2026—2027 роки.

«Дуже дякую за це важливе фундаментальне рішення. Це позиція всіх лідерів та одностайності Європейського Союзу. Чудовий прогрес сьогодні. Пакет підтримки на 90 мільярдів і пакет санкцій, що також є прекрасним сигналом», — сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, важливо працювати над тим, щоб відповідні кошти надходили якомога швидше. Це дуже важливо для зміцнення українських воїнів, розширення оборонного виробництва та посилення ППО.

Антоніу Кошта наголосив, що сьогодні було зроблено два важливі кроки на шляху до досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Це зміцнить Україну в боротьбі проти російської агресії та посилить тиск на москву.

«Зараз час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступний крок — це відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України до ЄС», — зазначив Президент Європейської ради.

Урсула фон дер Ляєн акцентувала, що Євросоюз виконав свою обіцянку щодо надання Україні фінансової підтримки.

«Я думаю, що перший транш обсягом 45 мільярдів, призначених на 2026 рік, можливо отримати ще в цьому кварталі. Ми домовилися, що третина позики піде на бюджетні потреби, а дві третини — на оборонні цілі. І я думаю, що перший пакет буде пакетом дронів — дронів з України для України», — сказала Президент Єврокомісії.

Ще одним важливим кроком стало затвердження 20­го пакета санкцій проти рф, який передбачає посилення тиску на енергетичний сектор і російський тіньовий флот, нові обмеження проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський ВПК.

Президент України також зазначив, що наша країна й надалі працюватиме разом із керівництвом Євросоюзу, щоб підштовхувати кремль до справжньої дипломатії та покласти край цій війні.

На зустрічі детально обговорили систему захисту життів у форматі Drone Deal, яку Україна вже запропонувала окремим країнам Європи. Глава нашої держави поінформував про візити у країни Близького Сходу та конкретні безпекові домовленості, які Україна підписала з партнерами в регіоні. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава пропонує аналогічну співпрацю Європі і вже почала над цим працювати. Антоніу Кошта й Урсула фон дер Ляєн відзначили результати візитів Президента України на Близький Схід і підтримали зусилля України для побудови нової системи безпеки. Команди України та Євросоюзу будуть на зв’язку, щоб опрацювати деталі.

Крім того, президенти підтримали нещодавнє ухвалення у Верховній Раді України необхідного законодавства, яке дасть змогу одержати додаткове фінансування в межах Ukraine Facility. Вони відзначили прогрес у проведенні реформ, якого Україна досягла на сьогодні у складних умовах, і закликали до подальших зусиль.

Підтримка на двосторонньому рівні

На Кіпрі Президент України провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Глава Української держави подякував за постійну оборонну допомогу. Литва планує зробити новий внесок у програму PURL і готова співпрацювати з Україною в межах програми SAFE. Володимир Зеленський також відзначив важливість рішення щодо розблокування кредиту на 90 млрд євро й подякував за підтримку.

Лідери детально обговорили розвиток співпраці в оборонному виробництві, передусім ішлося про формат Drone Deal. За словами Володимира Зеленського, досвід українців у побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства.

Окрему увагу було відведено європейській інтеграції України. Наша держава розраховує на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу в Євросоюз. У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Євросоюзу, і Україна очікує на відповідну підтримку в усіх питаннях, що стосуються її повноправного членства в Європейському Союзі.

Також Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Данії Метте Фредеріксен. Глава нашої держави привітав Данію із проведенням парламентських виборів і відзначив міжпартійний консенсус щодо підтримки України. Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен та її уряду за постійний високий рівень підтримки України і всі оборонні пакети. За словами українського Президента, наша країна розраховує на подальші внески Данії у програму PURL.

Лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема в пріоритетному напрямі дронів.

Окрема увага — співпраці України з Євросоюзом. Подякувавши за розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20­й пакет санкцій проти росії, Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі й очікує на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.

Джерело:

Офіс Президента