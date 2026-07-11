Під час робочої поїздки Прем’єр­міністр оглянула об’єкти критичної інфраструктури, нові медичні та соціальні простори, поспілкувалася з жителями

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко відвідала Запорізьку область з робочою поїздкою. Разом з головою Запорізької ОДА Іваном Федоровим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком вона ознайомилася з будівництвом захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури. Також відвідали одну з АЗС, пошкоджених ворогом, де було представлено новий алгоритм дій для працівників автозаправних станцій під час атак.

Юлія Свириденко завітала на відкриття нового хірургічного корпусу одного з дитячих медзакладів регіону. Це сучасна будівля на 49 ліжок із протирадіаційним укриттям, операційними залами, реанімаційним відділенням та палатами інтенсивної терапії.

«Працюємо над розширенням системи підтримки ВПО, зокрема людей із числа найбільш вразливих категорій. Цього року спрямовано 1 мільярд субвенції на розширення місць в МТП з урахуванням потреб маломобільних людей», — зазначила очільниця уряду під час відвідання місця тимчасового проживання для людей, які втратили домівку або виїхали з окупованих територій.

У межах робочої поїздки Прем’єр­міністр провела зустріч із ветеранською спільнотою. Обговорили програми лікування, реабілітації, довготривалого супроводу після поранення, можливості отримання житла і повернення до цивільного життя. 22 ветерани отримали сертифікати на придбання житла.

Про навчання, вибір професії, стажування, молодіжні ради, безпечну освіту, майбутню економіку і те, чому варто залишатися в Україні та повертатися до Запоріжжя, йшлося під час зустрічі Юлії Свириденко з молоддю.

«Моя порада — нічого не боятися. Зараз в Україні можливо здійснити найсміливішу мрію, найголовніше у світі відбувається саме тут і зараз, у нас», — звернулася до молоді очільниця уряду. Вона відзначила переможців всеукраїнських олімпіад, національних конкурсів та випускників з найвищими результатами НМТ. Загалом грошові сертифікати отримали 52 учні та студенти.

Компенсація за знищене майно

Уряд удосконалив механізм отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств, що працюють на прифронтових територіях.

«Підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились поблизу ворога. Ми продовжимо розробляти і впроваджувати інструменти захисту та підтримки звичайних людей і українських підприємців. Тих, хто справді цього потребує», — наголосила Юлія Свириденко.

Основні зміни такі:

Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі.

Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено. Ті, хто цього року застрахував майно, але не приєднався до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.

Спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації — до 3 млн грн на рік.

Із початку року вже погоджено 139 заяв на участь у програмі від підприємств, що працюють на прифронтових територіях. Загальна сума ймовірної компенсації становить 2,67 млрд грн. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.

Лікарня має працювати за будь­яких умов

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час відрядження в Запоріжжя ознайомився з роботою медичних закладів регіону, де тривають роботи з модернізації інфраструктури, а також провів зустріч з медичними працівниками.

У новозбудованому хірургічному корпусі Територіального медичного об’єднання «Здорова родина» Запорізької обласної ради нині завершують роботи із встановлення медичного обладнання і меблів, благоустрою прилеглої території, облаштування дитячого майданчика та систем зовнішнього освітлення. Роботи виконують у межах публічного інвестиційного проєкту загальною вартістю 583,6 млн грн. 2025 року в державному бюджеті на його реалізацію було передбачено 293 млн грн, з яких використано 291,2 млн грн. Цього року передбачено ще 150 млн грн.

Новий корпус дасть змогу розширити хірургічні можливості лікарні, збільшити кількість оперативних втручань, поліпшити умови для пацієнтів і медичних працівників, а також забезпечити безперервність надання допомоги в умовах надзвичайних ситуацій.

ТМО «Здорова родина» — багатопрофільний заклад, де надають педіатричну, хірургічну, реабілітаційну, ментальну, перинатальну та репродуктивну допомогу. У структурі закладу працюють дитячий стаціонар, перинатальний центр III рівня для ведення складних вагітностей, пологів і допомоги новонародженим, центр репродуктивного здоров’я, відділення соціальної підтримки та тимчасового перебування для дітей до чотирьох років, а також центр ментального здоров’я. Заклад розрахований на 415 ліжок і має 18 стаціонарних відділень. Щороку медичну допомогу тут отримують понад 13 тисяч пацієнтів, більшість із них — діти.

«У прифронтовому регіоні лікарня має бути готовою працювати за будь­яких умов: під час повітряних тривог, перебоїв електропостачання, надзвичайних ситуацій. Саме таку логіку закладено в новозбудований хірургічний корпус ТМО «Здорова родина»: сучасні операційні, реанімаційне відділення, палати інтенсивної терапії та протирадіаційне укриття. Після відкриття нового корпусу лікарня зможе проводити більше оперативних втручань, приймати пацієнтів із складнішими недугами, створити кращі умови для медичних команд і забезпечувати безперервність допомоги. Для Запорізької області це важливе посилення спроможності медичної системи. Попри війну, ми продовжуємо інвестувати в розвиток медичної інфраструктури, щоб забезпечити якісну доступну безплатну медичну допомогу пацієнтам», — зазначив міністр.

Віктор Ляшко ознайомився також з перебігом реконструкції кардіологічного корпусу КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської ради. Нині там тривають демонтажні роботи. Після завершення будівельних робіт лікарня має отримати сучасний безбар’єрний медичний простір, що відповідатиме актуальним будівельним, медичним і безпековим стандартам. Проєкт передбачає встановлення нового МРТ, який розширить діагностичні можливості закладу. Загальна вартість реконструкції становить понад 252 млн грн. Основна частина фінансування — 188,8 млн грн — в межах спеціального фонду державного бюджету за Програмою відновлення України, що фінансує Європейський інвестиційний банк.

Загалом за останні роки держава інвестувала в інфраструктуру Запорізького регіону понад 937 млн грн через проєкти будівництва та постачання обладнання.

Окремо в межах робочого відрядження Віктор Ляшко зустрівся з медиками первинної ланки на базі Лівобережного центру первинної медико­санітарної допомоги №2. Ішлося про роботу медичної системи прифронтового регіону, фінансування Програми медичних гарантій, оплату праці, кадрову підтримку та доступність медичної допомоги для людей у громадах.

Заклади первинної медичної допомоги Запорізької області отримали вже понад 31,5 млн грн додаткового фінансування від початку чинності цих змін 2025 року, зокрема понад 21,4 млн грн — 2026 року. Середня заробітна плата лікаря первинної допомоги у травні 2026 року становила понад 29,5 тис. грн на місяць — на понад 5 тис. грн більше, ніж торік. У лікарів, які мають навантаження понад 70% оптимальної кількості декларацій, середня зарплата становить майже 35 тисяч гривень.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство охорони здоров’я