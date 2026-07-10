В Анкарі Президент України провів зустріч із Президентом США Дональдом Трампом та його командою. Глава держави подякував Президентові Трампу за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів.

Лідери обговорили деякі ідеї, що могли б зміцнити позиції України та наблизити мир. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на оперативне опрацювання командами всього, про що йшлося під час зустрічі.

Окрему увагу було відведено дипломатії. Президенти України та США намагаються зробити так, щоб вона спрацювала.

«Продовжимо плідно працювати, щоб це сталося», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США: сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників США Майком Тернером. Президент подякував за підтримку та увагу до України. На зустрічі змістовно обговорили перспективи в дипломатії і що потрібно, аби вона спрацювала.

«У нас є реальний шанс підштовхнути путіна до переговорів цього року, і тому ми потребуємо одностайності та єдності всіх наших партнерів», — зазначив Президент.

Він поінформував про потребу в ракетах­перехоплювачах до комплексів Patriot і російські удари по наших людях. Глава держави наголосив, що внески до програми PURL та інше постачання ППО — основний пріоритет для захисту України.

Сторони обговорили законопроєкт щодо санкцій проти росії. Президент зазначив: дуже важливо, щоб тиск на кремль за війну тривав, і ця ініціатива справді може допомогти миру. Він подякував сенаторам і конгресменам за слова поваги до українських воїнів і операцій та запевнення, що допомога продовжуватиметься, і висловив вдячність США й кожному небайдужому американському серцю за підтримку.

Президент України провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, насамперед подякувавши їй за постійну підтримку, лідерство та готовність допомагати Україні. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили підтримку європейської інтеграції України, зокрема можливість відкриття решти п’яти переговорних кластерів найближчим часом.

Команди України та Євросоюзу працюють над Drone Deal, і тепер лідери говорили про наступні кроки та можливі терміни підписання документа. Президенти України та Євросоюзу узгодили позиції щодо майбутніх міжнародних заходів як за кордоном, так і в Україні.

Особливу увагу приділили енергетичному напряму. Глава держави зазначив, що всі зацікавлені в завершенні цієї війни до зими, але незалежно від розвитку подій треба бути готовими захистити наших людей і забезпечити стійкість України. Президент подякував за енергетичну підтримку та виконання всіх попередніх домовленостей. Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили нові ідеї для посилення енергетичної безпеки всієї Європи.

Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Він поінформував про наслідки російських атак на українські міста й громади і розповів про потреби в антибалістичних ракетах. Лідери обговорили роботу над створенням європейської антибалістичної системи. Президент подякував Швеції за участь у програмі PURL, наголосивши: важливо, щоб наша країна одержала весь запланований обсяг підтримки від партнерів на цей рік.

Особлива увага — посиленню української бойової авіації. Президент і Прем’єр­міністр зазначили, що підписана в Києві угода про закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen E надзвичайно важлива. Крім того, Україна очікує на постачання 16 Gripen C/D як військової допомоги від Швеції на початку 2027 року. На зустрічі обговорили пришвидшення підготовки українських пілотів. Ішлося і про роботу над підготовкою Drone Deal.

Президент України в Анкарі провів зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким, яка тривала більш ніж годину. Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають одну спільну загрозу — росію, і потрібно співпрацювати, щоб захистити наші народи. Президенти України та Польщі мають однакову позицію: партнерство між двома країнами та народами — це спільний пріоритет. Лідери домовилися продовжити діалог та конструктивно працювати для розв’язання всіх питань.

Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Болгарії Руменом Радевим. Лідери обговорили розвиток двосторонньої співпраці та зміцнення відносин між Україною та Болгарією. Окремо йшлося про енергетичні питання. Глава нашої держави наголосив, що залежність Європи від російських енергоресурсів зменшується, і важливо, щоб у партнерів були альтернативи. Енергетична співпраця між Україною та Болгарією має великий потенціал, і його необхідно реалізувати. Країни мають спільний інтерес у розвитку постачання скрапленого природного газу. Президент і Прем’єр­міністр домовилися про чіткі подальші кроки.

Румен Радев поінформував про дипломатичні контакти та кроки Болгарії для безпеки в Чорному морі. Лідери домовилися, що команди будуть на зв’язку.

В Анкарі Президент України провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави подякував Італії за підтримку України та українського народу під час повномасштабного російського вторгнення. Лідери обговорили посилення протиповітряної оборони України додатковими ракетами для систем ППО та створення європейської антибалістичної коаліції. Президент зазначив, що власна антибалістика потрібна всім у Європі й працювати над нею треба максимально активно. Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні говорили також про роботу над Drone Deal між Україною та Італією.

Також Президент України провів першу зустріч із Президентом Республіки Корея Лі Чже Мьоном. Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і те, що потрібно для обох країн. Глава держави подякував Південній Кореї за допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за нещодавнє рішення надати 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Володимир Зеленський поінформував про російські обстріли України та українців, а також про ситуацію на полі бою, де позиції українських воїнів зміцнилися. Лідери обговорили розвиток економічної співпраці та спільні проєкти в різних галузях. Президент України доручив команді опрацювати всі питання, про які йшлося під час зустрічі.

Джерело:

Офіс Президента