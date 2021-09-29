У містах і селах завершуються роботи, аби своєчасно і якісно розпочати опалювальний сезон. Чи все врахували комунальники?

Різке похолодання, а також коливання цін на газ у Європі спричинили чимало сумнівів щодо готовності комунального господарства, зокрема теплокомуненерго, до опалювального сезону. Що буде з тарифами, чи не забракне в сховищах газу й наскільки держава і регіони готові до зимових холодів?

«Україна готова до опалювального сезону, — запевнив недавно Прем’єр-міністр, виступаючи у Верховній Раді. — Технічна готовність регіонів нині становить понад 90%, а запаси газу в підземних сховищах перевищують 18,5 мільярда кубометрів. У 2018 році, наприклад, цей показник становив 17,1 мільярда. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей період, і вся країна буде з теплом», — заспокоїв Денис Шмигаль.

Уряд для цього зробив чимало. Як повідомив очільник Кабміну, з ініціативи Президента до початку опалювального сезону розроблено чіткий план, який складається з п’яти зрозумілих та прорахованих кроків. Тарифи на газ для населення залишаються на рівні менш як 8 гривень за кубометр, зазначив він, додавши, що так буде упродовж усього опалювального сезону, хоч у Європі ціна перевищує подекуди 25 гривень.

Так само незмінними мають залишатися тарифи на тепло і гарячу воду. Їх встановлює місцева влада, але всі умови, щоб підвищення не відбулося, забезпечено, наголосив Прем’єр. За його словами, 70% теплокомуненерго вже уклали трирічні контракти з «Нафтогазом України», а уряд працює над компенсацією різниці в тарифах за попередні періоди й питанням реструктуризації заборгованості цих підприємств. Щоб відшкодувати різницю, уряд обіцяє переказати теплокомуненерго понад 30 мільярдів гривень. Тож риторику, що їх залишають із проблемою сам на сам, глава уряду назвав популістською і такою, що не має стосунку до реальності.

Сигнал від теплокомуненерго

Проте не почути думки місцевих керівників, яким доведеться забезпечувати успішне проходження опалювального сезону та відповідати за його наслідки, навряд чи розумно. Приміром, керівник підприємства «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась під час круглого столу «Опалювальний сезон 2021—2022: ключові проблеми та виклики» в Києві заявив, що нинішня ситуація для житлово-комунального господарства нагадує безвихідь. За його словами, уряд, з одного боку, запевняє населення, що тарифи не підвищуватимуть, а з другого, — виходить так, що всі сукупні витрати лягають на теплокомуненерго, змушуючи їх таки підвищувати тарифи.

«Уряд затвердив галузеву угоду, яка зобов’язує підвищити зарплати комунальників на 46%. Галузева угода, підписана Мінрегіоном, — обов’язковий для виконання документ, вона набула чинності 1 червня. Ми можемо її відстрочити лише до 1 грудня. А вода подорожчала вдвічі».

Без адекватного тарифного регулювання або адекватної компенсації комунальні підприємства, вважає керівник, можуть зупинитися. У цьому разі навіть не важливо, скільки газу у сховищі.

Учора стало відомо, що виконком Черкаської міської ради вирішив підвищити ціни на теплопостачання в середньому на 200 гривень для побутових споживачів.

«Щоб розпочати опалювальний сезон, потрібно затвердити новий тариф. У нас ціни й так істотно нижчі в порівнянні з іншими містами. Тариф переглядатимемо щомісяця й коригуватимемо його. Якщо ми не використаємо газ цього місяця, то направимо його на наступний місяць», — пояснив директор Черкаського теплокомуненерго Павло Карась.

За його словами, вода подорожчала вдвічі, електрика — на третину. За новим тарифом газ коштуватиме 24 тисячі 993 гривні за 1000 кубів.

«Це означає, що люди платитимуть в середньому на 200 гривень більше за тепло. Все інше ми перекриваємо», — зазначив директор теплокомуненерго.

Про ціни й тарифи

Директор департаменту інфраструктури та ЖКГ облдержадміністрації Сергій Чубань поінформував про чинну тарифну систему та готовність області до нового опалювального сезону. Він нагадав, що завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського щодо встановлення річних тарифних пропозицій громадяни можуть отримувати газ за ціною, значно нижчою, ніж на європейському ринку газу.

«Державний Нафтогаз пропонує доступні умови для отримання газу. Для побутових споживачів ціна сягає 7,96 гривні за кубометр. Для підприємств теплокомуненерго — 7,42 за кубометр. А ринкова ціна більш як удвічі вища, — зазначив керівник департаменту. — Глава держави підтримав пропозицію врегулювання боргів підприємств теплокомуненерго перед Нафтогазом та підписав закон №1639. Це дає змогу теплокомуненерго повноцінно та якісно підготуватися до опалювального сезону. Формування ж тарифу на тепло залежить від місцевої влади».

