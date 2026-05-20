Майже 14 тисяч працівників аварійно­відновлювальних бригад отримають цього тижня додаткові виплати за березень

Цього тижня розпочнуть додаткові виплати за березень для працівників аварійно­відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримають майже 14 000 людей: енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду наголосила: «Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі».

Юлія Свириденко подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно­відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.

«Завдяки вашій праці спроби ворога занурити нас у темряву провалилися, а країна продовжує жити», — наголосила Прем’єр­міністр.

Відповідне фінансування було надано з резервного фонду державного бюджету в межах програми державної підтримки працівників, залучених до аварійно­відновлювальних робіт.

«Загалом із резервного фонду державного бюджету було надано 793 мільйони гривень на доплати всім працівникам, залученим до аварійно­відновлювальних робіт. Це зокрема енергетики, працівники газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальники й залізничники. Дякуємо кожному за щоденну роботу, витримку та повернення світла в українські домівки», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

У січні загальна сума державної допомоги становила 252 млн грн, з яких майже 156 млн грн — для енергетичних компаній. У лютому — 298 млн грн, з них майже 196 млн грн — для енергетиків. У березні — майже 243 млн грн, з яких понад 183 млн грн — енергетикам.

Дякуємо енергетикам, комунальникам і залізничникам за щоденну роботу, витримку та повернення світла і тепла в домівки українців. Держава системно підтримує тих, хто щодня працює в надзвичайно складних умовах: часто під обстрілами та в режимі безперервної готовності, відновлюючи критичну інфраструктуру.

