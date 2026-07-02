Відповідну угоду уклали в присутності глави держави та міністрів оборони двох країн

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. У присутності глави держави та міністрів оборони України й Швеції документ підписали заступник міністра оборони Сергій Боєв і генеральний директор Адміністрації оборонних матеріалів Швеції Мікаель Гранхольм.

Постачання 16 літаків Gripen E розпочнеться на початку 2029 року. Закупівлю буде профінансовано коштом кредиту Євросоюзу та за підтримки Великої Британії, одного з наших стратегічних партнерів. Згідно з угодою, Україна також отримає обладнання для літаків і технічну допомогу в питанні логістики. У Швеції вже триває навчання українських пілотів і технічного персоналу.

Глава держави подякував шведській стороні за реалізацію домовленостей щодо постачання винищувачів Gripen, яких було досягнуто під час його зустрічі з Прем’єр­міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у травні. Володимир Зеленський наголосив, що угода щодо Gripen’ів посилить українську армію та наші спроможності в небі.

Міністр оборони Швеції зазначив, що рішення про постачання літаків Gripen — переломний момент для концепції українських Повітряних сил.

На зустрічі обговорили подальше зміцнення української бойової авіації та протиповітряної оборони, зокрема йшлося про участь Швеції у програмі PURL та нові внески до неї, а також роботу над розвитком європейської антибалістики. Приділили увагу роботі над підготовкою угоди у форматі Drone Deal. За словами Володимира Зеленського, Україна готова якомога швидше підписати цей документ зі Швецією.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою, успішні операції українських воїнів і плани Сил оборони. Пол Йонсон відзначив успіхи України на фронті. Також ішлося про виклики для України під час підготовки до зими та напрями, в яких Швеція може надати допомогу.

Окрему увагу було відведено прогресу України на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Швеція повністю підтримує вступ нашої країни в ЄС.

«Ми вдячні, що в нас є такі сильні партнери — шведський народ, шведський уряд і компанії. Сильний приватний сектор — це також вкрай важливо. Дуже дякую за це й за щорічну військову підтримку, військові пакети. Надзвичайно важлива політична підтримка на шляху до ЄС. Швеція справді адвокатує майбутнє членство України», — наголосив Президент.

Отримання цих літаків істотно розширить бойові спроможності Сил оборони України, допоможе ефективніше знищувати ворожі крилаті ракети, дрони, а також підтримувати бойові операції на лінії фронту.

Сильні сторони винищувачів JAS 39 Gripen E такі.

Технологічна перевага та непомітність: літак оснащено надсучасним радаром (AESA) та однією з найкращих у світі систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це дає змогу нашим пілотам першими виявляти загрози й ефективно сліпити ворожі радари і системи ППО.

Збільшена потужність: завдяки новому двигуну та збільшеному запасу пального літак може брати на борт більше озброєння і довше перебувати в повітрі для виконання завдань.

Озброєння: може бути ракета повітря­повітря «Метеор» з дальністю понад 100 км.

Вдячні уряду Швеції, компанії Saab і партнерам за сильну послідовну підтримку України, а також команді Міністерства оборони за системну роботу.

Нагадаємо, Україна отримає як військову допомогу іншу модифікацію JAS 39 Gripen C/D — перші 16 бортів надійдуть на початку 2027 року.

У вівторок Президент України Володимир Зеленський провів також зустріч із радником з питань національної безпеки Прем’єр­міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом.

Глава держави подякував Великій Британії за підтримку України та Українського народу.

«Ми щиро вдячні за рішення, яке було ухвалене днями щодо нового пакета підтримки. Не лише військова підтримка, а, наскільки зрозумів, команди говорили про деякі майбутні кроки щодо PURL. Ми були б вдячні, якби це було підтримано Сполученим Королівством», — зазначив Президент.

На міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Гданську, Велика Британія оголосила про виділення пакета підтримки на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джонатан Пауелл відзначив успіхи України на фронті та результати українських мідлстрайків і дипстрайків. Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, та в росії — дефіцит пального й зміну настроїв населення.

Радник із питань національної безпеки поінформував про свої особисті та Великої Британії загалом контакти із союзниками.

Ішлося й про двосторонні й багатосторонні міжнародні заходи на найближчий час, серед яких — підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Президент розповів про дипломатичну роботу для досягнення миру. Сторони обговорили потенційні шляхи для активізації процесу та можливі формати перемовин.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство оборони