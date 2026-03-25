Із початку року ліквідовано 1,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття. Це найвищий показник за шість останніх років. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, до кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт. До 1 травня має бути завершено поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні роботи.
«Окремий пріоритет — дороги, які забезпечують прифронтову логістику, військові, медичні та гуманітарні перевезення. Домовилися з Міністерством оборони, що підрозділи ДССТ розпочнуть ремонт у 30кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. На це передбачимо додаткові 1,5 млрд грн. Перелік доріг погоджено з військовими. Уряд уже надав 3 мільярди гривень з резервного фонду. Крім того, 12,6 мільярда гривень, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілено на ремонт і утримання доріг», — повідомила Юлія Свириденко.
Прем’єрміністр доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів — зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами.
Для усунення дефектів більшість робіт виконують методом укладання великих карт.
Лише за добу 22 березня дорожники ліквідували 90 тис. кв. м пошкоджень. Роботи проводили на 15 автошляхах міжнародного значення, а також на окремих ділянках національних трас. Над відновленням працювали 127 бригад.
Найбільші обсяги робіт було проведено на автошляхах:
М05 Київ — Одеса — 16,5 тис. кв. м
М06 Київ — Чоп — 10,4 тис. кв. м
М14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,6 тис. кв. м
М03 Київ — Харків — Довжанський — 5,4 тис. кв. м.
Як повідомляє Агентство відновлення 23 березня, дорожники ліквідували ще 108 тис. кв. м пошкоджень покриття. Роботи проводили на 16 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. До виконання робіт було залучено 156 бригад, у складі яких працювали 1386 фахівців.