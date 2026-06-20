Майбутня архітектура європейської безпеки неможлива без української армії, яка здатна протистояти ворогу в повномасштабній і тривалій війні

Президент України Володимир Зеленський у четвер взяв участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі. Звертаючись до присутніх лідерів інституцій і держав, він зазначив:

«Дуже добре, що зустрічі Європейської ради зараз традиційно відбуваються за нашої участі. Дякую вам за це запрошення. Це відображає той факт, що ми наближаємося до членства в ЄС, що, звичайно, не має обмежуватися лише символізмом чи участю в обговореннях. Україна вважає, що кожна демократична держава у Європі заслуговує бути повним членом ЄС, і ми працюємо активно, наскільки можливо, щоб досягти цього. Будь ласка, не забувайте, що Україна заслуговує на це, адже заплатила за це більше, ніж будь­яка інша європейська країна, — за право бути вільною, незалежною і — наголошую — європейською».

Глава Української держави нагадав, що майбутнє вільної об’єднаної Європи вирішується зараз у нашій обороні. Він подякував усім, хто це визнає і хто робить необхідні кроки для того, щоб показати, що Європа справді цінує і підтримує це.

Президент наголосив на важливості розблокування коштів European Peace Facility та висловив сподівання, що буде знайдено рішення щодо їх використання.

Володимир Зеленський подякував європейцям за роботу над 21­м санкційним пакетом і закликав дати новий імпульс роботі в межах Коаліції охочих. «Немає без фінансування жодної армії, і коли ми говоримо про європейську безпеку, то говоримо про її основу — українську армію. Наша армія має реальний досвід сучасної війни та змогла стримати силу розміром у російську агресію. Ми маємо надати довгострокові безпекові гарантії для Європи, і це означає довгострокові гарантії, зокрема фінансові, для безпеки, стабільності та української армії».Президент України нагадав і про важливість дипломатії та наголосив, що без Європи переговорів із росією бути не може.

Тиск на агресора має зростати

У Брюсселі під час 35­го засідання Контактної групи з питань оборони України за участю Президента Володимира Зеленського, Генерального секретаря НАТО Марка Рютте й міністрів оборони країн­партнерів обговорили посилення української ППО, постачання артилерійських снарядів і НРК та розвиток європейської антибалістичної програми.

Глава держави подякував усім учасникам засідання за допомогу Україні. «Декого з вас я пам’ятаю з найперших днів цієї війни. Деякі міністри з часом змінилися. Але те, що важливо й що ніколи не змінювалося, — це наша рішучість, наша співпраця і підтримка одне одного. Ви завжди шукаєте способи допомогти і знаходите їх. І завдяки вам були врятовані тисячі й тисячі життів», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість цього засідання, яке відбувається після саміту Групи семи у Франції, де пройшли хороші зустрічі з усіма лідерами, зокрема і з Президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Сполучених Штатів має дуже чітку позицію щодо посилення тиску на росію задля закінчення цієї жахливої війни, яку москва розв’язала проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція всіх лідерів G7. Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити агресора на шлях, де дипломатія стане єдиним вибором», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна створила систему боротьби проти дронів з ефективністю перехоплення понад 90%. Проте головним викликом для безпеки України та всієї Європи залишається питання власної антибалістики.

«Ми запрошуємо всі країни долучатися до цих спільних зусиль настільки, наскільки це можливо. Наша антибалістична коаліція — усі країни, які є її частиною, — має продемонструвати повну спроможність і забезпечити реальні результати, до того ж краще цього року. До цієї зими ми вже маємо побачити конкретні результати нашої спільної роботи над антибалістичним захистом», — зазначив Президент.

Глава держави подякував партнерам за двосторонню співпрацю, підтримку української оборони, внески в програму PURL і нові пакети допомоги.

«Я знаю, що певні країни вже підготували рішення щодо нових внесків у PURL. Дуже вдячний за це. Будь ласка, якнайшвидше втілюймо ці рішення в життя. Ми чули, що деякі країни хотіли б оголосити про свої внески в PURL на саміті в Анкарі цього року, але до нього ще кілька тижнів. Ухвалімо ці рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли отримати зброю, необхідну для захисту», — зауважив Володимир Зеленський.

