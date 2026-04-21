Президент Володимир Зеленський подякував королю Швеції Карлу XVI Густаву за підтримку ЗСУ і наших людей від самого початку повномасштабного російського вторгнення

У Львові Президент Володимир Зеленський провів зустріч із королем Швеції Карлом XVI Густавом, який приїхав в Україну вдруге за час після відновлення нашої незалежності та вперше від початку російської агресії. Разом з його величністю приїхала урядова делегація.

Глава держави подякував його величності за візит в Україну та підтримку наших людей від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Справді, Швеція є одним із п’яти найбільших донаторів щодо підтримки наших Збройних Сил, підтримки нашого населення. І тільки на цей рік, на 2026 рік, Швеція акцептувала підтримку в 4 мільярди. Це дуже велика підтримка для нас, для нашого захисту, для стійкості Збройних Сил України», — зазначив Президент.

Король Швеції наголосив, що Україна дуже важлива для Європи, і підтримка українців серед шведського суспільства дуже сильна.

Президент відзначив обговорення зі Швецією можливості посилення Повітряних сил України, зокрема «гріпенами». Володимир Зеленський наголосив: Україна зацікавлена в довгостроковому та взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Швеції. Наша країна готова поділитися зі Швецією своїм досвідом та технологіями і розширити співпрацю в оборонно­промисловій галузі. Президент розповів про відповідні домовленості із країнами Близького Сходу та регіону Затоки і європейськими країнами — Німеччиною, Норвегією, Італією та Нідерландами.

Обговорили продовження підтримки в гуманітарній сфері. Володимир Зеленський висловив вдячність її величності королеві Сільвії за підтримку гуманітарних програм через фонд Childhood Foundation, зокрема ініціативи Bring Kids Back UA та програми першої леді України Олени Зеленської щодо реформи шкільного харчування.

«Королева Сільвія допомагає в цьому, її величність у постійному контакті з першою леді України. І дійсно, у нас такі особливі відносини зі Швецією», — додав Президент.

Крім того ішлося про енергетичну допомогу. За сумою фінансових внесків до Фонду підтримки енергетики України Швеція друга в Європі. Президент зазначив, що наша країна вже готується до наступної зими і буде вдячна за подальшу допомогу від Швеції.

У Львові Президент України і король Швеції вшанували пам’ять українців та українок, які віддали життя за Україну та її незалежність.

Глава держави і його величність поклали квіти на могили полеглих воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища, де із квітня 2022 року ховають захисників і захисниць, що загинули за Україну.

Офіс Президента