Уряд забезпечує можливості для поточного ремонту прифронтових доріг, ключових для логістики Сил оборони. Про це повідомила Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко. За відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій відповідатиме Державна спеціальна служба транспорту.

«Уряд ухвалив відповідне рішення, яке дасть змогу одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд визначив ДССТ єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання шляхів у зоні бойових дій і поблизу неї. Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинають одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень. Фінансування здійснюватимуть у межах бюджету ДССТ.

Уряд поліпшує процедури закупівель для Сил оборони. Агенція оборонних закупівель ДОТ спростить закупівлю пікапів та іншого транспорту для військових за децентралізовані бюджети. Про це повідомила Юлія Свириденко.

«Уряд надав ДОТ статус централізованої закупівельної організації. Це означає, що агенція сама працюватиме з постачальниками, визначатиме вимоги та перевірятиме їх. Рішення дасть змогу простіше закуповувати пікапи, затребувані в підрозділах, а також мотоцикли, квадроцикли та багі. Усе це буде доступно в Prozorro Market», — зазначила очільниця уряду.

Тепер військовим не потрібно самостійно проходити складні процедури. Достатньо обрати техніку в каталозі — система запропонує перевірених постачальників. Це пришвидшить закупівлі та зменшить ризики. Надалі перелік товарів планують розширювати.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дає змогу швидше дообладнувати літаки та гелікоптери під потреби сучасної війни.

«Тепер можна встановлювати озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень», — повідомила Прем’єр­міністр. За її словами, весь процес буде скорочено до одного місяця. До робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців і військові частини. Це дасть змогу швидше реагувати на нові загрози й посилює можливості наших військових у відбитті повітряних атак.

«Маємо швидко змінюватися й адаптовувати наші процедури до викликів війни», — наголосила Прем’єр.

Кошти на резервні рішення

Кабінет Міністрів спрямував 718 мільйонів гривень на забезпечення транспортного сполучення з південно­західною частиною Одеської області та Молдовою. Ці рішення дадуть змогу підтримати безперебійну логістику всередині регіону і забезпечити міжнародні перевезення вантажів та пасажирів з Молдовою і Румунією. Це важливо з огляду на спроби ворога вплинути на сталість транспортних коридорів, атаки на мостові переходи, залізницю, порти та інші елементи логістики. Рішення дає змогу забезпечити альтернативні шляхи біля мосту в населеному пункті Маяки, пошкодженого наприкінці 2025 року внаслідок обстрілів рф.

«Ми системно посилюємо альтернативні маршрути — і всередині регіону, і на міжнародних напрямках до Молдови та Румунії. Ідеться про вантажні перевезення, мобільність людей і стабільну роботу економіки.

Окремий фокус — відновлення та створення резервних рішень біля мосту в Маяках, який зазнав пошкоджень наприкінці минулого року. Це дасть змогу сформувати додаткові маршрути і зменшити вразливість критичної інфраструктури.

В умовах, коли ворог цілеспрямовано б’є по мостах, залізниці та портах, наше завдання — забезпечити стійкість системи. Резервні маршрути — це необхідність», — зауважив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Також у рішенні йдеться про облаштування мостового переходу на пункті пропуску «Ямпіль — Косеуць» у Вінницькій області. Передбачено спорудження окремих інфраструктурних об’єктів, які забезпечать резервне автомобільне сполучення та посилять стійкість логістики не лише з Молдовою, а й у напрямку портів Дунайського регіону.

Для подолання браку кадрів

На продовження зустрічі з українськими агровиробниками Кабінет Міністрів ухвалив важливе рішення для подолання браку кадрів у сільському господарстві. Про це повідомила Прем’єр­міністр.

«Уряд скасував вимогу щодо наявності трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільгосптехнікою», — розповіла очільниця уряду. Тож водії, які мають посвідчення на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D), навіть зі стажем до трьох років отримали право керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без посвідчення тракториста­машиніста. Ідеться про машини категорій А1, А2, В1, В2, В3 — трактори, самохідні зерно­ і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.

Багато трактористів­машиністів зараз захищають державу в лавах Сил оборони. Через це агровиробники відчувають дефіцит кадрів.

«Таке спрощення умов дасть змогу залучити додаткових працівників особливо в періоди пікових польових робіт — посівної та жнив. Це складова урядових рішень для гарантування продовольчої безпеки держави», — наголосила Юлія Свириденко.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій