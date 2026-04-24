Конференція з реінтеграції ветеранів 2026, яка відбулася 22 квітня в Києві, об’єднала понад 250 топкерівників державного сектору, бізнесу, фінансових установ і міжнародних організацій. Серед них CEO, політики, представники громадського сектору та лідери ветеранської спільноти.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко розпочала захід з подяки військовим та окреслення нової державної стратегії. Вона повідомила про амбітну мету — працевлаштувати 100 тисяч ветеранів до 2030 року в партнерстві держави і бізнесу. За її словами, в Україні вже 1,8 мільйона ветеранів, і завдання уряду — посилювати їхню економічну свободу.

«Ветеранська політика — це більше, ніж реабілітація та соціальна підтримка. Наші люди після служби мають повернути собі крила — бажання і можливість працювати», — зазначила очільниця уряду. Прем’єр­міністр наголосила, що уряд робить для цього свою частину роботи. У лютому ухвалили програму «Ветеран. Робота» на 2026—2027 роки — із супроводом людини від працевлаштування до адаптації.

«Закладаємо в новому Трудовому кодексі гарантії для працівників на час проходження військової служби — зі збереженням місця роботи і посади після служби. Права і соціальні гарантії ветеранів уперше системно винесено в окремий Ветеранський кодекс, який уже зареєстрований у парламенті», — підкреслила Юлія Свириденко.

Паралельно з урядом рухається приватний сектор. Уже 120 бізнесів — найбільші роботодавці країни — приєдналися до принципів дружності до ветеранів. Це компанії, які забезпечують понад пів мільйона робочих місць і змінюють підходи до найму, HR­політик, внутрішньої культури, закупівель, маркетингу, взаємодії зі спільнотами та публічної звітності.

Прем’єр­міністр подякувала бізнесу за цю роботу і закликала об’єднуватися, створювати можливості й інвестувати в розвиток ветеранів.

«Там, де виграють ветерани, виграють усі», — зазначила Юлія Свириденко.

Доступна цифровізація

Прем’єр­міністр нагадала, що уряд формує політику доступних цифрових сервісів для ветеранів. Отримання послуг має бути максимально зручним та простим.

Серед ініціатив такі: оновлення е­посвідчення ветерана (Тепер цифрове посвідчення формується автоматично на основі запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, який створюють військові частини. Оновлення дасть змогу користуватися послугами в Дії одразу після надання статусу ветерана без очікування паперового документа та передавання його номера в реєстр.); започаткування нової послуги «Дані з реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран Pro» в Дії (З’являється змога переглянути власні дані з реєстру ветеранів, щоб перевірити їхню коректність та за потреби внести зміни через сервіс «Дані з реєстру ветеранів». На першому етапі діятиме лише можливість перегляду даних).

«Онлайн­послуги для ветеранів — це лише частина ініціатив уряду. Серед пріоритетних завдань — надати ветеранам необхідні умови для швидкої реабілітації та подальшої реалізації в цивільному житті. Це частина безшовного маршруту переходу від військової служби до цивільного життя», — зазначила Прем’єр­міністр.

Фінансова інклюзія та міжнародна підтримка

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила, що ветерани та ветеранки — це насамперед про досвід, відповідальність і здатність ухвалювати рішення в найскладніших умовах, а їхнє повернення до цивільного життя означає новий етап реалізації цього потенціалу. Окремий акцент було зроблено на усуненні бар’єрів на шляху працевлаштування ветеранів. Міністр зазначила, що український бізнес уже став повноцінним партнером цієї політики, переходячи від окремих ініціатив до системних змін у підходах.

Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив на важливості реалізації політики у секторі фінансової інклюзії. Він зауважив, що справжня реінтеграція — це насамперед визнання нової реальності та рішучий перехід до доктрини «Країна Героїв».

Міжнародну підтримку засвідчили Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та голова ЄБРР Франсіс Маліж, наголосивши на готовності посилювати реінтеграцію через конкретні програми та інвестиції. Вони акцентували на важливості визнання унікального досвіду, здобутого на полі бою, і його адаптації до цивільного сектору. Зокрема, Катаріна Матернова підкреслила стратегічну роль ветеранів, зазначивши, що майбутнє та успіх України безпосередньо залежать від успіху її ветеранів та ветеранок.

Ефективно застосувати набутий досвід

У межах заходу до обговорення професійної та економічної реалізації після повернення зі служби долучився керівник Офісу Президента генерал­лейтенант Кирило Буданов. Він наголосив, що ветерани пройшли через серйозні життєві випробування та набули безцінного досвіду діяльності у важких стресових ситуаціях. За його словами, ветерани довели свою здатність працювати в колективах, чітко формулювати завдання та виконувати їх.

