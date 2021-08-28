Наші паралімпійці виправдали сподівання, влаштувавши у п’ятницю в Токіо медалепад

Третій змагальний день XVІ літніх Паралімпійських ігор Токіо-2020 нашу команду було представлено у десятьох видах спорту з 15 можливих. Українські спортсмени змагалися за 23 комплекти нагород із 45 розігруваних. І цей день розпочався вдало — із «бронзи» й «срібла».

На ранковій сесії в легкій атлетиці тотально незряча Юлія Павленко у стрибку в довжину показала третій результат. А Владислав Білий у секторі для метання списа сповна використав свою останню спробу з результатом 55,34 метра, який виявився срібним. Йому вдалося встановити паралімпійський рекорд Європи, повідомляє Укрінформ.

Ще до обіду за київським часом неабияк потішила вболівальників Мар’яна Шевчук, ставши чемпіонкою Паралімпійських ігор у змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг. Це була 17-та нагорода у командному заліку й друга золота на цих іграх.

Друге «золото» дня виборола плавчиня Анна Стеценко на дистанції 400 метрів вільним стилем. Воно стало третім у загальнокомандному заліку.

А ще в одному запливі «срібло» Україні приніс Кирило Геращенко, який став другим на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. «Срібло» здобув і плавець Сергій Кліпперт на дистанції 100 метрів на спині. Бронзовою призеркою у змаганнях із дзюдо у ваговій категорії до 48 кг стала Юлія Іваницька. Не набагато відстала від неї Наталія Ніколайчик, здобувши «бронзу» у ваговій категорії до 52 кг.

Дванадцяту нагороду, цього разу бронзову, в загальний залік записав багаторазовий паралімпійський чемпіон з велотреку Єгор Дементьєв в індивідуальній гонці переслідування на 4000 метрів.

Ще одну срібну нагороду подарував Україні 21-річний плавець Андрій Трусов на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, повідомляє Укрінформ.

Першу командну медаль — срібну — у фехтуванні виборола наша жіноча збірна рапіристок. У півфіналі Євгенія Бреус, Наталія Мандрик та Олена Федота перемогли команду США, але у золотому матчі поступилися китаянкам.

Чергову срібну нагороду на Паралімпійських іграх у Токіо додала Україні легкоатлетка Анастасія Москаленко. Вона стала другою у секторі метальниць булави з результатом 24,73 метра.

Загалом наші паралімпійці виграли в Токіо 22 медалі (три золоті, 13 срібних і шість бронзових). А попереду ще тиждень змагань.

Другий день змагань додав до скарбнички нашої команди лише одну медаль — срібну завдяки зусиллям плавчині Єлизавети Мерешко на дистанції 200 метрів комплексного плавання в категорії SM 6.

Напрочуд вдалим виявився для українських спортсменів перший олімпійський день. Окрім згаданих у номері «УК» від 26 серпня Єлизавети Мерешко, Євгенії Бреус, Ганни Гонтар і Антона Коля, наші вибороли ще чотири нагороди. У плаванні відзначилися Олексій Вірченко та Максим Крипак. Вони стали срібними призерами відповідно у батерфляї на дистанції 100 метрів (категорія S13) і на 50 метрів вільним стилем (S10).

Якнайкраще показали себе фехтувальники-шаблісти на візках. Артем Манько й Олена Федота стали срібними призерами у категоріях А та В відповідно.

Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15 із 22 видів спорту. Це бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.

А на попередній Паралімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро наша збірна виграла 117 нагород (41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових). У неофіційному командному заліку вона тоді посіла третє місце.

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