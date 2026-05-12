На Дніпропетровщині Президент України провів безпекову нараду, побував на командному пункті бойового підрозділу та відвідав поранених бійців у шпиталі

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа доповів про заходи зі зміцнення захисту критичної інфраструктури регіону від російських обстрілів, ліквідацію наслідків ворожих ударів, посилення роботи засобів РЕБ та їх розміщення на території області. Він поінформував, що на Дніпропетровщині триває ремонт доріг та їх обладнання антидроновими коридорами відповідно до запитів військового командування.

«Ми докладно говорили про логістику — логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом. Дніпропетровщині зокрема треба над цим попрацювати більше, якість доріг — це швидкість порятунку поранених воїнів передусім», — наголосив Президент.

Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей з визначених населених пунктів та про посилення захисту інфраструктурних об’єктів відповідно до плану стійкості регіону.

Командувач Повітряного командування «Схід» Сергій Рябко доповів про можливості протиповітряної оборони Дніпропетровщини.

Командувач угруповання військ «Схід» Віктор Ніколюк доповів про оперативну обстановку у смузі оборони. Командувач угруповання військ «Південь» Михайло Сидоренко доповів про ситуацію поблизу Степногірська, Оріхова та Гуляйполя. Окремо поінформував про обстановку на Чорному морі, намагання росії атакувати судна, а також про дії України для захисту цивільного судноплавства.

Тимчасовий виконувач обов’яз­ків начальника Головного управління СБУ Дмитро Нєвєдров і тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Нацполіції Олександр Миргородський доповіли про контрдиверсійну й антитерористичну діяльність, протидію вербуванню українців та криміногенну обстановку в області.

На командному пункті 20 армійського корпусу Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують завдання з визволення тимчасово окупованої території Дніпропетровщини. Командир корпусу Святослав Заїць доповів про оперативну ситуацію у смузі оборони.

Глава держави обговорив з командирами всіх бригад та окремих батальйонів корпусу нагальні питання, зокрема посилення спроможностей Сил безпілотних систем у складі цього формування. Передусім ішлося про мідлстрайки. Президент зазначив, що це питання буде опрацьовано. Військові також означили потреби в конкретних типах дронів та необхідність збільшувати кількість НРК. Детально говорили про збільшення додаткового фінансування для бойових батальйонів. Нині ця сума становить 7 мільйонів гривень на батальйон, який виконує бойові завдання.

Комбриги та комбати порушили питання більшої гнучкості у виборі засобів для виконання різних завдань: від квадроциклів до важкоброньованої техніки. Обговорили варіанти можливих рішень, які можуть це забезпечити. Володимир Зеленський зазначив, що військове командування працюватиме над пошуком нових підходів.

Глава держави подякував воїнам за службу, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І і ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ—ІІІ ступенів і Данила Галицького та надав командирові 20 армійського корпусу Святославу Заїцю звання бригадного генерала. Серед нагороджених — двоє колумбійських добровольців, які допомагають стримувати російську агресію та захищають Україну в лавах ЗСУ з 2025 року. Їх відзначено нагородами за вагомий внесок в оборону нашої країни, знищення ворога та збереження життів побратимів. 28 листопада 2025 року обидва воїни­добровольці взяли участь в евакуації з поля бою важкопораненого захисника. Попри погану видимість, вогневе ураження та штурмові дії росіян вони у складі групи здолали 10 кілометрів пішки, щоб надати допомогу побратимові й евакуювати його.

«Маю честь бути тут разом з нашою командою, разом з головкомом і нагородити наших бійців. Молодці, що тримаєтесь сильно! Ми дивимося всі на вас, вся держава дивиться на вас, всі держави дивляться на українську армію, на Збройні Сили, на наші Сили оборони. Всі абсолютно пишаються, повинні допомагати максимально», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також зустрівся з українськими воїнами, які лікуються після поранень в одному з медичних закладів Дніпра.

Глава держави поспілкувався з військовими, подякував за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За військову службу Україні».

Начальник хірургічного відділення доповів Президентові про роботу шпиталю, стан здоров’я поранених та прогнози щодо їхнього лікування.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність медикам за те, що допомагають захисникам відновлюватися, і нагородив їх орденами Данила Галицького та Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» й «За врятоване життя».

«Хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям, робите все. Дякую за щоденну сумлінну працю, службу нашій державі, нашим людям», — наголосив Президент.

