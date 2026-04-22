Міністерство молоді та спорту провело 20 квітня Всеукраїнський форум «Ідентичність як зв’язність: території, смисли, практика». Захід відбувся як частина платформи IDEM та зібрав представників Мінмолодьспорту, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громад, експертного середовища та учасників самої платформи.

Форум, присвячений ідентичності як практиці зв’язності — між людьми, територіями та інституціями, — відкрив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Ішлося про те, як локальні історії, культурна географія та досвід громад формують цілісний український простір і підсилюють суспільну стійкість в умовах війни.

У виступі міністр наголосив, що ідентичність формується через реальний досвід людей — належність до міста, громади, регіону. Він зауважив, що в умовах повномасштабної війни питання збереження пам’яті міст і регіонів набуває особливого значення з огляду на тимчасову окупацію територій і вимушене переміщення людей.

«Усвідомлення себе частиною нації зароджується з відчуття належності до міста, громади, регіону. Саме цей локальний досвід стає фундаментом національної ідентичності», — зазначив міністр.

До участі у форумі долучилася віцепрем’єр­міністр з питань гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна. Вона акцентувала на ролі держави у формуванні українського культурного та смислового простору.

«Ідентичність формується через досвід та історії, які ми проживаємо щодня. Наше завдання — зробити ці історії видимими, посилити їх у публічному просторі й дати їм масштаб через український культурний продукт. Тому держава інвестує в українські історії зокрема через ініціативу «Тисячовесна», — зазначила Тетяна Бережна.

Форум відбувся у межах платформи IDEM — спільноти фахівців у галузі освіти, науки, культури та публічного управління, яка працює над формуванням підходів до політики української національної та громадянської ідентичності. На базі платформи функціонує тематична група, що досліджує громадянські та регіональні виміри ідентичності та напрацьовує пропозиції для публічної політики.

Окрему роль у програмі форуму відіграла ініціатива «Сенси міст» як частина цієї роботи. Вона зосереджена на практичному вимірі ідентичності через роботу із громадами, локальними історіями та культурними маршрутами.

Стрижневим прикладом став досвід Запоріжжя, який представив заступник міського голови Сергій Білов. Ішлося про підхід, в якому ідентичність формується через поєднання історичної спадщини, сучасного міського контексту та залучення громади до переосмислення власного простору.

Учасники форуму представили кейси інших громад зокрема з Харківської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Обговорювали практичні інструменти: відновлення локальних історій, створення культурних точок тяжіння, розвиток маршрутів і середовищ, які поєднують території в єдиний смисловий простір.

Програма форуму складалася із двох змістових блоків: методологічного — про підходи до формування локальної ідентичності та практичного — із презентацією конкретних кейсів і рішень громад.

Захід став робочою зустріччю учасників платформи IDEM, спрямованою на формування спільного підходу до ідентичності як елемента державної політики та визначення подальших напрямів роботи.

Захід реалізувало Міністерство молоді та спорту у співпраці із Всеукраїнським молодіжним центром, Національним заповідником «Києво­Печерська лавра» та Українською академією лідерства.

Міністерство молоді та спорту