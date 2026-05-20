Цього тижня розпочнуть додаткові виплати за березень для працівників аварійновідновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримають майже 14 000 людей: енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
Очільниця уряду наголосила: «Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі».
Юлія Свириденко подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтновідновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
«Завдяки вашій праці спроби ворога занурити нас у темряву провалилися, а країна продовжує жити», — наголосила Прем’єрміністр.
Відповідне фінансування було надано з резервного фонду державного бюджету в межах програми державної підтримки працівників, залучених до аварійновідновлювальних робіт.
«Загалом із резервного фонду державного бюджету було надано 793 мільйони гривень на доплати всім працівникам, залученим до аварійновідновлювальних робіт. Це зокрема енергетики, працівники газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальники й залізничники. Дякуємо кожному за щоденну роботу, витримку та повернення світла в українські домівки», — зазначив перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.
У січні загальна сума державної допомоги становила 252 млн грн, з яких майже 156 млн грн — для енергетичних компаній. У лютому — 298 млн грн, з них майже 196 млн грн — для енергетиків. У березні — майже 243 млн грн, з яких понад 183 млн грн — енергетикам.
Дякуємо енергетикам, комунальникам і залізничникам за щоденну роботу, витримку та повернення світла і тепла в домівки українців. Держава системно підтримує тих, хто щодня працює в надзвичайно складних умовах: часто під обстрілами та в режимі безперервної готовності, відновлюючи критичну інфраструктуру.