Окремо Президент звернув увагу на російський удар по Києво­Печерській лаврі та наголосив, що Україна відповідатиме росії силою — виключно проти військових цілей або того, що допомагає їй вести війну.

«Ви можете бачити одну з таких відповідей — у московській області сьогодні вранці. Тож наші далекобійні санкції дуже ефективно б’ють по російських нафтових об’єктах і нафтопереробних заводах. росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи її федерального бюджету значно падають. І водночас наші мідлстрайки серйозно порушують російську військову логістику. Але путін не зупиняє цю війну, він наполягає на її продовженні. Тож тиск має зростати», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна готова ділитися своєю військовою експертизою та співпрацювати у виробництві дронів. До партнерства у форматі Drone Deals уже залучено 15 країн НАТО та 12 позаблокових держав із різних регіонів світу. Президент закликав використати засідання для прискорення роботи в цьому напрямі.

Володимир Зеленський переконаний, що майбутня архітектура європейської безпеки неможлива без української армії та її досвіду. Він наголосив на недостатньому виробництві й постачанні артилерійських снарядів і наземних роботизованих комплексів.

«Зараз не вистачає ні того, ні іншого, а нам це терміново потрібно. Фінансування, яке на це спрямовують, недостатньо. Обсяги, які виробляє Європа, недостатні. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити все це. Можливості є», — акцентував Президент.

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що під час поїздки в Запоріжжя та Дніпро був вражений професіоналізмом українських воїнів та їхньою інноваційною тактикою ведення війни. За його словами, Німеччина зацікавлена в розвитку оборонної співпраці з Україною.

Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс оголосив про новий пакет допомоги, який міститиме далекобійні артилерійські боєприпаси, ракети для систем Patriot та нові українські дрони.

Генеральний секретар НАТО відзначив успіхи українських воїнів на полі бою та запевнив у продовженні підтримки.

«В Україні мають бути всі спроможності для свого захисту. І Україна неодноразово показала, що вона не лише отримує підтримку, але також надає допомогу іншим країнам, перед якими стоять подібні загрози. Ми повинні робити все можливе для того, щоб не лише говорити, а й підкріплювати наші слова діями, практичною підтримкою», — сказав Марк Рютте.

Володимир Зеленський зазначив: українська армія — єдина у Європі, яка може протистояти повномасштабній тривалій війні, і після цієї агресії вона стане головною силою, яка зможе запобігти будь­яким майбутнім діям російського очільника.

«Дякую Європейському Союзу за пакет підтримки на 90 мільярдів євро, який дуже допоможе. Це справді так. Також дякую всім вам за ваші рішення щодо двосторонньої підтримки. Але я також прошу вас розробити необхідні фінансові інструменти на наступні роки — щоб українська армія залишалася достатньо сильною. Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, здатну справді реагувати на будь­яку загрозу, це можливо лише за умови довгострокової співпраці з Україною та довгострокової підтримки української армії», — підсумував Президент.

Розвиток антибалістичних спроможностей

У Брюсселі в присутності Президента України Володимира Зеленського й Генерального секретаря НАТО Марка Рютте міністр оборони Михайло Федоров і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційні домовленості про розвиток антибалістичних спроможностей і спільне виробництво наземних роботизованих комплексів «Терміт» у ФРН.

Українські та німецькі компанії розвиватимуть спроможності в галузі антибалістики та розроблятимуть ракети­перехоплювачі. Відповідна домовленість стане елементом проєкту, який передбачає створення єдиного європейського рішення для протидії балістичним ракетам. За умовами домовленості Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ракетних обстрілів, а Європа зможе залучити наш досвід для формування антибалістичних спроможностей. Проєкт реалізують в межах виконання домовленостей Президента України з партнерами.

Зокрема, в межах 35­го засідання Контактної групи партнери оголосили про майже $1 млрд підтримки на механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який допомагає забезпечувати Україну ракетами PAC­3 для ППО.

