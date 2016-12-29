Із перших днів воєнного конфлікту на сході України Дніпропетровщина допомагає всім, хто найбільше від нього потерпає: надає притулок вимушеним переселенцям, лікує поранених військових, проводжає в останню путь та ідентифікує невідомих загиблих солдатів, відправляє на відпочинок дітей учасників АТО тощо. У Дніпрі волонтери та органи влади створили різнопланові осередки допомоги військовим та переселенцям, де вони можуть отримати юридичні консультації, пройти медичну й психологічну реабілітацію. Усе це розташоване в різних районах міста.

І юридична підтримка, й тимчасовий притулок

А нещодавно у місті відкрився центр психологічного здоров’я та травматерапії «Форпост HELP», в якому сконцентрувалися всі напрями допомоги будь-кому, хто постраждав від війни. Сюди можуть звернутися переселенці, військовослужбовці та їхні сім’ї, рідні полонених та зниклих безвісти. У центрі безкоштовно нададуть не тільки спеціалізовану медичну, психологічну, соціальну та юридичну допомогу, а й тимчасовий кількаденний притулок. Саме цим «Форпост HELP» унікальний — усе в одному приміщенні. Це третій центр в Україні (ще є в Києві та Львові), але дніпровський найпотужніший.

Тут працюватимуть 18 різних фахівців, серед яких психіатр, психотерапевт, психологи, соціальні працівники, юристи, адвокати. «У нас мультидисциплінарна команда, працівники можуть замінити один одного. Усі складнощі, які виникають у людини, можна вирішити. За потреби залучаємо партнерів із державних та приватних організацій», — розповіла керівник центру психічного здоров’я та травматерапії «Форпост HELP» Олена Подолян. За її словами, щомісяця по допомогу звертаються не менш як 70 українців.

Головне завдання нового центру — відновлення психічного здоров’я постраждалих від воєнного конфлікту. Допомогу таким людям Ольга Іларіонова надає третій рік, а загалом має 20-річний професійний досвід. Вважає, що психологічна підтримка не завадить нікому, хоч усі люди по-різному сприймають травматичні події. Насамперед треба звернути увагу на маленьких дітей, які не завжди можуть пояснити свої відчуття і зрозуміти, що сталося. Працювати з малечею допомагає гра, для цього в центрі є кімната ігротерапії. «Гра — це і метод діагностики, і метод терапії для дітей. Батьки нерідко лякаються надто жорстким висловам дітей під час гри та сварять їх. Але дітки просто мають відіграти свій травматичний досвід, інакше він дасть про себе знати в дорослому житті», — зауважує Ольга Іларіонова.

Довгоочікувані входини

Відкрити такий заклад спільними зусиллями змогли завдяки фінансовій підтримці гранту від Єврокомісії обсягом 60 тисяч євро. Центр створили фахівці громадських організацій «Всеукраїнський центр з надання допомоги постраждалим від терористичних дій на сході України «Форпост» та «Правозахисна Група «СІЧ» за підтримки GIP (Грузія), International Alert (Велика Британія), Європейської Комісії, Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної ради.

«Підтримка — це найголовніше поняття, яке об’єднало українців. Дніпро стало надійним щитом для людей, які постраждали у зоні бойових дій, яким потрібна психологічна, соціальна, юридична чи медична адаптація і підтримка. Заради допомоги об’єдналися всі конфесії, бізнес, правозахисники, лікарні і найголовніше — звичайні люди, які довели: чужої біди не буває», — зазначив під час відкриття центру голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

Приміщення, де оселився «Форпост HELP», — комунальна власність громади Дніпра. Міський голова Борис Філатов пообіцяв надати кошти на оновлення фасаду будівлі центру. «Місто взяло участь у реалізації цього проекту. Пам’ятаю, як кілька місяців тому ми підписали меморандум про співпрацю. Не думав, що так швидко перерізатимемо стрічку», — радів на входинах міський голова.