Черкащина, наголошують у департаменті, вже готова до опалювального сезону на 90%. До управління Держенергонагляду звернулася більшість підприємств теплопостачання для отримання актів готовності. Тепло з настанням холодів в оселі, установи та на підприємства подадуть 128 котелень (рівень готовності 91%). Готуються до нового опалювального сезону майже 4000 житлових будинків (рівень готовності 92%, отримано 2732 паспорти готовності), 534 школи (рівень готовності 96%), 417 дитячих садків (рівень готовності 98%), 772 заклади охорони здоров’я (рівень готовності 90%).

Паливом теплогенеруючі підприємства області забезпечені на 91%. Приміром, Черкаська ТЕЦ має запас вугілля 7 тисяч тонн та уклала договори на продовження поставок.

Неабиякою підтримкою для громадян залишається субсидія на оплату комунальних послуг. Видатки на неї цьогоріч збільшаться, щоб стабільно пройти опалювальний сезон.

Певні побоювання жителів Черкас викликала недавня заява Черкаського міського голови Анатолія Бондаренка про те, що внаслідок підвищення ціни на газ для комунальних підприємств у місті може виникнути проблема з фінансуванням оплати комунальних послуг у бюджетних установах. Адже 50 мільйонів гривень місто має компенсувати за рахунок власного бюджету. Тим часом ще не відомо, чи вдасться їх знайти.

«10—20 мільйонів для фінансової безповоротної підтримки підприємства теплокомуненерго ще, можливо, знайдеться. А ось решти коштів у нас просто не буде», — зауважив Анатолій Васильович.

Останні приготування до опалювального періоду робить колектив Черкаської ТЕЦ. Для своєчасного увімкнення опалення в місті, крім підготовки енергетичного устаткування теплоелектроцентралі та зовнішніх теплових мереж, ретельної підготовки потребує будинкова система теплопостачання, де ще не скрізь завершено перевірку технічного стану внутрішньобудинкових мереж, конструктивних елементів будівель та складено акти готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Як часто буває, з-за частоколу цифр та відсотків у рапортах про готовність до зими з настанням морозів раптом вигулькнуть порвані труби, неперевірені як слід деякі котельні, несплачені борги. Щоб такого не трапилося, необхідно ще і ще раз пройтися по вузьких місцях, зосередити сили ремонтників на найбільш вразливих ділянках.

Як наголошують експерти, терміново потрібні державні енергоефективні та енергоощадні програми, які мають істотно скоротити споживання газу та пришвидшити перехід на його дешевші замінники. І самі енергоощадні програми треба поновити й розширити, спростити умови участі в них. Якщо ці програми запрацюють, зазначали на круглому столі «Опалювальний сезон 2021—2022: ключові проблеми та виклики», комунальна галузь України зможе швидко адаптуватися до будь-яких біржових викликів, а тема готовності до опалювального сезону перестане бути такою гострою, як нині.

ТИМ ЧАСОМ

Житловий фонд і заклади соціальної сфери Полтавщини будуть із теплом

НАРАДА.Завершується підготовка області до опалювального сезону. На 100% підготовлено житловий фонд і заклади соціальної сфери. Про це на апаратній нараді 27 вересня поінформував начальник управління житлово-комунального господарства та енергетики ОДА Едуард Рева, повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

За словами начальника управління, відповідно до планів виконано капітальний ремонт доріг, підготовлено прибиральну техніку. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства теж виконали плани. Теплове господарство готове на 99,5%. Залишилася одна котельня ТОВ «Полтаватепло», яка опалюватиме 109-й мікрорайон обласного центру.

Директор ТОВ «Полтаватепло» Олександр Пороскун повідомив, що котел завантажено у приміщення котельні: «Залучено підрядника, який надав пропозиції щодо термінів і вартості робіт із приєднання котла до мережі. Минулого тижня провели оголошення населенню про запуск води в мережу. Виявили два пориви, які у вихідні ліквідували. Триває наповнення системи водою».

Директор додав, що між підприємством і турбомеханічним заводом укладено договір оренди газової мережі. Цього тижня мають підписати угоду з АТ «Полтавагаз» про розподіл газу. Наступний крок — укладення договору з НАК «Нафтогаз» щодо постачання газу й затвердження тарифу.

Заступник Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Євген Ричка поінформував, що питання опалення 109-го мікрорайону та передачі супрунівської котельні — на порядку денному засідання позачергової сесії міської ради.

Едуард Рева додав, що минулого тижня в ОДА відбулося перше засідання територіальної комісії про узгодження різниці в тарифах, на якому розглянули показники восьми підприємств комунальної теплоенергетики. Загальна сума узгодженої заборгованості — 494,1 мільйона гривень. На наступному засіданні, яке проведуть цього тижня, розглянуть матеріали решти підприємств комунальної теплоенергетики і водопровідно-каналізаційного господарства.