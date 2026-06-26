У межах Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську заплановано: підписання приблизно 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 млрд євро; участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію URC бізнес­ярмарку разом із 2000 представників бізнесу з усього світу; старт нового формату Енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики.

Відкриваючи захід, очільниця уряду зазначила, що головні пріоритети — безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій. Адже відновлення України — це не лише відбудова зруйнованого. Це інвестиція у сильну Європу.

Саме тому дуже важливе посилення української оборонної промисловості. «Наш ОПК сьогодні створює сучасні військові технології, які довели свою ефективність на полі бою та вже працюють на зміцнення європейської безпеки», — наголосила Прем’єр­міністр.

Окремо Юлія Свириденко подякувала європейським партнерам за надважливий фінансовий інструмент підтримки України обсягом 90 млрд євро. Оголошення про перший транш обсягом 3,2 мільярда євро — це черговий сигнал довіри до України та підтримки реформ.

За словами Прем’єр­міністра, символічно, що URC проходить у польському Гданську — місті, де вже перемагала солідарність. «Нема свободи без солідарності» — гасло, знову актуальне в часи спільних безпекових викликів.

Бюджетна стабільність важлива для стійкості

24 червня на полях Ukraine Recovery Conference відбулося сімнадцяте засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

У заході від України взяли участь співголова платформи міністр фінансів Сергій Марченко, віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Серед міжнародних партнерів — Генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт­Ян Коопман від Європейської комісії та виконувач обов’язків координатора допомоги США Європі, Євразії та Центральної Азії у Державному департаменті США Кірстен Селінджер, Уповноважений уряду Польщі з питань відновлення України Павел Коваль, спеціальна посланниця Франції з питань допомоги і реконструкції України Мюріель Лаку­Лабарт, а також представники країн G7, Європейської комісії та міжнародних фінансових організацій.

Нині платформа налічує вже 25 учасників, зокрема країни, які є постійними і тимчасовими членами чи тимчасовими спостерігачами, а також сім міжнародних фінансових організацій.

У фокусі обговорення були поточний стан виконання Державного бюджету, потреби у зовнішньому фінансуванні на 2026—2027 роки.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував міжнародним партнерам за системну підтримку України та наголосив, що бюджетна стабільність залишається одним із головних елементів стійкості держави в умовах повномасштабної війни.

Він наголосив, що фінансова стратегія України на поточний рік базується на двох напрямах. Перший — посилення національної оборони, зокрема масштабування оборонно­промислового потенціалу, нарощування виробництва дронів та забезпечення нагальних потреб фронту. Другий — підтримка макроекономічної стабільності, управління дефіцитом державного бюджету та фінансування критично важливих соціальних видатків.

Скоординована підтримка партнерів

«росія хотіла, щоб 2026­й став роком виснаження України. Натомість Україна демонструє здатність адаптуватися швидше, зміцнювати обороноздатність і водночас зберігати фінансову керованість держави. Передбачувана та скоординована підтримка партнерів критично важлива в цьому процесі», — зазначив Сергій Марченко.

Міністр нагадав, що за перші п’ять місяців цього року Україна продемонструвала належний рівень внутрішніх бюджетних надходжень. Зокрема позитивну динаміку забезпечили вищі, ніж очікували, надходження від податку на прибуток підприємств, насамперед завдяки банківському сектору, а також від податку на доходи фізичних осіб, зокрема через зростання надходжень від військового збору.

Окремо Сергій Марченко відзначив роль внутрішнього ринку державних облігацій, який залишається важливим джерелом фінансування бюджету та підтверджує довіру громадян і бізнесу до держави.

Учасники засідання також обговорили кроки уряду щодо зміцнення дохідної бази бюджету та наближення податкової системи України до міжнародних стандартів. Ідеться, зокрема, про підтримку довгострокової фіскальної передбачуваності, удосконалення адміністрування податків, розширення податкової бази та протидію тіньовій економіці.

Міжнародна підтримка критично важлива для забезпечення соціальних видатків, збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи держави. З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила майже 180 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Окрему увагу було приділено нещодавньому рішенню Європейського Союзу щодо пакета підтримки України обсягом приблизно 90 млрд євро. За словами міністра фінансів, це рішення — стабілізаційний чинник для державних фінансів, він створює необхідну передбачуваність для бюджетного планування.

З урахуванням підтримки ЄС, механізму ERA, Ukraine Facility, програми МВФ, а також допомоги Швеції, Норвегії, Японії, Світового банку та інших партнерів потреби державного бюджету України на 2026 рік буде покрито. У 2026 році вже залучено 11,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Водночас фінансування 2027 року ще не повністю забезпечено, тому подальша координація донорів досі необхідна.

«2027 рік потребує додаткових рішень. Україна робить свою частину роботи — мобілізує внутрішні доходи, розширює податкову базу, бореться з ухиленням від оподаткування та тіньовою економікою. Але для збереження стійкості нам потрібна безперервна, передбачувана і скоординована підтримка партнерів», — наголосив міністр фінансів.

Він закликав партнерів активізувати роботу з конфіскації заморожених російських активів. Це має стати не лише актом справедливості, а й значним фінансовим ресурсом для відбудови.

Сергій Марченко також поінформував партнерів про прогрес у співпраці з МВФ та ЄС. Уряд продовжує реалізацію реформ і виконує взяті зобов’язання в межах співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема Україна нещодавно успішно пройшла перший перегляд програми EFF МВФ. Також досягнуто прогресу у виконанні умов для залучення коштів у межах інструменту ЄС Ukraine Facility.

Учасники платформи підтвердили свою готовність підтримувати Україну й надалі для збереження фінансової стабільності, відновлення та сталого розвитку.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів