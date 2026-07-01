Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за головними напрямами

У понеділок Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Єппе Бруусом, який відвідав нашу країну вперше після призначення на посаду. Глава держави подякував міністрові, уряду та народові Данії за підтримку й фінансову допомогу від початку повномасштабної російської агресії. Президент зазначив, що за час війни двом країнам вдалося створити успішні моделі співпраці, зокрема данську, і нині є змога розширювати їх. Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за підтримку чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

«Зараз ми говорили про велику угоду — Drone Deal. Я знаю, що наші команди працювали над нею, і вона майже готова. Сподіваюся, найближчим часом ми матимемо можливість підписати цей документ», — сказав він.

Президент і міністр оборони мають спільну позицію, що Drone Deal між Україною і Данією потрібно укласти якомога швидше.

Єппе Бруус запевнив, що він та новий уряд Данії продовжать політику сильної підтримки України та українців. На зустрічі також обговорили наповнення наступного, вже 30­го, пакета допомоги Україні.

Україна і Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за головними напрямами: фінансування українського виробництва, розвиток антибалістичних спроможностей, підготовка військових та залучення додаткових ресурсів для потреб Сил оборони. Про це йшлося на зустрічі міністра оборони Михайла Федорова з міністром оборони Данії Єппе Бруусом у Києві.

Михайло Федоров подякував Данії за послідовну підтримку України та внесок в основні оборонні пріоритети. Ідеться зокрема про підтримку Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), чеської ініціативи, а також ефективної данської моделі. Окремо було відзначено роль Данії в питанні передачі Україні літаків F­16. Це важливий внесок у розвиток українських повітряних спроможностей.

Михайло Федоров подякував Данії за оперативне перенаправлення коштів з короткої артилерії на снаряди підвищеної дальності. Це приклад гнучкої підтримки, яка відповідає актуальним потребам фронту.

Окремий важливий напрям — модернізація тренувального центру для підготовки українських воїнів. Данія продовжує цей проєкт, який допомагає підвищувати якість підготовки особового складу української армії.

Сторони обговорили реалізацію Drone Deal між Україною й Данією. Україна готова ділитися з партнерами досвідом та інноваціями, які працюють на полі бою. Це основа win­win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія — доступ до українського бойового досвіду, даних і технологій сучасної війни.

Окремо сторони обговорили можливість втілення спільних програм в інноваціях для підтримки стартапів щодо безпекових рішень в обох країнах.

Ще один важливий напрям співпраці — спільний антибалістичний проєкт. Україна розраховує на підтримку Данії та інших партнерів у розробленні власного європейського рішення проти балістичних загроз.

На зустрічі данської делегації із заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергієм Боєвим сторони обговорили можливість розблокування коштів European Peace Facility (EPF) на нові внески в оборону України. Ідеться про я6 млрд, які можна спрямувати на критичні потреби Сил оборони.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство оборони