«Ветеран — захисник, він має стати моральним авторитетом усієї держави. Коли це станеться, країна буде трохи іншою. Ця війна колись закінчиться. Але це зовсім не означає, що не буде інших війн. Країна, яка не пам’ятає своєї історії, завжди повторюватиме помилки. І такі країни не мають жодного шансу на довге щасливе життя. Ветеран — основа, ветеран — моральний авторитет, — зазначив Кирило Буданов. Він наголосив, що ветерани мають принести порядок і дисципліну в цивільне життя. Такий ветеранський досвід допоможе налагодити важливі процеси, зокрема під час роботи в бізнесі. — Ветерани знають, як нести відповідальність за свої вчинки, і вони до цього готові. І якраз у цьому зможуть допомогти».

Керівник Офісу Президента зазначив, що під час війни необхідно зберігати єдність суспільства і кожен громадянин має усвідомлювати свою роль у захисті України.

Актуальні виклики і реальний вплив

Програма конференції охопила широкий спектр тем — від системних рішень для держави та бізнесу до особистісних викликів, з якими стикаються ветерани й ветеранки після повернення зі служби.

Дискусія «Інклюзія, що має значення: як підтримати ветеранів після повернення до цивільного життя» відкрила розмову про роль фінансового сектору — як банки та регулятори можуть системно підтримати економічну активність ветеранів, а не лише декларувати готовність до цього.

У форматі HardTalk відбулася панель «Від служби до можливостей: актуальні виклики інтеграції ветеранів» — про найгостріші питання: де держава, бізнес і фінансовий сектор ще не дотягуються до реальних потреб ветеранів і що треба змінити. У цій дискусії взяла участь Наталія Калмикова.

Панель «Ветераноцентричність: що потрібно, щоб організації справді працювали для ветеранів» порушила незручне, але важливе питання: чому добрі наміри часто не перетворюються на реальні рішення? Де виникає розрив між політикою та щоденною практикою і хто несе відповідальність за те, щоб ветеран став справжнім центром рішень, а не просто пунктом у звіті? До обговорення долучився ветеран, заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

Дискусія «Від партнерства до впливу: спільне створення інфраструктури підтримки ветеранів» була присвячена тому, як перейти від окремих ініціатив до справжньої системи, де бізнес, держава та ветеранська спільнота будують підтримку разом і надовго, а не від кампанії до кампанії.

Панель «Після служби: відновлення, новий сенс і професійна ідентичність ветеранів» стосувалася найбільш особистого — через що проходить людина, повертаючись зі служби, як шукає себе у новій ролі і що їй у цьому допомагає. У цій дискусії взяла участь ветеранка, заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова.

Блок «Досконалість у реінтеграції ветеранів» пройшов у форматі коротких TED­виступів — живі історії ветеранів, які вже знайшли свій шлях у цивільному житті та готові поділитися власним досвідом.

Окремі дискусії було присвячено ветеранському підприємництву — реальним бар’єрам і робочим моделям, які дають змогу їх долати, — та фінансовій інклюзії: що вже працює, де залишаються прогалини і як банки можуть ефективніше підтримувати ветеранів як клієнтів і підприємців.

Завершили програму дві розмови: «Будуючи міст: ветерани як зв’язкова ланка між обороною, суспільством і національною місією» та «Ветерани як чинник посилення національної безпеки та суспільної стійкості» — про те, що ветеран — це не лише людина, якій потрібна підтримка, а й стратегічний капітал країни, носій унікального досвіду і культури національної стійкості.

Конференція — платформа високого рівня для узгодження пріоритетів і напрацювання практичних рішень у секторах зайнятості, підприємництва та фінансової інклюзії ветеранів. Адже Україна входить у критично важливий етап: повернення сотень тисяч ветеранів до цивільного життя — це не лише питання соціальної підтримки, а й повноцінна економічна, професійна та суспільна реінтеграція людей з унікальним досвідом лідерства, стійкості та відповідальності.

У межах конференції відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу інвестиційних проєктів ветеранського бізнесу та було оголошено набір на другу хвилю ветеранського бізнес­акселератора. Свою підтримку підтвердили представники ЄБРР, Національного банку України та провідних банківських установ.

Організатори — Міністерство у справах ветеранів, Національний банк України, Європейський банк реконструкції та розвитку і міжнародна консалтингова компанія Korn Ferry. Партнери конференції — Група Нафтогаз, UGB Еко Банк України, ПриватБанк, Ощадбанк, Ukrsibbank, Credit Agricole та StarlightMedia.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Офіс Президента

Міністерство у справах ветеранів