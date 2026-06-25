Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном, який учетверте приїхав до нашої країни, впровадження реформ для швидкого просування до членства в Євросоюзі.

«Важливо, що ви, ОЕСР, підтримуєте Україну та українців. Я думаю, що ми можемо зробити дуже важливий крок щодо майбутнього членства в ОЕСР. І наш уряд над цим працює», — наголосив Президент.

Під час зустрічі обговорили прогрес України на шляху до європейської інтеграції. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна розраховує на відкриття решти п’яти переговорних кластерів із Євросоюзом протягом наступних тижнів. За словами Президента, було б символічно ухвалити рішення до 15 липня — Дня Української Державності.

Говорили й про реалізацію фінансового пакета підтримки від Євросоюзу, посилення санкцій проти росії та контакти з партнерами. Глава держави розповів про зустрічі та домовленості на саміті Групи семи у Франції.

Матіас Корманн наголосив, що ОЕСР підтримує зусилля України на шляху реформ, які українці реалізують навіть під час війни. Він зауважив, що ОЕСР презентувала огляди інфраструктурної політики, державного управління та у сфері юстиції, які продемонстрували прогрес України в реалізації реформ.

«Ми прагнемо, щоб Україна досягла справедливого, безпечного й тривалого миру. Це пріоритет номер один. Але, крім цього, для мене справжня честь — підтримувати ваш уряд у його зусиллях щодо реформ і модернізації, а також ваші зусилля», — зазначив генеральний секретар ОЕСР.

Рух до членства в організації

Україна послідовно рухається до членства в ОЕСР як важливої складової євроінтеграції. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко за результатами зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном.

«Рада вітати генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна в Києві та отримати результати трьох оглядів ОЕСР щодо України у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя. Це незалежна оцінка наших реформ і водночас дорожня карта для подальших змін. Усі ґрунтовні огляди відзначають результати багаторічних і послідовних реформ. Крім того, представлений учора звіт ОЕСР щодо антикорупції та доброчесності засвідчив, що Україна має показники вищі від середніх порівняно з країнами ОЕСР у сферах запобігання корупції, доброчесності суддів, фінансування політичних партій та інших напрямах», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко зазначила, що це також результат системної роботи протягом багатьох років.

«Україна послідовно рухається до членства в ОЕСР як важливої складової євроінтеграції. Результати оглядів підтверджують готовність країни до наступного етапу — набуття статусу кандидата на вступ до організації», — наголосила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко передала лист уряду України щодо поновлення запиту на членство в ОЕСР.

«Розраховую на початок переговорного процесу вже найближчим часом. Навіть в умовах війни ми продовжуємо реформи, цифровізацію та зміцнення державних інституцій, послідовно наближаючись до стандартів найрозвиненіших демократій світу», — висловила вона упевненість.

Реформи важливі

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном утілення реформ за принципами ОЕСР, зокрема в енергетичній галузі, та рух України до повноправного членства в організації.

Денис Шмигаль розповів Матіасу Корманну про актуальну ситуацію в енергетиці, хід відновлення та модернізацію.

«Маємо амбітні проєкти з будівництва нової енергетичної архітектури в Україні й розраховуємо на підтримку в цьому напрямі», — повідомив Денис Шмигаль.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики подякував Матіасу Корманну за послідовну підтримку й залученість у питання реформ в Україні. Вони домовилися разом впроваджувати сучасні практики, спрямовані на розвиток держави й благо людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою повідомив, що обговорив з Матіасом Корманном розвиток подій на полі бою, наслідки російських атак проти українських громадян, енергетичної інфраструктури та економіки, а також ширші безпекові процеси в нашому регіоні.

«Попри війну, Україна продовжує просуватися на шляху до членства в ЄС та ОЕСР, впроваджуючи реформи та зміцнюючи інституції. Ми розглянули співпрацю в межах програм ОЕСР, прогрес України у виконанні стандартів і критеріїв організації, а також вагомий внесок ОЕСР у наші зусилля з реформування та модернізації держави. Високо цінуємо підготовлені ОЕСР огляди у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя, які буде представлено сьогодні. Це практичні інструменти, що зміцнюють стійкість України та сприяють реалізації реформ. Окремо обговорили підготовку до Конференції з відновлення України та важливість мобілізації міжнародної підтримки для відбудови, стійкості й довгострокового розвитку нашої держави. Подякував ОЕСР за принципову підтримку та висловив сподівання на подальший прогрес України на шляху до приєднання до організації, зокрема щодо ухвалення Радою ОЕСР позитивного рішення про початок переговорів стосовно вступу та затвердження Дорожньої карти приєднання України», — повідомив очільник МЗС.

Джерело:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство енергетики

Міністерство закордонних справ