Кабінет Міністрів розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Кошти спрямовано до бюджетів 24 областей. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду пояснила, що кожна область отримала суму, розраховану окремо — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.

«Що менше власних доходів має регіон, то більшу частку витрат компенсує держава. Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що цього року 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв у 22 областях отримають фінансування на створення STEM­лабораторій, кабінетів природничих наук та сучасного навчального обладнання. Це заклади, які з 2027 року стануть частиною мережі профільної старшої школи. «Уряд спрямував понад 459 млн грн на перші 85 закладів. Решта 45 отримають фінансування найближчим часом», — зазначила Прем’єр­міністр.

Громади зможуть закупити обладнання, мультимедіа та меблі. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів надано 3,2 млрд грн — для пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв.

«Оновлення шкільної інфраструктури — це один із головних напрямів реформи Нової української школи зі створення умов для якісного навчання та здобуття практичних навичок. Також оновлюємо зміст навчальних програм та створюємо можливості для професійного розвитку педагогів, щоб вони ефективніше впроваджували сучасні методики навчання», — зазначила очільниця уряду.

«Облаштування сучасних освітніх просторів — це важлива складова змін у профільній старшій школі. Змінюються логіка та підхід до навчання — від простого викладання інформації до здобуття знань через практику, дослідження та власний досвід. Коли школа має сучасні лабораторії, STEM­простори та обладнання для експериментів, вона стає місцем, де народжуються цікавість, критичне мислення та здатність знаходити рішення», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яку розробило Міністерство молоді та спорту, щодо посилення роботи координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності на місцях.

Зміни стосуються організаційних та процедурних засад діяльності координаційних рад, які працюють при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Передбачено посилення інформаційно­просвітницької роботи та кращий обмін досвідом між радами, зокрема через офіційні електронні ресурси.

Запропоновано оновлення складу координаційних рад. До їх роботи зможуть долучатися представники Уповноваженого із захисту державної мови, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, формувань сектору безпеки і оборони України, а також фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