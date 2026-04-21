Урядова команда на чолі із Прем’єр­міністром у Вашингтоні обговорила підтримку і потенційні проєкти з американськими партнерами

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час робочого візиту у Вашингтон провела зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Очільниця уряду наголосила, що енергетика — основа економічної стабільності України й уряд працює над посиленням сектору після важкої зими та розвитком нових партнерств у цій галузі.

Під час зустрічі українська сторона запросила американський бізнес до співпраці та реалізації спільних проєктів в енергетичній галузі.

«Ми маємо унікальний досвід підтримки роботи енергосистеми у складних умовах і власні рішення для захисту енергетичних об’єктів, до яких бачимо значний інтерес американського енергетичного бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.

Окремо сторони обговорили перспективи спільних проєктів у галузі відновлюваної енергетики.

У зустрічі взяли участь представники американських фінансових інституцій. Сторони скоординували подальші кроки щодо усунення бар’єрів для залучення інвестицій.

Під час робочого візиту Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч з директором­розпорядником Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтаром Діопом. Разом з урядовою командою українська сторона представила інвестиційний віш­лист України. Пріоритетні галузі — енергетика, транспорт і логістична інфраструктура.

На першому етапі увагу зосереджено на державних енергетичних компаніях. Сторони обговорили мобілізацію фінансових ресурсів для закупівлі обладнання, відновлення активів Групи Нафтогаз та довгострокового розвитку енергетичної інфраструктури.

За підсумками зустрічі досягнуто домовленості активізувати співпрацю з IFC щодо пошуку джерел фінансування та розширення переліку інвестиційно привабливих активів. Окрему увагу приділили проєктам державно­приватного партнерства в галузі логістичної інфраструктури та будівництва доріг. Також сторони обговорили реалізацію концесійного конкурсу щодо терміналів у порту Чорноморськ за участі IFC.

«Продовжуємо співпрацювати над створенням фонду Viability Gap Funding Facility для підтримки концесійних проєктів», — наголосила Юлія Свириденко.

Крім того, під час переговорів ішлося про можливу фінансову підтримку АТ «Укрзалізниця» для стабілізації її фінансового стану, зокрема щодо забезпечення погашення єврооблігацій у липні 2026 року.

«Можливості розширення нашого партнерства бачимо у фінансуванні великих приватних проєктів українських компаній», — додала очільниця уряду.

Прем’єр­міністр наголосила, що головною умовою для залучення інвестицій залишається детінізація економіки та продовження реформ. Уряд спільно з Верховною Радою послідовно працює над створенням прозорого й передбачуваного інвестиційного середовища.

Прем’єр­міністр провела у Вашингтоні робочу зустріч з генеральним директором DFC Беном Блеком. На зустрічі було обговорено перспективи розширення можливостей Американсько­українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).

«Менш ніж за рік фонд пройшов шлях від ідеї до практичних результатів. Уже затверджено першу інвестицію в українську dual­use технологічну компанію, а понад 200 заявок перебувають на розгляді. Це важливі етапи нашого довгострокового економічного партнерства між Україною та США у пріоритетних галузях — енергетиці, виробництві технологій подвійного призначення, критичних мінералах та інфраструктурі», — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду додала, що триває спільна робота над розвитком практичних інструментів підтримки інвесторів — використанням механізмів страхування воєнних ризиків, які пропонує DFC для компаній приватного сектору.

Окремо сторони обговорили співпрацю з Нафтогазом та потенційні інвестиційні проєкти, зокрема з відновлення пошкодженого внаслідок російських атак нафтогазового обладнання в партнерстві з американськими компаніями.

Україна пропонує американським партнерам використання своєї підземної інфраструктури для зберігання газу. Це посилить енергетичну безпеку Європи і створить нові шляхи постачання енергоносіїв.

Також приділено увагу новому напряму співпраці в забезпеченні доступного житла для українців. Юлія Свириденко подякувала DFC за готовність розширити можливості фінансування Української фінансової житлової компанії.

У межах робочого візиту у США Юлія Свириденко провела зустрічі із Сенатським та Конгресовим Кокусами України. Двопартійна підтримка України в Конгресі США для нашої держави дуже важлива. На цьому наголосила очільниця уряду і подякувала за послідовну допомогу і незмінну позицію.

«Ми обговорили важливість збереження і посилення підтримки України зокрема в галузях безпеки, фінансової допомоги та санкційного тиску на росію. Ми окреслили головні оборонні потреби України, наш пріоритет зараз — протидія російським балістичним ракетам. Від цього залежить наша здатність пройти наступну зиму, захистити наших людей і енергетику», — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду підкреслила, що Україна прагне справедливого тривалого миру. Один з головних інструментів досягнення миру — посилення тиску на росію. Санкції вже знижують потенціал російської воєнної машини, і цей тиск має лише зростати. Критично важливо обмежити постачання компонентів для виробництва зброї та послідовно скорочувати доходи рф від експорту нафти і газу — саме це поступово послаблює російську спроможність вести війну.

За словами Юлії Свириденко, Україна пропонує партнерам найсучасніші оборонні рішення та унікальний військовий досвід їх застосування. Це технології, створені для протидії в сучасній війні, що випробувані в реальних бойових умовах і постійно вдосконалюються. Саме таких українських рішень нині потребує глобальна безпека.

«Вдячна кожному конгресмену і кожній конгресвумен, хто підтримує Україну та сприяє досягненню справедливого сталого миру. Українські прапори в американських штатах — зворушливий і цінний для нас символ підтримки. Ми вдячні кожному американському добровольцеві, який пліч­о­пліч з нашими військовими захищає найвищу цінність — свободу», — резюмувала Юлія Свириденко.

