У День зброяра Президент України Володимир Зеленський привітав працівників оборонно­промислового комплексу з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

«Сьогодні професійний день тих, хто примножує нашу силу. Щодня примножує і щоночі руками, розумом. У тиші цехів і майстерень, щоб гучно було ворогу. Схилившись над кресленнями й розрахунками, щоб українську відплату було до сантиметра точно доставлено адресату. Невидимі герої нашої оборони. Але результати їхньої роботи ми бачимо щоденно, а зло щоденно відчуває. Це наші українські зброярі — всі працівники вітчизняного ОПК. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, що в усіх сенсах вражає, — наголосив глава держави. — Наші ракети, наші безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони, розвідники, артилерія, наші боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато­багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається «зброя України». Захищає наше небо, наші міста й села, рятує життя, доводить, що «зроблено в Україні» — це синонім поняття «ефективно і сильно». Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості. Спроможності оборонної індустрії України — це мільйони FPV на рік, це наші дипстрайки, це інтерсептори, мільйони снарядів. Україна має свою далекобійну ракетну зброю. І не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. «Фламінго» і «рута», «пекло» й «нептун», «паляниця», «вільха» — ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія розвиватиметься, і ворог це відчуватиме», — переконаний Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сміливість наших воїнів і стійкість народу вперше в історії України озброєні достатньо, щоб захищатися від ударів росії. Україна вистояла під час повномасштабної агресії кремля і може переносити війну на територію ворога.

«Нині наші дипстрайки — вже не сенсація, хоча щоразу це справедлива й дуже приємна новина. Наші українські дрони змінили докорінно підходи до ведення війни. Колись усе вирішувала кількість артилерії, тепер поле бою — це, безумовно, хоробрість піхоти й масштаб застосування дронів», — зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна виробляє наземні роботизовані комплекси, які набувають дедалі більшого значення на фронті.

«У нас є свої системи РЕБ. Безумовне завдання — це своя ППО, яка буде здатна боротися проти балістики. Багато хто у Європі зараз думає про це, і важливо, хто перший зможе зробити сам або разом із партнерами. Україна може бути цим лідером», — сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла високого рівня у виробництві та застосуванні ракет, а також виготовляє оборонне програмне забезпечення, бронетехніку та артилерійську зброю. Завдяки досвіду українських воїнів і підприємств оборонно­промислового комплексу Україна здобуває глобальну повагу.

«Ми це зараз відчуваємо дуже предметно, коли країни Європи, країни Близького Сходу, Затоки, Азії, Африки — всі дуже зацікавлені, щоб українська зброя, українська військова експертиза прийшли їм на захист. Ми створюємо формати, які це забезпечать», — акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив працівників оборонно­промислового комплексу орденами «За заслуги» І й ІІІ ступенів — одного з них, на жаль, посмертно, медалями «За працю і звитягу» і надав почесне звання «Заслужений машинобудівник України».

Він поспілкувався з українськими зброярами про експорт і міжнародну співпрацю в галузі оборонних технологій.

«Ми йдемо за моделлю, яка зрозуміла сьогодні багатьом державам, особливо тим, які дуже консервативні в домовленостях. Вони розуміють, що таке домовленість G2G, тобто government to government. Це перша домовленість. Для того щоб потім нести відповідальність. Не може перед тією чи іншою державою нести відповідальність окремий приватний сектор, окремий приватний суб’єкт, окрема приватна компанія. А на рівні government to government є вища довіра», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що після G2G­домовленості з’являються домовленості між підприємствами приватної чи державної форми власності.

Окремо глава держави наголосив, що оборонні технології під час війни розвиваються дуже швидко, тому підприємства ОПК мають і надалі пропонувати нові розробки та вдосконалювати галузь.

Також ішлося про основні напрями стратегії розвитку українського ОПК. Володимир Зеленський зазначив, що один і головних пунктів такої стратегії — сильний оборонно­промисловий комплекс із сучасними лініями виробництва, які постійно вдосконалюватимуться.

«Я дякую всім, хто до цього дотичний, — у цеху, конструкторському бюро, лабораторії, на полігоні, у виробництві, ремонті щодня працює заради України. України сильної, бо здатної себе захистити. Сучасної, бо змінює правила гри. України важливої, бо може допомогти іншим. І України багато в чому незамінної саме завдяки нашим досвіду, експертизі, технологіям», — підсумував глава держави.

Джерело:

Офіс Президента