Також Німеччина закупить на $200 млн ракети до систем Patriot через механізм JUMPSTART, який дає змогу укладати довгострокові контракти на постачання американської зброї Україні. Велика Британія закупить радарів та засобів ППО на суму $330 млн за рахунок заморожених російських активів. На закупівлю артилерійських снарядів підвищеної дальності буде спрямовано приблизно $540 млн. Про внески у цей пріоритетний напрямок, зокрема через Чеську ініціативу, оголосили Норвегія, Данія, Литва, Люксембург та Іспанія.

Крім того, було оголошено про закупівлі безпілотників та підтримку українського виробництва дронів для потреб наших воїнів. Так, Нідерланди спрямують підтримку на крилаті ракети­дрони для Сил оборони. Норвегія допоможе в закупівлі морських безпілотників. Велика Британія закупить 150 тисяч українських дронів за рахунок російських активів. Напрям дронів підтримає Швеція.

Також країни­учасниці формату спрямують фінансування на забезпечення України засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), бойовими машинами піхоти, вибухівкою та на розвиток навчальних центрів.

Міністр оборони Михайло Федоров подякував партнерам за важливу та якісну підтримку, яка посилює українських воїнів і дає практичний результат на полі бою.

Розбудова безпекового партнерства

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Бельгії Бартом де Вевером. Глава держави подякував Бельгії за фінансову та оборонну допомогу нашій країні. Лідери обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Ішлося про можливості додаткових внесків у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE.

Прем’єр­міністр поінформував про підготовку нового великого оборонного пакета та внесків у PURL. Окрема увага — плану й часовим межам постачання літаків F­16 від Бельгії. Уже цього року будуть перші поставки, і Україна розраховує, що надалі винищувачі надходитимуть теж оперативно.

Президент розповів про зустрічі на саміті Групи семи, загальну ситуацію в дипломатії та роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deals. Володимир Зеленський запропонував Бельгії укласти відповідну угоду та розбудовувати безпекове партнерство.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Президент подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. За словами глави держави, наша країна розраховує на відкриття решти п’яти кластерів уже найближчим часом. Володимир Зеленський акцентував, що попри війну українці виконують свої зобов’язання, а рівень підтримки вступу до ЄС у наших людей один із найвищих серед країн­кандидатів, тому справедливо, щоб переговори про вступ рухалися відповідно до прогресу України в реформах. Говорили й про посилення санкційного тиску на російський тіньовий флот.

Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Глава держави поінформував його про ситуацію на фронті та наслідки російських атак по Україні.

Володимир Зеленський розповів про зустрічі на саміті Групи семи, домовленості в різних сферах і дипломатичні зусилля для наближення миру. Окрему увагу приділили євроінтеграції України. Глава держави подякував Греції за всю надану військову допомогу та внесок у програму PURL. За словами Президента, одне з найголовніших завдань — посилення української ППО, насамперед розширення антибалістичних спроможностей.

У Брюсселі Президент України провів зустріч із Прем’єр­міністром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави розповів про дипломатичні зусилля для досягнення миру. Президент і Прем’єр­міністр обговорили результати саміту Групи семи, який відбувся в Евіані.

Володимир Зеленський подякував Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Лідери відзначили важливість гуманітарної допомоги Україні від Словаччини, зокрема постачання медичного обладнання для однієї з лікарень Вінниччини. Особлива увага — взаємовигідній співпраці в енергетичній галузі, зокрема розбудові прикордонної інфраструктури. Лідери обговорили проведення чергового раунду міжурядових українсько­словацьких консультацій.

Президент також провів зустріч із Прем’єр­міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України, а також виклики, які зберігаються для всіх країн Європи через російську агресію.

Глава держави подякував Польщі за підтримку України з перших днів російського вторгнення, що важливо для нашого регіону та всієї Європи. Він наголосив, що спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поряд із росією, мають бути захищені.

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Прем’єр­міністром Болгарії Руменом Радевим ішлося про енергетичну безпеку, зокрема регіональну, та про підготовку міжурядових українсько­болгарських консультацій і потенційні спільні проєкти. Президент запропонував Болгарії розпочати роботу над спеціальною угодою у форматі Drone Deal.

Володимир Зеленський і Румен Радев домовилися доручити командам опрацювати всі обговорені питання та підготувати двосторонні документи.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство оборони