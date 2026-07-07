Уряд затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні

Кабінет Міністрів ухвалив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно виявили бажання долучитися до Сил оборони. Зокрема, затверджено процедуру, яка визначає порядок усієї логістики таких добровольців, — від прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Цей порядок працюватиме за таким механізмом: супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, внесені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж обсягом 5 млн грн. Це своєрідне страхування, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв’язків із державою­агресором, рішення ухвалюють протягом десяти робочих днів. Перевірені та внесені до реєстру компанії запрошують кандидатів, збирають необхідні документи, і центр їх погоджує.

Далі компанія допомагає в оформленні документів, страхуванні, логістиці іноземних добровольців (також це можуть бути люди без громадянства), проживанні та харчуванні до моменту укладення контракту. Оплата цих послуг фіксована — 300 тис. грн за одного кандидата. Але виплачуватиметься поетапно, щоб уникнути зловживань.

Компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде ВЛК або відмовиться від підписання контракту, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

«Завдання, поставлене Президентом України щодо рекрутингу іноземців, є пріоритетом для уряду. Сили оборони вже мають досвід залучення іноземних добровольців. Ми маємо масштабувати його до рівня, коли 30—50% посад піхотинців та штурмовиків обійматимуть іноземні добровольці», — наголосила Юлія Свириденко.

«Наша мета — масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових», — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

«Кошти компанія отримуватиме окремо за кожного — по 300 тисяч гривень, але в кілька етапів, щоб уникнути тіньових схем та зловживань. Ми прагнемо показати, що воювати в Україні та за Україну престижно», — наголосив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Іноземні добровольці — вже важлива частина українського війська. Нові правила відкриють більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу за зрозумілими правилами.

Запровадження нових підходів до залучення особового складу — один з елементів першого етапу трансформації Сил оборони. Раніше Міноборони запровадило нову систему мотиваційних контрактів, спрощене повернення із СЗЧ та започаткувало пілотний проєкт щодо переведення між підрозділами в межах корпусу.

Уряд затвердив тривалість і особливості проведення навчального року 2026—2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомила Юлія Свириденко.

«Він розпочнеться традиційно 1 вересня, — повідомила очільниця уряду. — Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання».

Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах.

Важливо, що у червні школи можуть проводити як навчальні заняття, так і консультації, зокрема задля подолання освітніх втрат. Такі заходи — право закладу освіти, а не обов’язок.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство оборони