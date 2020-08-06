Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів співчуття та підтримки громадянам Ліванської Республіки у зв’язку з трагедією в порту столиці Бейрут. Там потужний вибух забрав життя щонайменше 78 людей, ще майже 4 тисячі поранено. Причиною вибуху стало неналежне зберігання селітри в ангарі, яка могла лежати на складі близько 6 років. Сила вибуху була еквівалентна силі землетрусу магнітудою 3,5 бала. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

«У разі потреби Україна готова надати всю необхідну допомогу. Наша держава вже звернулася до Ліванської Республіки з такою пропозицією. Відповідний загін рятувальників готовий вилетіти в будь-який момент. Ліван визначається, яка допомога потрібна», — заявив Денис Шмигаль.

Далі Прем’єр перейшов до українських справ, зокрема адаптивного карантину, який набув чинності з 1 серпня.

Він зазначив, що мета такого карантину — запобігти поширенню коронавірусної інфекції й дати українській економіці заробляти гроші (у разі потреби обмеження вводять на території не всієї області, а на рівні районів чи міст) за умов дотримання протиепідемічних вимог.

«Міжнародні експерти визнали найкращими підходи України до локального карантину. Працює математична модель визначення рівня епідеміологічної небезпеки (від зеленого до червоного), суб’єктивний фактор унеможливлено. Попрошу МОЗ продовжувати роз’яснювати, як працює оновлений карантин, яка ситуація в районах. Потрібен нормальний діалог, потрібно організувати селекторну нараду з керівниками міст, де ми зможемо обговорити і зняти всі проблемні питання. Наша мета — зелений рівень на всій території України, але українці повинні з розумінням ставитися до нинішніх обмежень, адже фіксують антирекорди щодо кількості нових хворих на коронавірус», — наголосив очільник уряду.

Оновлено державну стратегію регіонального розвитку

На засіданні схвалено оновлену державну стратегію регіонального розвитку на 2021—2027 роки. Денис Шмигаль запевнив, що розвиток регіонів відбуватиметься за європейськими підходами і про жодне зменшення кількості об’єктів соціальної інфраструктури внаслідок переформатування районів не йдеться. Вони працюватимуть, і управлятимуть ними громади.

Стратегічна мета державної регіональної політики до 2027 року досягатиметься на основі трьох стратегічних цілей: формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах; підвищення конкурентоспроможності регіонів; розбудова ефективного багаторівневого врядування.

Державна регіональна політика протягом цього планового періоду фокусуватиметься зокрема на таких типах територій: гірські території Українських Карпат, узбережжя Чорного та Азовського морів, зони впливу міжнародних транспортних коридорів, прикордонні регіони зокрема у несприятливих умовах, природно-заповідні території, міські агломерації, центри економічного зростання, монофункціональні міські поселення, сільські поселення у несприятливих умовах, тимчасово окуповані території.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, чим зобов’язав державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» продавати відповідно 50 і 30% своєї електроенергії для потреб населення, а решту — для промислових споживачів.

Денис Шмигаль це рішення прокоментував так: «Це поліпшить фінансове становище держкомпаній (отримання прибутків, вчасна сплата зарплат, ремонтні програми), а вітчизняний бізнес отримає дешевшу електроенергію. Завдяки цьому рішенню Енергоатом зможе більш ніж 40% своєї електроенергії продавати на ринкових умовах для промислових споживачів, тоді як до ухвалення цієї постанови держкомпанія могла продавати на ринок лише 10%».

Тобто ухваленим документом сформовано новий механізм ПСО на ринку електроенергії. Енергоатом, як і раніше, постачатиме дешеву електроенергію для всіх українських родин.

Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає розширення напрямів надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань перед міжнародними фінансовими інституціями державних підприємств з виробництва та передачі електроенергії. Цей документ дасть змогу державі виступати гарантом для залучення державними енергетичними компаніями коштів у міжнародних фінансових організацій, зокрема кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку на поповнення оборотного капіталу суб’єктами державного сектору економіки, які займаються виробництвом та/або передачею електроенергії.

Соціальна відповідальність

Кабінет Міністрів передбачив 5,6 мільйона гривень на придбання 18 квартир та одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб. Згідно з розпорядженням «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», за рахунок коштів субвенції буде придбано житло у населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ — 10 квартир, місто Покровськ — 8 та Запорізької області: місто Приморськ — будинок.

Як повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції заплановано придбати орієнтовно 66 квартир і 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб. Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» передбачено видатки бюджету в сумі 20 мільйонів гривень, головний розпорядник яких — Мінреінтеграції.

Уряд затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах країни, ввезення їх на митну територію України та вивезення за межі митної території. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов роз’яснив, що документ важливий для розвитку трансплантації у країні. Він врегулює питання системи логістики для доставки трансплантата від донора до реципієнта.