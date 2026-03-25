Із початку року ліквідовано 1,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття. Це найвищий показник за шість останніх років. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, до кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт. До 1 травня має бути завершено поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні роботи.

«Окремий пріоритет — дороги, які забезпечують прифронтову логістику, військові, медичні та гуманітарні перевезення. Домовилися з Міністерством оборони, що підрозділи ДССТ розпочнуть ремонт у 30­кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. На це передбачимо додаткові 1,5 млрд грн. Перелік доріг погоджено з військовими. Уряд уже надав 3 мільярди гривень з резервного фонду. Крім того, 12,6 мільярда гривень, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілено на ремонт і утримання доріг», — повідомила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів — зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами.

Для усунення дефектів більшість робіт виконують методом укладання великих карт.

Лише за добу 22 березня дорожники ліквідували 90 тис. кв. м пошкоджень. Роботи проводили на 15 автошляхах міжнародного значення, а також на окремих ділянках національних трас. Над відновленням працювали 127 бригад.

Найбільші обсяги робіт було проведено на автошляхах:

М­05 Київ — Одеса — 16,5 тис. кв. м

М­06 Київ — Чоп — 10,4 тис. кв. м

М­14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,6 тис. кв. м

М­03 Київ — Харків — Довжанський — 5,4 тис. кв. м.

Як повідомляє Агентство відновлення 23 березня, дорожники ліквідували ще 108 тис. кв. м пошкоджень покриття. Роботи проводили на 16 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. До виконання робіт було залучено 156 бригад, у складі яких працювали 1386 фахівців.

