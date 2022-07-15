У межах робочої поїздки на Чернігівщину разом із частиною урядової команди Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів засідання Кабінету Міністрів. Він розповів про свої враження від відвідання окремих громад області й зазначив, що російські війська завдали місту Чернігів і регіону багато страшних руйнувань і залишили по собі чимало шрамів. Тож завдання уряду та місцевої влади — якомога швидше реалізувати перший етап великого плану відновлення деокупованих регіонів: швидку відбудову.

Це і розгортання тимчасового житла, і ремонт комунікацій, і підготовка до опалювального сезону, відновлення лікарень, відбудова шкіл та ліцеїв. Це, за словами глави уряду, багато різних великих та маленьких проєктів, які повертають життя і дають надію всім нам на краще майбутнє.

«Наша мета — щоб до осені більшість таких об’єктів повноцінно запрацювали. У п’яти областях уже підготовлено технічну і проєктну документацію для відбудови 1700 об’єктів. Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова», — конкретизував Денис Шмигаль.

До опалювального сезону обмаль часу

У межах робочої поїздки урядовці побували на Чернігівській ТЕЦ, яка зазнала істотних пошкоджень від цілеспрямованих обстрілів агресора. 15 об’єктів ТЕЦ майже повністю зруйновано. Прем’єр зазначив, що просто зараз на засіданні уряду буде ухвалено рішення про надання 100 мільйонів гривень на ремонт і закупівлю обладнання для цієї теплоцентралі. «Також надаємо ще 100 мільйонів гривень для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 мільйона гривень для Охтирської ТЕЦ. Обидва підприємства сильно пошкоджені внаслідок обстрілів. Ці кошти від уряду дадуть змогу теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці у всій країні мали тепло, воду та світло», — наголосив Денис Шмигаль.

Згодом міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов конкретизував, що місцева влада має провести всі необхідні роботи, щоб устигнути забезпечити надання послуги теплопостачання у Кременчуці, Охтирці та Чернігові. Для цього Кабінет Міністрів передбачив понад 286 мільйонів гривень з резервного фонду. Відповідні проєкти розпоряджень, які розробив Мінрегіон, уряд ухвалив на виїзному засіданні в Чернігові.

«На календарі середина літа, і до початку наступного опалювального сезону залишається мало часу. Уряд спрямовує кошти з резервного фонду на відновлення теплопостачання у Кременчуці, Охтирці та Чернігові. Тепер місцева влада має встигнути до початку опалювального сезону забезпечити надання послуги теплопостачання», — наголосив він. Так, кошти надано:

Полтавській ОВА — 100 мільйонів гривень для відбудови системи централізованого теплопостачання у Кременчуці; Сумській ОВА — 86,5 мільйона гривень для відбудови Охтирської ТЕЦ; Чернігівській ОВА — 99,9 мільйона гривень для відбудови Чернігівської ТЕЦ.

Завбачливий господар створює резерви

У промові на засіданні Кабінету Міністрів Денис Шмигаль зазначив: ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. «Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв. А тому ще одним рішенням уряду сьогодні надаємо 1,4 мільярда гривень на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою».

Конкретизуючи рішення уряду, вже після його засідання міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що передбачені Кабінетом Міністрів кошти на формування запасу резервного обладнання та матеріалів мають піти на забезпечення оперативної допомоги громадам під час опалювального сезону. Зокрема, буде придбано запас для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення.

«Сьогодні кожен завбачливий господар уже готується до найскладнішого у нашій історії опалювального сезону. Завдяки передбаченим урядом 1,4 мільярда гривень буде формуватися резерв для оперативної технічної допомоги громадам у разі руйнування критичної інфраструктури. Ми продовжуємо працювати із міжнародними партнерами. Усі розуміємо, що може статися. До такої ситуації мають бути готові і уряд, і громадяни, і місцева влада», — зазначив він. За словами міністра, буде придбано мобільні установки очищення води, автоцистерни для перевезення питної води, дизельні та газові генератори, пересувні газові та твердопаливні котельні.

Будматеріали — за потребами

Ще одним рішенням виїзного засідання Кабінету Міністрів стало утворення Оперативного штабу із забезпечення будівельними матеріалами, що сприятиме відновленню будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.

Значну кількість великих підприємств — виробників будівельних матеріалів пошкоджено або вони працюють не на повну потужність. Через бойові дії порушено логістичні зв’язки постачання продукції. Це призводить до стрімкого зростання цін та дефіциту.

«Штаб триматиме руку на пульсі ситуації та оперативно вирішуватиме проблемні питання забезпечення громад необхідними будівельними матеріалами. Це дасть змогу пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд і будівель різного призначення», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Оперативний штаб утворено як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів. Очолить його заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. До складу штабу увійдуть представники Мінрегіону, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної митної служби, Міністерства економіки, Офісу підтримки реформ Мінрегіону та обласних і Київської міської військових адміністрацій.

Основні завдання штабу — координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, представників будівельного бізнесу та відповідних торговельних мереж для забезпечення будівельними матеріалами (виробами, продукцією) для відновлення постраждалих об’єктів; оперативне вирішення проблемних питань із налагодження постачання матеріалів (виробів, продукції) до кінцевого споживача.

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«Урядового кур’єра»