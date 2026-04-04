Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулося засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, в якому взяли участь Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, урядовці, заступники керівника Офісу Президента і представники бізнесу. Ішлося про головні виклики для економіки: воєнні ризики, нестачу кадрів, підтримку оборонного виробництва, дерегуляцію та вплив євроінтеграції на бізнес.

«Питання підтримки підприємництва — це не про комфорт, це про конкурентоспроможність держави, адже сильна економіка — не наслідок перемоги, а одна з основних складових цієї перемоги. Уже сьогодні маємо не лише думати про стабілізацію економіки, а спільно формувати модель її подальшого розвитку», — наголосив керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що наша країна перебуває у глобальній конкуренції за капітал, інвестиції та підприємців і змагається не тільки з ризиками, які несе війна, а й з іншими державами.

«Український бізнес уже сьогодні працює в умовах поступового входження до західного ринку з новими правилами, стандартами, вимогами і, на жаль, із новими викликами. І наше завдання — забезпечити, щоб цей процес відкривав для бізнесу нові можливості, а не створював додаткові бар’єри», — зауважив Кирило Буданов.

За словами Прем’єр­міністра Юлії Свириденко, уряд реалізує програми підтримки підприємців, постраждалих від російських обстрілів. Діє страхування воєнних ризиків: для прифронтових регіонів компенсація збитків до 30 млн грн, для інших — компенсація вартості страхового платежу в межах 3 млн грн. Доступна програма грантів на відновлення виробничого обладнання до 16 млн грн. І започаткували програму «Точка опори» для збереження робочих місць на час відновлення — бізнес може отримати компенсацію частини зарплат і ЄСВ.

«Політика «Зроблено в Україні» сприяє розвитку українських виробників. Локалізація в публічних закупівлях і програми часткової компенсації вартості української техніки створюють додаткові ринки збуту. Гранти на обладнання, доступні кредити 5—7—9 з лімітом на інвестиції до 150 мільйонів гривень, індустріальні парки і підтримка проєктів зі значними інвестиціями надають доступ до фінансування і промислової інфраструктури», — наголосила Прем’єр­міністр.

Вона закликала підприємців долучатися до підготовки до наступної зими і втілення планів стійкості регіонів. Мета уряду — 4 ГВт розподіленої генерації електроенергії до наступного опалювального сезону. Частину з цих потужностей може встановити бізнес.

«Ми маємо дві кредитні програми для малих і середніх підприємств на власну генерацію — до 10 мільйонів на когенерацію під 0% і до 250 мільйонів на будь­яку генерацію за умовами 5—7—9. Готуємо кредитну програму для великого бізнесу. Діє спрощена процедура зміни цільового призначення землі для будівництва об’єктів енергетики», — розповіла очільниця уряду. Вона нагадала, що для звернень про долучення працює платформа pulse.gov.ua

Віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що Україна отримала від Європейського Союзу вимоги за всіма напрямами: від верховенства права та статистики до регіональної політики й бюджетних питань. За його словами, Євросоюз за останні десять років став головним торговельним партнером України. За перший квартал цього року український експорт товарів становив 10,1 млрд дол., з них 5,9 млрд дол. — до Євросоюзу.

«Ми схвалили загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яку було узгоджено зокрема з бізнесом. До останнього ми отримували побажання. Програма дуже амбітна — 1875 заходів», — додав він.

Представники бізнесу наголосили, що необхідно вдосконалити систему страхування воєнних ризиків і компенсації за пошкодження внаслідок російських атак, зокрема для підприємств українського ОПК, розширювати підтримку підприємств у прифронтових регіонах, реалізовувати нові кредитні програми для створення додаткової генерації та її приєднання до енергетичної мережі.

Керівник Офісу Президента доручив секретареві ради зафіксувати означені проблеми та визначити відповідальних за їх опрацювання.

Наступне засідання Ради з питань підтримки підприємництва заплановано за два місяці.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