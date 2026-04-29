Уряд Німеччини передав Україні ще три когенераційні установки — цього разу для Чернігівської області, яка регулярно зазнає російських обстрілів. Загалом регіон отримає 12 установок із сумарною тепловою та електричною потужністю 10,5—11,5 МВт — решту дев’ять буде передано найближчим часом.

Система буде децентралізованою

У церемонії передачі обладнання взяли участь віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Посол Німеччини в Україні Гайко Томс та представник GIZ в Україні Зьорен Гербст.

Постачання когенераційних установок відбулося в межах програми підтримки від федерального уряду Німеччини, спрямованої на зміцнення енергетичної стійкості України в умовах атак росії, що тривають. Програму започатковано цієї зими, її загальний обсяг сягає майже 400 млн євро.

Розподіл обладнання здійснюють у тісній координації з Міністерством розвитку громад та територій і муніципальними підприємствами, щоб забезпечити своєчасне введення установок в експлуатацію.

«Передача когенераційних установок дасть змогу посилити енергетичну стійкість Чернігівської області. Це і є практична реалізація планів стійкості та відповідь на постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Ми будуємо систему, яка працює навіть під обстрілами: більш гнучку, децентралізовану і здатну забезпечити громади теплом, світлом і водою. Передане обладнання — важливий елемент забезпечення стійкості. Вдячний німецьким партнерам за таку системну підтримку, яка має прямий вплив на якість життя громад і людей», — зазначив Олексій Кулеба.

Очікують, що передані три когенераційні установки забезпечать теплом і електроенергією майже 70 тис. жителів міста. Ідеться про понад 500 житлових будинків, 11 лікарень, 23 дитячі садки та 15 шкіл. Крім того, 91 тис. жителів отримають доступ до чистої води, а для понад 157 тис. буде забезпечено стабільну роботу систем водовідведення. Загалом після введення в експлуатацію всіх 12 установок майже 353 тис. жителів Чернігівської області отримають доступ до відповідних послуг.

«Німеччина — надійний партнер і найбільший донор підтримки України. У межах зимової допомоги ми доклали максимум зусиль, щоб якнайшвидше доставити енергетичне обладнання в Україну і щоб українці витримали найважчу зиму в умовах безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури росією. Після цієї зими буде наступна, і влітку потреба в електроенергії залишається високою, тож ми й надалі підтримуватимемо стійкість людей в Україні. Моє послання чітке: ми завжди поруч з Україною — не лише в обороні проти жорстокої російської агресії, а й у розбудові сучасної стійкої децентралізованої енергетичної системи», — наголосив Посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Принципи роботи та вміст пакета допомоги

Установки, кожна потужністю 528 кВт, забезпечують одночасне виробництво теплової та електричної енергії й інтегруються в системи централізованого теплопостачання, водопостачання і каналізації. Усе це сприяє розвитку децентралізованої генерації в Україні зокрема в межах підготовки до наступної зими.

Як було оголошено раніше, пакет допомоги, до якого належать щойно передані когенераційні установки, містить зокрема: 47 когенераційних установок загальною потужністю 43,1 МВт (ел.), 17 стаціонарних модульних котелень, 44 аварійні модульні котельні (80 МВт), 300 сонячних електростанцій із системами накопичення (11,6 МВт), 375 систем накопичення електроенергії загальною потужністю 40 МВт·год, 14 пелетних котлів (2,8 МВт), 14 мобільних PV­гібридних генераторів (700 кВА), 45 мобільних ремонтних рішень для критичної інфраструктури.

У січні Україна невідкладно отримала перші дві когенераційні установки з цього пакета. Вони допомогли забезпечити теплом і електроенергією майже 100 тис. жителів постраждалої столиці, зокрема житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи та об’єкти критичної інфраструктури. Ще п’ять компактних когенераційних установок Німеччина передала громадам на заході України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну енергетична підтримка від Німеччини перевищила 1,2 млрд євро. Лише з початку цієї зими пакет допомоги федерального уряду, спрямований на зміцнення енергетичної стійкості України, сягнув майже 400 млн євро. До нього входять 160 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України, 128 млн євро — на генерацію тепла й електроенергії, 100 млн євро — на гуманітарну допомогу, а також додаткове обладнання, як­от матеріальна допомога, зокрема генератори, надані службами цивільного захисту.

Підтримка Німеччини узгоджується із Планом енергетичної стійкості регіонів України, який нещодавно схвалив уряд України з ініціативи Міністерства розвитку громад та територій. Це значний внесок уряду Німеччини в його реалізацію.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій