Експортну стратегію України до 2030 року представили під час Другого міжнародного торговельного форуму

Програма передбачає збільшення експорту товарів і послуг до 85 млрд доларів, підвищення його частки у ВВП до 33%, нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю та скорочення залежності від сировинної моделі економіки.

Участь у заході взяли віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, а також представники ЄС в Україні, Посольства Німеччини в Україні та великого бізнесу.

«85 мільярдів доларів експорту до 2030 року — амбітна мета нової Експортної стратегії України. Це стратегічний документ — дорожня карта розвитку торгівлі України зі світом на найближчі роки. Резерв для такого зростання у нас є — це нарощування експорту продукції з високою доданою вартістю. Це дасть змогу збільшити доходи економіки, розвивати переробку, створювати нові робочі місця, а також долати експортні обмеження», — наголосив Олексій Соболев.

Під час презентації стратегії заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначив, що розроблений за підтримки міжнародних партнерів документ визначає спільний план дій держави, бізнесу та донорів для інтеграції українських виробників у глобальні ланцюги доданої вартості та поглиблення економічної інтеграції з ЄС.

Стратегія передбачає збільшення частки експорту послуг до 25% та скорочення частки сировинної продукції й товарів з низьким ступенем переробки до 59%. Реалізація документа відбуватиметься у два етапи. На першому (2026—2028 роки) акцент буде зроблено на цифровізації, регуляторних змінах та залученні інвестицій. Проміжною ціллю до 2028 року визначено обсяг експорту на рівні 80 млрд доларів, частку експорту у ВВП — не менш як 31,2% та подальше скорочення сировинної складової. Другий етап (2029—2030 роки) передбачає поглиблення інтеграції з єдиним ринком ЄС, залучення транснаціональних компаній і відкриття торговельних представництв за кордоном.

Стратегія максимально фокусується на підтримці малого і середнього бізнесу як одного з провідних драйверів економічного зростання. Для дрібних виробників документ передбачає втілення грантових програм доекспортної підготовки всередині країни та чітку координацію міжнародної донорської допомоги через єдине вікно Export Alliance.

Для підтримки українських виробників за кордоном запускають онлайн-платформу «Торговельний захист України». Для ліквідації розпорошеності управління в кожній обласній державній адміністрації з’являться профільні уповноважені з питань експорту, а в областях розроблять індивідуальні регіональні плани розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

«Малий і середній бізнес часто має чудову ідею та якісний продукт, але ще не має масштабу, щоб самостійно покрити витрати на аналітику чи виставкову діяльність. Наш пріоритет — надати дрібним виробникам готові інструменти «під ключ» через електронний кабінет експортера та системно підтримати їх на міжнародних майданчиках. Зокрема, передбачено до 10 мільйонів гривень компенсації вартості колективних національних стендів для галузевих асоціацій на міжнародних виставках. Ми створюємо єдине вікно, де бізнес матиме надійну підтримку бренду Made in Ukraine та прямий вихід на перспективні ринки ЄС», — наголосив Тарас Висоцький.

Окремий фокус у стратегії — на розвитку експортної логістики. Зокрема, заплановано регулярні перевезення на базі ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», що дасть змогу консолідувати вантажі в дунайських портах і доставляти їх до великих портів для подальшого морського експорту. Також передбачено реформу системи залізничного тарифоутворення відповідно до ринкової моделі ЄС.

Моніторинг виконання стратегії здійснюватиметься на постійній основі: відповідальні органи звітуватимуть кожні шість місяців, а перший щорічний звіт уряд розгляне до 1 лютого 2027 року.

Другий міжнародний торговельний форум організував Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.Форум проведено за експертної та організаційної підтримки ГС «Фонд підтримки реформ в Україні» у межах програми міжнародної співпраці STEP IN 2 EU, що співфінансують уряди Німеччини та Норвегії, а також Європейський Союз у межах ініціативи EU4Business за підтримки Deutsche Gesellschaft fџr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства