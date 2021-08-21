Національний заповідник «Софія Київська»,

виставка «Раритети Української козацької держави — Гетьманщини XVII—XVIII ст.»

В Україну вперше прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика, що вважається однією з перших конституцій Європи. Документ фактично проголошував в Україні незалежну республіку із протекторатом шведського короля замість підданства московському цареві. Це стало великим кроком уперед у політичній думці того часу. Представлено п’ять універсалів 1687—1702 років, які видав у Батурині гетьман Іван Мазепа, а також клейнод Івана Мазепи, що свідчить про тяглість від гетьманської України до Української Народної Республіки. 17 серпня — 14 листопада

Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Меморіальний комплекс, вул. Лаврська, 24, виставка «За волю України!»

У ній беруть участь 19 музеїв, архівів і бібліотек України та США. В експозиції представлено 250 артефактів, які охоплюють період 1914—1923 років і висвітлюють генезу однострою періоду українського січового стрілецтва, Української Центральної Ради, УНР, ЗУНР, правління гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР. Більшість матеріалів ніколи не оприлюднювали, вони не відомі не лише широкому загалу, а й вузькому колу фахівців. 20 серпня 2021-го — 20 серпня 2022 року

Михайлівська площа, концерт-подорож «Ковчег «Україна»:

десять століть української музики»

Захід поєднує традиціину і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва й новітні технології. У команду входять українські гурти і солісти «ДахаБраха», «Хорея Козацька», «Курбаси», Уляна Горбачевська, Молодіжний симфонічний оркестр під орудою Оксани Линів, Національна чоловіча капела «Дударик», Київський дівочий хор ім. Лисенка, оперні солісти — сопрано Оксана Нікітюк і тенор Назар Тацишин. Особлива гостя концерту — 85-річна співачка Домініка Чекун — хранителька традиції ритуального співу Полісся.

На концерті приєднаються зірки української сцени Аліна Паш, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук. Спеціально до заходу Сергій Жадан і гурт «ДахаБраха» написали пісню-легенду про Ноя на український лад. 22 серпня о 21.00

Музей історії Києва, виставка «INDEPENDENCE»

Буде представлено нові роботи Ірини Федоренко (SEMIRA) із серії Faces. Це портрети політиків, акторів, співаків, письменників, художників, які вже залишили свій відбиток в історії. Раніше ми бачили портрети Володимира й Віталія Кличків, Андрія Шевченка, Валерія Харчишина, Енді Воргола, Тараса Шевченка і навіть Володимира Зеленського у виконанні художниці. Цікаво, чиї портрети буде представлено цього разу. 10—24 серпня

Вулиця Хрещатик, Майдан Незалежності, урочистий парад

Він розкриє тему гідності та гордості за Україну, культурних надбань і досягнень впродовж 30 років Незалежності. Урочистий концерт відбудеться за участю Збройних сил України, які представлять новий стройовий крок, зроблений на основі кроку січових стрільців Армії УНР 1918 року, але із сучасними елементами.

Паралельно із традиційною частиною параду на Майдані Незалежності відбуватиметься парад на Дніпрі. А в небі вперше пролітатиме колона Військово-повітряних сил.

Перед ходою Збройних сил відбудеться театралізований перформанс «ДНК» (День народження країни), який має на меті показати історичні віхи України через ходу дівчинки, яка уособлює ДНК, образ України від доби Київської Русі до новітньої історії. Театралізоване дійство супроводжує спеціально написана музична тема і звуковий дизайн. 24 серпня 09:30

Національний виставковий центр,

Фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Я — громадянин»

Можна буде побачити повітроплавне дійство, поєднане з українською культурою, яка вражає. На вас чекатимуть: 15 величезних аеростатів, можливість піднятися на повітряній кулі, виступи повітряних гімнастів, автентична шоупрограма, інстаграмні фотозони, українські страви, встановлення патріотичного рекорду України. 23—24 серпня 17:00—22:00

Відвідання фестивалю для всієї родини або компанії друзів до 10 осіб разом — 290 гривень за всіх.

Музей просто неба «Пирогів», фестиваль «Мандруй Україною»

Це перший фестиваль-ярмарок, що об’єднує всі області України в одному місці. На фестивалі кожна з них і Автономна Республіка Крим презентують свій туристичний, культурний і гастрономічний потенціал, проведуть майстер-класи із традиційних українських ремесел, поділяться цікавинками й навіть трохи похизуються талановитими людьми. 22—24 серпня

Площа Конституції (open-air біля Маріїнського палацу),

концерт італійського співака Андреа Бочеллі

Концерт Андреа Бочеллі «Голос моєї душі» відбудеться в супроводі Національного симфонічного оркестру України, диригент-маестро Марчелло Рота, і Національного хору України імені Г.Г. Верьовки за участю українських зірок Тіни Кароль та Джамали. 24 серпня о 17:00

НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55,

урочистий концерт «День народження країни»

Урочистий концерт «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни» за участю Президента, керівників органів державної влади, дипломатичного корпусу іноземних держав та громадськості — це музично поєднане дійство, яке не матиме пауз і зупинок.

«День народження країни» — це виконавці, яких ми вже давно знаємо й любимо, і ті, з якими познайомилися нещодавно, але вони вже увійшли в історію. Пригадаємо «Червону Руту» Софії Ротару, «Я не здамся без бою» з «Океаном Ельзи», запалимо «Дикі танці» з Русланою, якомога гучніше погаласуємо з гуртом Go-A. Стрибатимемо з Вєркою Сердючкою, пливтимемо в човні з Іриною Білик та кричатимемо хіп-хоп з ТНМК. Кликатимемо весну з «ВВ» та слухатимемо неймовірні мелодії Мирослава Скорика. Розквітнемо, як квітка-душа, про яку співає Ніна Матвієнко.

Урочистий концерт поділено на такі основні частини: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічно-світлова-графічна сценографія, феєрверк-шоу та дрон-шоу. 24 серпня о 18:00

Вартість 300—2500 гривень. Це фандрайзинговий захід. Усі благодійні внески від глядачів музичного концерту спрямують на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука

Національний центр «Український дім», вул. Хрещатик, 2,

тотальна відеоінсталяція «Україна з неба»

Український дім — дім для всіх українців. Тотальна відеоінсталяція «Україна з неба» відкриє дивовижні краєвиди, культурні феномени з усіх регіонів з висоти пташиного льоту. Інсталяцію розгорнуть у форматі 360° в атріумі Українського дому на трьох ярусах.

Художнє світло та оригінальна музика створить чарівливу та сугестивну атмосферу для відкриття України з абсолютно нових боків і ракурсів. 25—28 серпня

Вартість 50—100 гривень.

За матеріалами Укрінформу