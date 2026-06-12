Сили безпілотних систем Збройних Сил України отримали власне свято, яке згідно з указом Президента щорічно відзначатимемо 11 червня

Це рішення — визнання історичної ролі СБС (Сил безпілотних систем ЗСУ) як першого в світі окремого роду сил, який став справжнім технологічним проривом українського війська. Зокрема завдяки новітньому підходу до ведення бойових дій із застосуванням безпілотних та роботизованих систем.

Народжені у вогні повномасштабної війни Сили безпілотних систем ЗСУ також стали символом незламності української нації в боротьбі за свободу й незалежність.

Завдяки їхньому стрімкому розвитку Україна формує нову філософію війни, у якій перевага досягається інтелектом, інноваціями та технологічним домінуванням над супротивником.

За короткий час вони перетворилися на справжній жах для ворога. Вони кардинально змінили правила бою і демонструють, що перемагає той, хто швидший і розумніший.

Лише за рік після створення угруповання СБС уразили російських цілей різного рівня на майже 40 млрд доларів. Цими місяцями особливо відзначилися мідлстрайки: ворожа воєнна логістика тепер доступна для українських дронів на всій глибині тимчасово окупованої території та в російському прикордонні.

А ще наші «пташки» дедалі частіше залітають у ворожі тили на відстань понад 1500 км, де знищують економічний потенціал ворога і його ресурси для ведення війни.

Завдяки точності та майстерності операторів Сил безпілотних систем втрати росії вже давно перейшли за 30 тисяч убитих і недобитих на місяць.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у фейсбуці з нагоди Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Як наголосив глава держави, без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території.

Він подякував кожному, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою. «Дякую всім, хто робить так, щоб можливості росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше», — сказав Президент.

Міністерство оборони також дякує захисникам у Силах безпілотних систем ЗСУ. Вони не лише ефективно знищують ворога і зберігають життя українських воїнів, а й надсилають потужний сигнал: Україна не просто захищається, вона диктує правила сучасної війни.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України було сформовано відповідно до спільної директиви міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ від 30 квітня 2024 року № Д­321/45дск та указу Президента України від 25 червня 2024 року № 382/2024, повідомляє Міністерство оборони.